Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport: Ono kad ‘sportski’ ovjes nije kompromis nego prednost

Obiteljski automobili sa ‘Sport’ u nazivu najčešće obećavaju puno više nego što ispunjavaju u vožnji. GR Sport varijanta Corolle Cross, međutim, rijetka je iznimka

Postalo mi je to poput nevoljnog refleksa. Oči mi se same zakolutaju čim u nazivu ili specifikaciji nekog automobila načelno obiteljske predispozicije vidim riječ ‘sport’, a naprave i krug u drugom smjeru ako ima opcijski ‘sportski ovjes’. To se zadovoljstvo, dakako, i dodatno plaća, no ne samo novcem, jer obično znači da je udobnost vožnje osjetno kompromitirana bez spomena vrijednog poboljšanja dinamike.

Ivan Cvetković

Sličnu sam reakciju imao i kada je Toyota lani obnovljenu Corollu Cross po prvi put ponudila u GR Sport izvedbi. Pomislio sam da se radi o jeftinom marketinškom triku, pokušaju ‘presađivanja’ aure izvrsnog i po mnogočemu prvoklasnog GR Yarisa. Ispada, priznajem, da sam bio u krivu, no pepelom ću se posipati malo kasnije...

Poznata povijest u novom izdanju

Corolla je jedno od najdugovječnijih imena u Toyotinu rasponu (izvorni model lansiran je 1966.), a njezina SUV inačica Cross predstavljena je tek 2022., zatim obnovljena 2025. i danas kod nas dostupna u dvije hibridne izvedbe, sa 140 ili 180 KS, prednjim ili pogonom na sve kotače te četiri razine opreme. Testirani GR Sport jednu je stepenicu ispod najopremljenije verzije Executive, a prednje kotače pokreće snažniji, dvolitreni benzinsko-strujni pogonski sklop.

Ivan Cvetković

Iako ima ‘Corolla’ u nazivu, Cross vizualno nema puno poveznica s dizajnerski pomalo dosadnom, ali u svakom drugom pogledu vrlo preporučljivom limuzinom/karavanom. Ni sama nije naročito uzbudljiva pojava, no čak u usporedbi s drugim SUV-ima i crossoverima u segmentu, kompaktna Toyota ističe se određenom prepoznatljivošću. Ona je s nedavnim obnavljanjem naglašena dorađenim prednjim dijelom koji kod ove nove GR Sport varijante izgleda dosta agresivno i jasno odskače od ostalih u ponudi. Uz ‘audijevski’ ogroman usisnik zraka u uglatijem odbojniku, crne detalje i crni Toyotin logotip te donji rubni spojler, Gazoo Racing izdanje Corolle Cross izgleda odlično, pogotovo u Emotional crvenoj boji s crnim krovom i verziji specifičnim brušenim 19-inčnim aluminijskim kotačima. Osim crnog Toyota logotipa i male oznake GR Sport straga, ostatak karoserije nema znakova raspoznavanja koji bi ju istaknuli kao sportsku izvedbu.

Poznato uređenje uz sportski prizvuk

GR Sport tretman u unutrašnjosti započinje (i uglavnom staje) s prednjim sportskim sjedalima, presvučenima kombinacijom umjetne kože i materijala nalik alkantari. Osim što izgledaju svrsishodno, nude dobar raspon ručnog podešavanja (uz električno prilagođavanje lumbalnog dijela), vrlo dobro podupiru tijelo i udobna su na duljim vožnjama.

Ivan Cvetković

Ako izuzmemo crveni konac kojim su prošivena sjedala, upravljač s GR značkicom i ručica mjenjača, vozačko okruženje praktički je isto kao i u svakom drugom Crossu, odnosno ne osobito maštovito izvedeno, no zato funkcionalno i ergonomski pohvalno.

Ivan Cvetković

Toyota je jedan od onih proizvođača koji, srećom, još uvijek odbijaju svaku moguću funkciju nagurati u dodirni zaslon, pa su tu vrlo dobre i visoko pozicionirane fizičke tipke kontrole klime, jasne tipke tempomata i putnog računala na upravljaču, kao i one za biranje modova vožnje ispred poveće ručice automatskog mjenjača. Čak se i grijanje prednjih sjedala uključuje staromodnim ‘klackalica’ prekidačima. Jasno mi je da u usporedbi s nekim modernijim interijerima ovaj Crossov može djelovati nezanimljivo, no što se jednostavnosti i jasnoće korištenja tiče, mislim da je ovakav ‘klasičan’ pristup uvijek funkcionalno bolje rješenje.

Sve na svom mjestu, bez iznenađenja

S druge strane, kao i u svakoj drugoj Toyoti, nisam veliki ljubitelj nativnog infotainmenta. Dodirni zaslon je responzivan i dovoljno brzo reagira na unose, no sučelje ne iskorištava punu veličinu iz prednje konzole stršećeg 10,5-inčnog dodirnog zaslona, nema puno korisnih značajki i izbornici nisu najlakši za snalaženje. Drugim riječima, u redu je, ali ništa više od toga. Srećom, tu su i bežični Apple CarPlay i Android Auto kao dobrodošla alternativa. Drugi veliki zaslon, 12,3-inčnih vozačevih instrumenata, vrlo je jasan, lako čitljiv te ima nekoliko prilagodljivih prikaza.

Ivan Cvetković

Pomalo me iznenadilo što, osim površine iznad prednje konzole, nema puno na dodir mekih materijala, iako sve ručice, prekidači i tipke s kojima se dolazi u kontakt ostavljaju dojam kvalitete kakav se očekuje od Toyote.

I oprema je u skladu s očekivanjima, kao što i treba biti s obzirom na cijenu ovog modela, a obuhvaća dvozonsku automatsku klimu, spomenuta sportska sjedala s grijanjem, grijanje upravljača, adaptivni tempomat, prednje i stražnje parkirne senzore, parkirnu kameru, sve moguće sustave asistencije, itd.

Ne bi smetalo više prostora za noge

Stražnja sjedala imaju dovoljno potpore za bedra i u dva koraka podesivi kut naslona, pa se ugodno sjedi, no unatoč dovoljno mjesta za glavu, nema i puno prostora za noge ako ste viši od, recimo, 180 cm, pa koljena gotovo dodiruju naslon sjedala ispred.

Ivan Cvetković

Dužinom od 4460 mm Cross, jasno, nije naročito velik, no kineski SUV-i sličnih dimenzija, koji kod nas privlače sve više kupaca, nude puno više prostora za putnike. Prtljažnik, sa serijskim električnim pokretanjem vrata, može primiti pristojnih 425 litara.

Struja daje brojne prednosti

Toyotin dvolitreni benzinsko-strujni pogonski sklop s ukupno 180 KS jedan je od dva dostupna za Corollu Cross, odnosno jedini s kojim se može naručiti GR Sport. Kombinira četiricilindarski benzinac od 133 KS, 113 KS snažni elektromotor i malu litij-ionsku bateriju (Toyota ne navodi kapacitet), a snaga sustava ovdje se prenosi na prednje kotače.

Ivan Cvetković

Kao i kod većine hibrida, a tako i kod Toyotinih, koliko će Corolla Cross HEV dugo i daleko voziti samo na struju skoro podjednako ovisi o napunjenosti baterije i osjetljivosti vaše desne noge. Kreće potpuno električno i tako može voziti do nekih 50-ak kilometara na sat, no benzinski motor gasi u puno većem rasponu brzina, također ovisno o tome kako se koristi papučica gasa.

Potrebno navikavanje na CVT mjenjač

Vožnja je većinom vrlo uglađena i tiha, a ugodnom ostaje i kada se u ‘igru’ beztrzajno uključi i benzinac, koji u normalnoj vožnji uglavnom radi neprimjetno i nenametljivo. Ubrzanja su vrlo dobra i kod slabijih do umjerenih unosa desne papučice kada je u dojmljivom odzivu sustava primjetna i uloga elektromotora.

Ivan Cvetković

Uz papučicu gasa do poda, Cross će s mjesta do 100 km/h ubrzati za respektabilnih 7,7 sekundi, odnosno, puno važnije za svakodnevnu vožnju, pružati odlučna i snažna međuubrzanja, no dovoljno je snage na raspolaganju da za, recimo, pretjecanja nije uvijek potrebno iskorištavati cijeli raspon njezina hoda. To je dobro, jer četiricilindraš kod zahtjeva za maksimalnom snagom postaje dosta glasan, ponajprije ‘zahvaljujući’ CVT mjenjaču koji ga ‘skuteraški’ zadržava pri visokim okretajima (odmah nakon Crossa nakratko sam vozio Yaris HEV i njegov je trocilindraš u istim situacijama primjetno manje glasan). Iako znatno poboljšan kroz posljednjih pet generacija Toyotina hibridnog sustava, takav prijenos kod zahtjeva za maksimalnom snagom još uvijek može biti donekle zamoran.

Veliki plus - ovjes

Očekivao sam da će se takvim pokazati i ovjes ove sportske varijante, no, kao što sam spomenuo na početku teksta, bio sam u krivu. U svakom aspektu vožnje, jasno je da GR Sport oznaka ovog modela nije samo ‘podvala’ marketinškog odjela, nego da su u podešavanju komponenata zaista sudjelovali inženjeri odjela Gazoo Racing.

Ivan Cvetković

Da, ovjes je primjetno tvrđi nego kod uobičajene Corolle Cross, no kontrola i podatnost kojima upija i grublje rupe i izbočine, čak i uz ‘anti-komforno’ tanke gume (225/45 R19), zapravo su me, jednom riječju, oduševili. Nema oštrine ili neugodnog prijenosa udaraca u kabinu, Corolla asfaltne nesavršenosti ‘pegla’ samouvjerenošću i sofisticiranošću kakve očekujem od puno prestižnijih automobila.

Ivan Cvetković

Pažnja posvećena ovjesu ne znači samo da je Corolla na neodržavanim gradskim prometnicama iznenađujuće udobna, nego i da je jednako ugodna i nekompromitirana na otvorenim cestama, bilo na oštećenim ili kao staklo glatkim površinama, te da je vrlo zabavna i u zavojima. Uz pohvalnu kontrolu gibanja karoserije, ugodno precizan upravljač te snažne kočnice, ovo je jedan od onih automobila koji, umjesto autocestom, potiču na vožnju zavojitom rutom do odredišta.

Puno opreme uz visoku cijenu

Sportske varijante obiteljskih SUV-a/crossovera, pa i nekih hatchbacka, najčešće obećavaju puno više nego što ispunjavaju u vožnji. GR Sport varijanta Corolle Cross rijetka je iznimka koja, ako vam je važna dinamika vožnje, nudi puno bolje iskustvo od usporedivih rivala, poput Hyundai Kone ili Mazde CX-30. Čak i uz vrlo dobre performanse, solidnu štedljivost (testni prosjek bio je 6,1 l/100 km), potpunu opremu i dobro osmišljen, prostran interijer, mislim da je ovdje neosporna ‘zvijezda’ ovjes koji uvelike određuje karakter GR Sport izvedbe i čini ju vrijednom razmatranja, čak i uz nemalu cijenu od 41.748 eura.

Ivan Cvetković

Tehnički podaci - Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport