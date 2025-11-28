Abu Dhabi je prvi grad izvan SAD-a s autonomnim Uberovim vozilima

WeRide i Uber započeli su s komercijalnim vožnjama autonomnih vozila na otoku Yas, čime je Abu Dhabi postao prva lokacija izvan SAD-a s dozvolom za potpuno autonomni robotaxi na gradskoj razini

Autonet.hr petak, 28. studenog 2025. u 17:05

Tvrtka WeRide, koja razvija sustave autonomne vožnje i kompanija za dijeljenje prijevoza Uber Technologies objavile su pokretanje komercijalne usluge potpuno autonomnih robotaksija razine 4 u Abu Dhabiju. Ovaj događaj označava prvo uvođenje vožnje bez vozača na Bliskom istoku, kao i prvi slučaj da jedan grad izvan Sjedinjenih Američkih Država ugošćuje potpuno autonomna vozila na Uberovoj platformi. Pokretanje usluge podržano je izdavanjem prve svjetske gradske dozvole za potpuno autonomni robotaksi izvan SAD-a, samo nekoliko dana nakon što je Abu Dhabi otvorio takvu mogućnost.

Najava širenja

Javne komercijalne operacije započele su ovoga tjedna na otoku Yas i to bez prisutnosti sigurnosnih operatera unutar automobila. Putnici sada mogu biti povezani s WeRide robotaxijem putem postojećih opcija Uber Comfort ili UberX, ali mogu i izravno rezervirati vožnju putem nove kategorije "Autonomous" unutar Uberove aplikacije.

Preduvjet za ovo pokretanje bilo je osiguravanje nacionalne dozvole za obavljanje komercijalnih operacija potpuno autonomnih robotaksija, koju je WeRide dobio u listopadu 2025. godine. Slijedom toga, ITC je tvrtkama WeRide i Tawasul dodijelio prvu operativnu licencu za uslugu komercijalnog robotaxija bez vozača u Abu Dhabiju. Zahvaljujući ovom lansiranju i dozvolama, usluge robotaksija WeRide-Uber na putu su da dosegnu i točku pokrića u ekonomskoj isplativosti po svakom automobilu.

Širi plan WeRidea i Ubera obuhvaća pokretanje poslovanja na više tržišta Bliskog istoka. Cilj partnera je skaliranje usluge na tisuće robotaksija tijekom narednih godina, uz kontinuirano poboljšanje iskoristivosti vozila.



