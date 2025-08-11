Amazonov robotaksi Zoox dobio dozvolu za vožnju bez pedala, upravljača i vozača

Američka agencija za sigurnost prometa NHTSA odobrila je Zooxu demo vožnje javnim cestama vozilima koja nemaju klasične kontrole niti vozača, što se smatra značajnim korakom u širenju mreže robotaksija

Zoox, kompanija izdvojena iz Amazona koja se bavi razvojem robotaksija, imala je trnovit put do prvih vožnji. Niz neusklađenosti s američkim zakonima, tehnički problemi, pa potom i opoziv ranije ove godine uslijed jedne prometne nezgode u Las Vegasu – sve to je usporavalo njihovu komercijalizaciju usluga autonomnog prijevoza. No, oni od svoje misije ne odustaju, pa su nastavili s razvojem i unaprjeđenjem svojih vozila, koja nisu prerađeni klasični automobili (kao u slučaju Tesle ili Wayma) već sasvim iznova osmišljeni kako bi poslužili upravo za potrebe autonomnog taksiranja.

Uskoro komercijalne vožnje

Kao takva, Zooxova vozila nemaju mjesto predviđeno za vozača, pedale, upravljač i ostale kontrole, pa trebaju posebna odobrenja nadležnih. Američka agencija za sigurnost prometa, NHTSA, ovog je tjedna dala Zooxu dozvolu, tj. izuzeće od uobičajenih pravila te im tako odobrila demo vožnje bez vozača. Dio je to programa nove američke administracije, koja želi potaknuti razvoj autonomnih vozila i češće im davati izuzeća od standardnih regulatornih zahtjeva.

Iz Zooxa su oduševljeni, hvale Trumpovu vlast što potiče domaće inovacije i proizvodnju te najavljuju širenje mreže svojih robotaksija. Oni trenutačno u ograničenom opsegu prometuju Las Vegasom u sklopu pilot-projekta, a uskoro bi se mogli pojaviti i na ulicama Miamija, Austina i San Francisca. Komercijalne usluge robotaksi prijevoza kompanija planira pokrenuti do kraja ove godine, a najnovije odobrenje NHTSA u tome im je vrlo značajan korak.

Otvorili i tvornicu

Zoox je, usput rečeno, u lipnju otvorio veliku proizvodnu liniju u Kaliforniji, na kojoj planira u budućnosti sklapati i do 10 tisuća autonomnih vozila godišnje u punom kapacitetu. Tvornica je opremljena najsuvremenijom automatizacijom i naprednim robotskim sustavima za montažu. U pogonu se proizvode vozila potpuno prilagođena putnicima, s naglaskom na sigurnost, udobnost i visoke performanse, koja u samom startu nemaju upravljač, pedale ili sjedalo za vozača.

Svaki robotaksi unutar tvornice prolazi detaljna testiranja prije izlaska na cestu. Ono se obavlja na gotovo potpuno automatiziranoj proizvodnoj liniji, a proizvodni procesi osmišljeni su kako bi bili što učinkovitiji i održiviji, uz opsežno korištenje industrijskih robota.