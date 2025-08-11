Amazonov robotaksi Zoox dobio dozvolu za vožnju bez pedala, upravljača i vozača

Američka agencija za sigurnost prometa NHTSA odobrila je Zooxu demo vožnje javnim cestama vozilima koja nemaju klasične kontrole niti vozača, što se smatra značajnim korakom u širenju mreže robotaksija

Autonet.hr ponedjeljak, 11. kolovoza 2025. u 13:19

Zoox, kompanija izdvojena iz Amazona koja se bavi razvojem robotaksija, imala je trnovit put do prvih vožnji. Niz neusklađenosti s američkim zakonima, tehnički problemi, pa potom i opoziv ranije ove godine uslijed jedne prometne nezgode u Las Vegasu – sve to je usporavalo njihovu komercijalizaciju usluga autonomnog prijevoza. No, oni od svoje misije ne odustaju, pa su nastavili s razvojem i unaprjeđenjem svojih vozila, koja nisu prerađeni klasični automobili (kao u slučaju Tesle ili Wayma) već sasvim iznova osmišljeni kako bi poslužili upravo za potrebe autonomnog taksiranja.

Uskoro komercijalne vožnje

Kao takva, Zooxova vozila nemaju mjesto predviđeno za vozača, pedale, upravljač i ostale kontrole, pa trebaju posebna odobrenja nadležnih. Američka agencija za sigurnost prometa, NHTSA, ovog je tjedna dala Zooxu dozvolu, tj. izuzeće od uobičajenih pravila te im tako odobrila demo vožnje bez vozača. Dio je to programa nove američke administracije, koja želi potaknuti razvoj autonomnih vozila i češće im davati izuzeća od standardnih regulatornih zahtjeva.

Iz Zooxa su oduševljeni, hvale Trumpovu vlast što potiče domaće inovacije i proizvodnju te najavljuju širenje mreže svojih robotaksija. Oni trenutačno u ograničenom opsegu prometuju Las Vegasom u sklopu pilot-projekta, a uskoro bi se mogli pojaviti i na ulicama Miamija, Austina i San Francisca. Komercijalne usluge robotaksi prijevoza kompanija planira pokrenuti do kraja ove godine, a najnovije odobrenje NHTSA u tome im je vrlo značajan korak.

Otvorili i tvornicu

Zoox je, usput rečeno, u lipnju otvorio veliku proizvodnu liniju u Kaliforniji, na kojoj planira u budućnosti sklapati i do 10 tisuća autonomnih vozila godišnje u punom kapacitetu. Tvornica je opremljena najsuvremenijom automatizacijom i naprednim robotskim sustavima za montažu. U pogonu se proizvode vozila potpuno prilagođena putnicima, s naglaskom na sigurnost, udobnost i visoke performanse, koja u samom startu nemaju upravljač, pedale ili sjedalo za vozača.

Svaki robotaksi unutar tvornice prolazi detaljna testiranja prije izlaska na cestu. Ono se obavlja na gotovo potpuno automatiziranoj proizvodnoj liniji, a proizvodni procesi osmišljeni su kako bi bili što učinkovitiji i održiviji, uz opsežno korištenje industrijskih robota.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #003

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Kvalitetan zvuk i snažan bas.

Akcija

SENNHEISER CX slušalice

Bluetooth veza, mikrofon, kontrolna pločica, 27 h autonomije (9 h + 18 h s kutijom), vrijeme punjenja 1,5 h, 7 mm driver, frekvencijski odziv 5–21.000 Hz, kodeci SBC, AAC, aptX, IPX4 otpornost, pasivna zvučna izolacija.

78,90 € 129,00 € Akcija

Pretpojačalo za gramofon s USB izlazom.

Akcija

NAD PP4 C- KO pretpojačalo

Phono pretpojačalo s A/D pretvaračem, USB izlaz, kompatibilno s MM i MC zvučnicama, 16-bit/48kHz PCM izlaz, linijski ulaz i izlaz, niska izobličenja (<0.03%), RIAA preciznost ±0.3 dB, vanjsko napajanje, SNR do 115 dB.

237,00 € 279,00 € Akcija

Podrška za MP3 i USB.

Akcija

NAD C 538 CD player

CD/CD-R/CD-RW reprodukcija, MP3/WMA podrška, Wolfson 24-bit/192kHz DAC, koaksijalni i optički izlazi, analogni stereo izlaz, IR daljinski, SNR 110 dB, THD ≤0.01%, težina 3 kg.

339,00 € 399,00 € Akcija

Moćan 400W zvučnik s WiFi i Bluetooth vezom.

Akcija

SENNHEISER Ambeo Plus soundbar

9x Class D pojačala, 400W RMS snaga, 9 zvučnika, frekvencijski odziv 38 Hz – 20 kHz, HDMI eARC, 2x HDMI 2.0a, optički ulaz, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.0, 4 mikrofona za automatsku kalibraciju, AMBEO Virtualization Technology, dimenzije 105,1 x 7,7 x 12,1 cm, masa 6,3 kg.

898,90 € 1499,00 € Akcija

Kvalitetan zvuk i lakoća povezivanja.

Akcija

SHARP CP-LS100 party zvučnik

2x 8" woofera, 2x 2" visokotonca, 120W RMS snaga, Bluetooth 5.0, USB punjenje, TWS stereo, 10 sati rada na bateriji, litij-ionska baterija, 105 dB, XLR/TRS ulazi, prenosiv s ručkom, dimenzije 310x630x268 mm, težina 9.7 kg.

207,50 € 415,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi