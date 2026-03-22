Bugatti lansirao bicikl, inženjersko remek-djelo limitirano na 250 primjeraka

Suradnja luksuznog automobilskog brenda i pionira karbonskog inženjerstva rezultirala je ultralaganim biciklom koji spaja povijest utrka s futurističkom aerodinamikom

Autonet.hr nedjelja, 22. ožujka 2026. u 06:00

Francusko-hrvatski proizvođač sportskih hiperautomobila Bugatti i britanska tvrtka Factor Bikes objavili su početak suradnje, čiji je prvi rezultat Bugatti Factor ONE, bicikl visokih performansi. On predstavlja spoj automobilske preciznosti i vrhunskog biciklizma, a proizvodi ga Factor Bikes, poznat po proizvodnji najbržih trkaćih modela. No, u ovom je projektu odbacio uobičajena regulatorna ograničenja kako bi postigao maksimalnu aerodinamičku učinkovitost.

Inženjerska preciznost

Model Factor ONE temelji se na filozofiji mjerljive prednosti, što znači da svaki tehnički element na biciklu mora direktno doprinositi brzini ili stabilnosti. Okvir karakterizira širi razmak vilica i optimizirani profili za smanjenje otpora zraka, čime se postižu performanse koje nadilaze standardne trkaće okvire.

Vizualni identitet bicikla duboko je ukorijenjen u Bugattijevoj tradiciji. Okvir krasi prepoznatljiva dvobojna grafika i legendarna "Bugatti Blue" boja, koja je povijesno simbolizirala Francusku u međunarodnim utrkama 1920-ih godina. Na prednjem dijelu istaknut je amblem "Plešućeg slona", rad umjetnika Rembrandta Bugattija, brata osnivača tvrtke Ettorea. Ovaj simbol služi kao posveta umjetničkom nasljeđu brenda, dok istovremeno naglašava ekskluzivnost proizvoda koji je ograničen na svega 250 primjeraka.

Napredne komponente i materijali

Osim estetike, inženjerska rješenja na prednjoj vilici dodatno poboljšavaju upravljivost pri velikim brzinama. Cilj dizajna bio je osigurati stabilnost prednjeg kraja uz istovremeno profiliranje protoka zraka oko vodećeg ruba bicikla. Ovakav pristup preuzet je izravno iz iskustva razvoja hiperautomobila poput modela Veyron i Chiron, gdje marginalni dobici u aerodinamici čine ključnu razliku u performansama.

Tehničke specifikacije uključuju i posebno razvijene komponente vodećih svjetskih dobavljača. Opremljen je sjedalom Selle Italia, CARBON-TI rotorima i lančanicima te Continental gumama, a sve su komponente prilagođene isključivo za ovaj model. Posebno se ističe set kotača Black Inc Bugatti Hyper 62, čija masa za par iznosi svega 1.298 grama. Visina profila naplatka od 62 mm optimizirana je za održavanje brzine uz visoku stabilnost pri bočnim udarima vjetra.

Kotači koriste inovativne tehnologije poput bumerang žbica i precizno projektiranih unutrašnjosti glavčina, što osigurava maksimalan prijenos snage pod opterećenjem. Karbonska struktura naplataka pažljivo je ugođena kako bi pružila krutost potrebnu za utrke, ali i dovoljnu razinu udobnosti za vozača. Ovim specifikacijama Bugatti Factor ONE potvrđuje status stroja koji je podjednako vizualno impresivan koliko i tehnički sofisticiran – a takva mu je i cijena. U SAD-u ga se može nabaviti za 23.599 dolara. Prema tome je jasno da je namijenjen uskom krugu entuzijasta, kolekcionara ili pak sportaša koji teže jedinstvenim rješenjima.

