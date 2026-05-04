Dobre vijesti za vozače dizela, cijene goriva padaju

Nova uredba vrijedi od 5. svibnja i trajat će 14 dana, a kako navode iz Vlade RH, cilj joj je ublažiti rast cijena goriva i zaštititi standard građana

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja vrijedi od ovoga utorka, 5. svibnja, I traje 14 dana.

Prema novoj odluci, cijena benzina ostaje nepromijenjena i iznosit će 1,64 eura po litri. Dizelsko gorivo pojeftinit će na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od šest centi, dok će plavi dizel iznositi 1,22 eura po litri, odnosno sedam centi manje nego dosad.

Pad cijena bilježi i ukapljeni naftni plin (UNP). Za velike spremnike nova cijena iznosi 1,58 eura po kilogramu, dok će za boce iznositi 2,16 eura po kilogramu, što u oba slučaja predstavlja pojeftinjenje od 18 centi.

Cijene se i dalje formiraju prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Istodobno, ograničene su i trgovačke premije, koje iznose 0,1545 eura po litri za benzin, 0,1045 eura za dizel te 0,0436 eura za plavi dizel. Kod UNP-a premije su određene na 0,8737 eura po kilogramu za boce i 0,4116 eura za velike spremnike.

Iz Vlade ističu kako bi bez ovih mjera cijene bile znatno više. Procjene pokazuju da bi litra benzina dosegnula 1,79 eura, dizela 1,93 eura, a plavog dizela 1,29 eura, dok bi UNP za spremnike iznosio 1,73 eura po kilogramu, a za boce 2,44 eura.