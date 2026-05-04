Dobre vijesti za vozače dizela, cijene goriva padaju

Nova uredba vrijedi od 5. svibnja i trajat će 14 dana, a kako navode iz Vlade RH, cilj joj je ublažiti rast cijena goriva i zaštititi standard građana

Autonet.hr ponedjeljak, 4. svibnja 2026. u 15:22

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja vrijedi od ovoga utorka, 5. svibnja, I traje 14 dana.

Prema novoj odluci, cijena benzina ostaje nepromijenjena i iznosit će 1,64 eura po litri. Dizelsko gorivo pojeftinit će na 1,72 eura po litri, što je smanjenje od šest centi, dok će plavi dizel iznositi 1,22 eura po litri, odnosno sedam centi manje nego dosad.

Pad cijena bilježi i ukapljeni naftni plin (UNP). Za velike spremnike nova cijena iznosi 1,58 eura po kilogramu, dok će za boce iznositi 2,16 eura po kilogramu, što u oba slučaja predstavlja pojeftinjenje od 18 centi.

Cijene se i dalje formiraju prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Istodobno, ograničene su i trgovačke premije, koje iznose 0,1545 eura po litri za benzin, 0,1045 eura za dizel te 0,0436 eura za plavi dizel. Kod UNP-a premije su određene na 0,8737 eura po kilogramu za boce i 0,4116 eura za velike spremnike.

Iz Vlade ističu kako bi bez ovih mjera cijene bile znatno više. Procjene pokazuju da bi litra benzina dosegnula 1,79 eura, dizela 1,93 eura, a plavog dizela 1,29 eura, dok bi UNP za spremnike iznosio 1,73 eura po kilogramu, a za boce 2,44 eura.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi