Grad Zagreb nabavlja 20 dugih niskopodnih tramvaja

Gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da su početkom svibnja zagrebačkim ulicama prometovala 24 nova kratka tramvaja, dok ih je još 16 u dolasku

Grad Zagreb planira iz gradskog proračuna financirati nabavu 20 novih dugih niskopodnih tramvaja procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura, s ciljem povećanja kapaciteta i nastavka modernizacije javnog prijevoza.

„Početkom svibnja zagrebačkim ulicama vozila su 24 nova tramvaja, a još 16 ih je u dolasku. Uz ovih 40 kratkih, sada pokrećemo nabavu još 20 novih dugih niskopodnih tramvaja. Podsjećam i da nam ove godine stiže 62 nova električna autobusa”, priopćio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Naime, novi tramvaji bit će većeg kapaciteta u odnosu na postojeće modele TMK 2400. Predviđena duljina vozila iznosit će između 28 i 35 metara, uz širinu od 2,2 do 2,3 metra, a svaki će moći prevesti najmanje 180 putnika. Zbog toga što je riječ o niskopodnim tramvajima, bit će pristupačniji za osobe smanjene pokretljivosti, starije građane I roditelje s djecom.

Prema planu, ugovor o nabavi trajat će 36 mjeseci, dok je rok za isporuku prvog tramvaja najviše 24 mjeseca od potpisa ugovora.