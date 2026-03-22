Japanski brzi vlakovi prelaze na prijevoz tereta zbog nepopunjenih sjedala

Japanski superbrzi vlakovi, poznatiji kao Shinkansen, dugo su bili simbol poslijeratnog oporavka, tehnološkog napretka i besprijekorne učinkovitosti. No, u eri demografskih promjena i logističkih kriza, ovi vlakovi koji putuju brzinama do 320 kilometara na sat započinju novu misiju. Umjesto putnika, njihovi vagoni sve češće prevoze teret.

Prvi namjenski Shinkansen za teret

Tvrtka JR East, koja upravlja s tri linije superbrzih vlakova sjeverno od Tokija, pokrenula je prvu namjensku teretnu liniju u zemlji. Ovaj povijesni korak nije više samo eksperiment, već formalizirana usluga koja koristi modificirani vlak serije E3, nekada korišten za putničke linije. Iz sedam vagona uklonjena su sva 394 putnička sjedala kako bi se stvorio prostor za prijevoz otprilike tisuću paketa, odnosno oko 17,4 tone tereta po putovanju. Vlak prometuje na relaciji od Morioke do Tokija, udaljenosti od 500 kilometara, označavajući početak nove ere za japansku željeznicu. Istovremeno, i drugi veliki operater, JR Central, koji dnevno upravlja s 372 superbrza vlaka između Tokija i Osake, ušao je u partnerstvo s logističkom grupom Nippon Express, nudeći prostor za komercijalne pošiljke unutar putničkih vlakova.

Iako ove inicijative za sada obuhvaćaju tek mali dio od ukupno 10,9 milijuna tona tereta koji se dnevno preveze u Japanu, njihov značaj je puno veći. One pokazuju kako se operateri prilagođavaju starenju i smanjenju populacije, koja bi se prema vladinim procjenama u idućih 25 godina mogla smanjiti za 15 posto na 105 milijuna.

"Kako se populacija Japana smanjuje, oslanjanje isključivo na prihode od putničkog prijevoza postaje neodrživo", izjavio je Kei Yazaki, viši konzultant na Nomura Research Institute.

Odgovor na logističku krizu i demografske promjene

Glavni pokretač ove transformacije je takozvani "logistički problem 2024.", kriza uzrokovana ozbiljnim nedostatkom vozača kamiona. Prema podacima ministarstva rada, u kamionskom prijevozu postoji dva i pol puta više nepopunjenih radnih mjesta nego prijavljenih kandidata. Situaciju je dodatno pogoršala regulativa iz 2024. godine koja je ograničila prekovremeni rad vozača, stvarajući logistički jaz koji je željeznica sada u prilici popuniti. S druge strane, japanske željeznice već imaju višak kapaciteta. Glavna linija između Tokija i Osake ima prosječnu popunjenost sjedala od samo 53 posto, što otvara ogroman prostor za nove poslovne modele.

U početku će se superbrzim vlakovima prevoziti pošiljke visoke vrijednosti i vremenski osjetljivi teret poput svježe hrane, medicinskih uzoraka i dijelova za strojeve. Međutim, operateri se nadaju proširenju asortimana robe kako se razlika u cijeni između željezničkog i kamionskog prijevoza bude smanjivala. Yosuke Mitsui, koji vodi inicijativu u tvrtki JR East, procjenjuje da će projekt postati profitabilan u roku od tri godine.

"U sljedećih pet godina, nedostatak vozača kamiona postat će prilično ozbiljan. Vjerujemo da će, ako ustrajemo, troškovi kamionskog prijevoza rasti, dok će naši s vremenom postati konkurentniji", rekao je Mitsui za Financial Times.

Globalna vizija i ekonomska isplativost

Vizija seže i izvan granica Japana. Kroz partnerstvo s avioprijevoznikom Japan Airlines (JAL), JR East je pokrenuo multimodalnu uslugu koja povezuje mrežu Shinkansena s međunarodnim zračnim teretnim prometom. Prva komercijalna pošiljka u sklopu ovog partnerstva, premium plodovi mora iz prefekture Fukui, uspješno je izvezena na Tajvan u siječnju 2026. godine, a tranzitno vrijeme smanjeno je s više od 24 na oko 19 sati. Ovaj model dio je šireg globalnog trenda prema "fizičkom internetu", gdje se roba neprimjetno prebacuje između željezničkih, zračnih i drugih oblika prijevoza.

JR East cilja na godišnji prihod od 10 milijardi jena (oko 66 milijuna američkih dolara) od teretnih usluga. Osim ekonomske računice, tu su i značajne ekološke prednosti. Procjenjuje se da korištenje superbrzih vlakova za teret može smanjiti radne sate za 80 posto i generirati samo jednu desetinu emisija ugljikovog dioksida u usporedbi s kamionima. Ipak, analitičari upozoravaju da put do profitabilnosti nije jednostavan. Željezničke stanice dizajnirane su za putnike, a ne za teret, što zahtijeva investicije u učinkovitije sustave utovara i rješavanje logistike "prve i posljednje milje".

Ovaj potez Japana nije usamljen i odražava globalni trend u kojem se mreže brzih vlakova sve više koriste za prijevoz laganog i vrijednog tereta, što je već praksa u Kini i nekim dijelovima Europe.