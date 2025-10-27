Kineski Baidu pokreće uslugu robotaksija u Švicarskoj, testiranje već u prosincu

Tehnološki div Baidu u partnerstvu sa švicarskim PostBusom lansira robotaksi službu Apollo Go. Pokusne vožnje kreću već u prosincu, a puna usluga AmiGo očekuje se u toj zemlji do 2027. godine

Kineski tehnološki div Baidu stiže na brzorastuće europsko tržište taksija bez vozača. Ovim potezom ulaze u izravnu tržišnu utakmicu s globalnim tehnološkim rivalima poput Ubera i Wayma, koji su već najavili početak rada na europskom tlu. Tvrtka koju često nazivaju "kineski Google" donosi svoju uslugu autonomnog prijevoza počevši s pokusnim vožnjama u Švicarskoj, zakazanima već za prosinac ove godine, službeno je potvrđeno ovoga tjedna.

Strateški ulazak u Europu

Testiranja će se provoditi pod nazivom Apollo Go, što je Baiduova usluga za autonomni prijevoz putnika, a u partnerstvu sa švicarskim nacionalnim operaterom javnog prijevoza i poštanskom kompanijom, PostBusom. Dvije tvrtke planiraju lansirati cjelokupnu uslugu robotaksija pod nazivom AmiGo do početka 2027. godine. U projektu će se koristiti Baiduov model Apollo RT6, električno vozilo namjenski proizvedeno za autonomnu vožnju, dizajnirano tako da mu se upravljač može ukloniti. Robotaksi se poziva putem aplikacije, a odlikuje ga četvrta razina autonomije (L4), što znači da u potpunosti bez vozača ili operatera može voziti u ograničenim okolnostima.

Za Baidu ovo je najznačajniji dosadašnji korak prema poslovanju na europskom kontinentu. Odabir Švicarske za pilot-projekt logičan je potez, s obzirom na to da dobro reguliran transportni sustav zemlje i reputaciju po pitanju prometne sigurnosti, što čini idealan poligon za testiranje novih tehnologija.

Prvo za ruralne sredine

Projekt će se fokusirati primarno na popunjavanje prometnih "rupa" u ruralnim dijelovima zemlje, tj. ponudit će prometnu povezanost tamo gdje tradicionalna autobusna usluga javnog prijevoza u sklopu PostBusa to nije u stanju adekvatno učiniti. Prvi testni lokaliteti bit će u kantonima St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden i Appenzell Innerrhoden.

U probnim vožnjama od prosinca će se koristiti pilot flota vozila za mapiranje trasa, sve bez putnika i sa sigurnosnim vozačima u vozilu. U prvoj polovici 2026. projekt će se proširiti na odabranu skupinu korisnika, ali i dalje uz pratnju sigurnosnih vozača. Očekuje se da će testiranja bez vozača započeti kasnije tijekom sljedeće godine, otvarajući put za lansiranje usluge najkasnije u prvom tromjesečju 2027., pod uvjetom da su ispunjeni svi sigurnosni i kvalitativni zahtjevi. Plan je u promet pustiti 25 vozila.

Baidu ima bogato iskustvo u tehnologiji i upravljanju robotaksijima, jer već upravlja jednom od najvećih svjetskih mreža autonomnih vozila u Kini, koja pokriva desetke gradova. Iz kompanije navode da je njihova usluga Apollo Go u Kini već ostvarila više od pet milijuna vožnji. Trenutačno upravljaju flotom od više od 1.000 vozila bez vozača u 16 gradova diljem svijeta, uključujući Peking, Dubai, Abu Dhabi i Hong Kong, a imaju ostvarena partnerstva s Uberom i Lyftom.

Kad je riječ o Europi i dolasku robotaksija, čini se da bi sljedeća godina mogla biti prekretnica. Testiranja svojih rješenja su, uz Baidu, najavili Waymo i Uber u Londonu, a mi se nadamo da će se popisu gradova s robotaksijima u dogledno vrijeme pridružiti i Zagreb.