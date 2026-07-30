Kineski robotaksiji testiraju se na ulicama Londona, vožnje s putnicima od 2027.

Platforma Apollo Go i Freenow započeli su testiranje autonomnih vozila šeste generacije na ulicama Londona, s ciljem pokretanja javne usluge za putnike već sljedeće godine

Kineska kompanija Baidu objavila je da je njihova platforma za autonomne vožnje Apollo Go, u suradnji s tvrtkom Freenow (u vlasništvu Lyfta), započela cestovna testiranja autonomnih vozila šeste generacije u Londonu. Početna faza ispitivanja obavlja se u općini Brent, smještenoj na zapadu i sjeverozapadu grada, a uključuje kombinaciju urbanih i prigradskih prometnih uvjeta. U svim vozilima tijekom vožnji prisutni su sigurnosni operateri.

Pokretanje ovog programa nastavak je strateškog partnerstva koje su Baidu i Lyft dogovorili 2025. godine. Prema ugovoru, Apollo Go osigurava modele šeste generacije (RT6) i tehnologiju samostalne vožnje, dok Freenow doprinosi lokalnim operativnim iskustvom za upravljanje flotom. Plan je da sustav postane dostupan javnosti 2027. godine, uz uvjet ishođenja potrebnih regulatornih odobrenja.

Iskustvo iz Hong Konga

Zajednički projekt u Velikoj Britaniji oslanja se na prethodno iskustvo koje je Apollo Go stekao u Hong Kongu, svojoj prvoj komercijalnoj zoni s vožnjom na lijevoj strani kolnika. Odjeli za promet Hong Konga izdali su 23. srpnja 2026. godine prvu dozvolu za testiranje vozila bez prisutnosti vozača na terenu. Probne vožnje započele su 27. srpnja na području Airport Islanda, što predstavlja prvo ispitivanje četvrte razine autonomije na javnim prometnicama u sustavu vožnje lijevom stranom bez sigurnosnog operatera u vozilu.

Vozila RT6 bit će integrirana u Freenowovu postojeću mrežu taksija i privatnih vozila za prijevoz. Testiranja u Londonu dio su širenja Apollo Go usluge na globalnom tržištu. svibnja 2026. godine usluga je bila prisutna u 27 gradova u svijetu, a flota je ukupno prešla više od 330 milijuna autonomnih kilometara. Od toga je više od 220 milijuna kilometara odvoženo bez prisutnosti vozača u vozilu. Tijekom prvog tromjesečja 2026. realizirano je 3,2 milijuna potpuno autonomnih vožnji, što predstavlja rast od više od 120% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prema istraživanju agencije Censuswide, koje im ide u prilog, 58% stanovnika Londona navodi da bi vjerojatno isprobalo vožnju u autonomnom vozilu, dok podrška među osobama mlađim od 35 godina doseže gotovo dvije trećine ispitanika.