Lyft od 2026. uvodi Baiduove robotaksije u Njemačku i UK

Kineska tehnološka tvrtka Baidu i američki Lyft, jedna od najvećih prijevozničkih mreža u Sjevernoj Americi i Europi, objavili su sklapanje strateškog partnerstva. Cilj suradnje je uvođenje Baiduovih autonomnih vozila na ključna europska tržišta putem Lyftove platforme za dijeljenje prijevoza. Prve vožnje očekuju se u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom 2026. godine, pod uvjetom dobivanja regulatornih odobrenja. Planirano je da se flota u godinama nakon početnog lansiranja proširi na tisuće vozila diljem kontinenta.

Dokazana tehnologija

Lyft će za ovu uslugu koristiti šestu generaciju Baiduovih potpuno električnih vozila Apollo Go RT6, posebno dizajniranih za usluge prijevoza. Vozila RT6 temelje se na Baiduovom naprednom modelu za autonomnu vožnju i rezultat su šest generacija testiranja u stvarnim uvjetima. Sustav autonomne vožnje već je dokazao svoju skalabilnost i operativnu izvrsnost, s više od 11 milijuna odrađenih vožnji diljem svijeta i operativnim područjem koje samo u Wuhanu pokriva preko 3.000 četvornih kilometara.

Vožnje će biti putnicima dostupne izravno putem Lyftove aplikacije. Vozila RT6 opremljena su naprednim setom senzora i arhitekturom sigurnosne redundancije u 10 slojeva, čime se jamči visoka razina sigurnosti za putnike. Prema sporazumu o partnerstvu, suradnja je podijeljena tako da će Lyft upravljati operativnim lancem i tržištem, dok će Baidu osigurati vozila, tehnološku stranu projekta i sveobuhvatnu tehničku podršku.

Integracija na europsko tržište

Lyft će biti prvi Baiduov europski partner za usluge prijevoza, a ključnu ulogu u implementaciji imat će nedavna akvizicija taksi platforme FREENOW, koja posluje u devet europskih zemalja i više od 180 gradova. Upravo će snažna prisutnost FREENOW-a u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu te njihovi postojeći odnosi s lokalnim regulatorima i taksi operaterima poslužiti kao temelj za lansiranje robotaksija na tim tržištima, pa su ona stoga i označena kao prioritet.

Naglašeno je da će partneri usko surađivati s europskim regulatorima kako bi osigurali da vozila zadovoljavaju sve potrebne sigurnosne standarde i propise, objavljeno je.