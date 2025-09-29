Nakon kamiona i autobusa, sada u Hrvatskoj i MAN TGE vozila

Furgon je dostupan u različitim kombinacijama duljina i visina, s teretnim prostorom od 9,9 do impresivnih 18,4 kubična metra, a tu su i putnički kombiji, minibusevi te šasije s jednostrukom ili dvostrukom kabinom kao osnova za različite specijalne nadogradnje

Ivan Cvetković ponedjeljak, 29. rujna 2025. u 12:45
📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Kad spomenemo MAN vjerujem kako mnogima odmah na pamet padnu veliki kamioni ili pak autobusi, a koje svakodnevno možemo susretati na domaćim prometnicama. Vozila su to koja su tu prisutna dugi niz godina, a sada se ponuda MAN vozila proširuje i na TGE vozila. Oznaka je to za laka gospodarska vozila, vozila namijenjena širem krugu kupaca i korisnika. Linija modela MAN TGE postoji od 2017. godine, a sada je osvježena pa je službeno nazivaju MAN TGE Next Level.

Po uzoru na poznatu 'tešku industriju'

Ovim modelom MAN otvara novo poglavlje u segmentu lakih gospodarskih vozila. TGE Next Level je vozilo osmišljeno da odgovori na najrazličitije potrebe korisnika - od dostave i prijevoza putnika, preko specijalnih nadogradnji za građevinu ili hitne službe, pa sve do kamperskih izvedbi i rada u zahtjevnim uvjetima.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Spomenuli smo kako MAN TGE postoji od 2017. godine, kada je krenula njegova proizvodnja, a od tada bilježi snažan rast i danas je prisutan na više od 30 tržišta. Možda da prekrijete znak na prednjem dijelu vozila ne bi bili sigurni jeste li već vidjeli ovaj model, i time ne bi pogriješili. Naime, MAN TGE je 'bratski' model Volkswagen Craftera. To se nastavlja i na sada novi TGE Next Level, a koji nastavlja priču. Tu su sada napredni sigurnosni sustavi, digitalizirani kokpit i infotainment sustav, modernizirana kabina s većim komforom te širok raspon izvedbi i pogona. Zahvaljujući novoj elektroničkoj arhitekturi, TGE Next Level omogućuje bežične softverske nadogradnje čime je vozilo spremno za buduće zahtjeve tržišta i potrebe korisnika. Nema sumnje kako se MAN TGE nastavlja na poznati MAN DNK poznat iz 'teškog programa', pa mu mnogo puta tepaju kako je riječ o ‘kamionu među kombijima’.

Bogat izbor motora, pogona i mjenjača

MAN TGE Next Level  dostupan je u devet standardnih boja te širokoj paleti posebnih lakova. To kupcima omogućuje individualizaciju vozila prema vlastitim željama i potrebama. Portfelj izvedbi iznimno je raznolik. Furgon je dostupan u različitim kombinacijama duljina i visina, s teretnim prostorom od 9,9 do impresivnih 18,4 kubična metra. Tu si i putnički kombiji, minibuseve te šasije s jednostrukom ili dvostrukom kabinom. Upravo su one osnova za različite specijalne nadogradnje. Kupci mogu birati i između brojnih kombinacija motora, mjenjača i pogona što omogućuje stvaranje vozila koje je u potpunosti prilagođeno njihovim individualnim zahtjevima.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Moguće je odabrati neku od tri izvedbe 2-litrenog TDI motora. Ponudu otvara izvedba od 103 kW / 140 KS, nastavlja se preko 120 kW / 163 KS pa sve do 130 kW / 177 KS. U kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim ili 8-stupanjskim automatskim mjenjačem, motori pružaju optimalan balans snage, učinkovitosti i udobnosti. Također, moguće je odabrati prednji, stražnji ili 4x4 pogon na sve kotače.

Povećana razina sigurnosti

Kako to i inače biva iz generacije u generaciju, tako i MAN TGE Next Level podiže standard aktivne i pasivne sigurnosti na novu razinu. Tu su novi radarski senzori i kamere koji omogućuju znatno poboljšanje sigurnosnih sustava i sustava pomoći vozaču. Također, proširena lista serijske opreme uključuje niz naprednih sustava koji svakodnevnu vožnju čine sigurnijom i jednostavnijom. Mogli bi na dugo i široko nabrajati sve sustave, a što sada nema smisla.

📷 Ivan Cvetković
Ivan Cvetković

Spomenimo kako manevriranje u uskim prostorima olakšavaju parking senzori, ali i asistent za parkiranje, a koji koji prepoznaje odgovarajući prostor i preuzima upravljanje pri parkiranju, dok vozač samo kontrolira gas i kočnicu. Potpuno novu razinu preglednosti donosi kamera visoke rezolucije s dinamičkim linijama vođenja, koja jasno prikazuje okruženje i olakšava vožnju unatrag i u skučenim prostorima. Uglavnom, opremljen je tehnologijom poznatom iz osobnog automobila.

TGE Next Level opremljen je sustavom za snimanje podataka o nesreći (Event Data Recorder), koji bilježi ključne parametre prije i nakon sudara te omogućuje preciznu rekonstrukciju događaja. Isto tako, zahvaljujući novoj arhitekturi upravljanja vozilom, omogućuje se ažuriranja softvera putem interneta (over-the-air), a čime se smanjuje potreba za odlaskom u servis i osigurava stalna nadogradnja sustava.

Napredak i u putničkoj kabini

Na viši nivo postavljena je i putnička kabina. Ona je modernizirana i donosi zanimljive novitete. Nova je i armaturna ploča. Zahvaljujući elektroničkoj parkirnoj kočnici i ručici automatskog mjenjača na stupu volana, oslobođen je dodatni prostor u prednjem dijelu kabine što povećava praktičnost i udobnost. Do izražaja dolazi i središnji zaslon MAN Media Van infotainment sustava. Moguća je jedna od tri varijante. Početna je MAN Media Van sa zaslonom od 10,4 inča, srednja u imenu ima dodatak Navigation, na istom zaslonu od 10,4 inča, ali dodatnim funkcijama. Treća opcija je Navigation Business sa zaslonom od 12,9 inča.

Infotainment podržava Apple CarPlay i Android Auto, glasovno upravljanje, medijski streaming te opciju In-Car Communication. Ona omogućuje jasan prijenos glasa s prednjih sjedala prema stražnjem dijelu kabine - praktično rješenje za vozila s više redova sjedala. Instrumentna ploča je digitalna instrumentna u svim izvedbama.

Nadalje, od koristi je i Keyless Go sustav koji omogućuje pokretanje vozila bez korištenja ključa. Tu je i bežično punjenje pametnih uređaja, do četiri USB-C priključka snage 45 W te Auto Hold funkcija koja olakšava vožnju u gradskim gužvama i na uzbrdicama. Sjedala su presvučena izdržljivim materijalima otpornima na habanje, a novi raspored pretinaca omogućuje vozaču i suvozačima više prostora za odlaganje.



