Nove cijene goriva: Osnovni benzin i dizel pod kontrolom, premium goriva znatno skuplja

Vlada je ponovno intervenirala i ograničila cijene osnovnih goriva na dva tjedna zbog krize na Bliskom istoku. Provjerili smo koliko od danas košta litra Eurosupera 95 i Eurodizela

Vozače su od utorka, 10. ožujka, na benzinskim postajama diljem Hrvatske dočekale nove cijene goriva. Nakon izvanredne sjednice održane u ponedjeljak, Vlada je ponovno aktivirala uredbu o ograničavanju cijena naftnih derivata, reagirajući na nagli skok cijena sirove nafte na svjetskim tržištima. Ova mjera ublažila je udar na džepove građana kada je riječ o osnovnim gorivima, no oni koji koriste premium derivate suočili su se sa znatno većim troškom.

Vladina intervencija spriječila drastičan skok

Prema novoj uredbi koja će vrijediti sljedećih četrnaest dana, litra osnovnog benzina Eurosuper 95 od danas košta 1,50 eura, što je poskupljenje od četiri centa. Bez Vladine intervencije, kako je pojasnio premijer Andrej Plenković, cijena bi dosegnula 1,55 eura. Još je veća razlika kod dizelskih goriva. Cijena litre Eurodizela sada iznosi 1,55 eura, odnosno sedam centi više nego do sada. Međutim, bez ograničenja, ta bi se cijena popela na čak 1,72 eura po litri.

Uz ograničenje cijena, Vlada je smanjila i trošarine na dizelsko gorivo za 20 eura na tisuću litara, što će proračun u iduća dva tjedna stajati oko 1,95 milijuna eura. Regulirane su i cijene plavog dizela, koji koriste poljoprivrednici i ribari, te on sada košta 0,89 eura, devet centi više nego prije.

Cijene premium goriva bez ograničenja

Dok je cijena osnovnih goriva pod kontrolom, tržište je u potpunosti odredilo cijene premium derivata s aditivima. Ta goriva, koja nisu obuhvaćena Vladinom uredbom, od danas su osjetno skuplja. Primjerice, na Ininim benzinskim postajama cijena premium dizelskog goriva skočila je s prošlotjednih 1,59 eura na prosječno 1,83 eura. Slične cijene drži i Petrol, dok je na Shellovim postajama premium dizel dosegnuo i 1,89 eura.

Značajan rast zabilježen je i kod benzina s višim oktanskim brojem. Litra Eurosupera 100 na postajama Ine i Petrola sada košta 1,97 eura, dok se prošli tjedan prodavala za oko 1,89 eura. Pritom valja napomenuti kako cijene premium goriva na autocestama mogu biti i više, ovisno o politici pojedine naftne kompanije.