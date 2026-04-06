Od ovog utorka ponovno poskupljuje gorivo

Od utorka 7. travnja ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja za 4 centa, dok će se za litru dizala plaćati čak 12 centi više

Gorivo u Hrvatskoj od danas ponovno poskupljuje, a nove cijene vrijedit će sljedeća dva tjedna, odlučila je Vlada na telefonskoj sjednici. Najveći rast, kao i proteklih tjedana, bilježi dizel.

Nove cijene goriva po litri

Eurosuper 95 – 1,66€ (poskupljenje od 0,04€)

Dizel – 1,85€ (poskupljenje od 0,12€)

Plavi dizel – 1,36€ (poskupljenje od 0,17€)

S druge strane, cijene plina bilježe blagi pad. Plin za spremnike pojeftinjuje na 1,94 eura po kilogramu, dok će se plin u bocama prodavati po cijeni od 2,51 eura po kilogramu.

Vlada ističe kako i dalje provodi mjere ograničavanja cijena i smanjenja trošarina, koje će biti na snazi od 7. do 20. travnja. Cilj je, navode, ublažiti rast cijena i osigurati stabilnu opskrbu energentima u uvjetima globalnih tržišnih pritisaka.

Prema njihovim procjenama, bez tih mjera cijene bi bile osjetno više - benzin bi dosegao 1,76 eura po litri, dizel 2,06 eura, a plavi dizel 1,42 eura. Uredba stupa na snagu odmah po objavi i vrijedit će idućih 14 dana.