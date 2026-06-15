Od ponoći jeftiniji benzin, dizel i plavi dizel

Nakon telefonske sjednice Vlade, odlučene su nove cijene goriva koje vrijede od ovog utorka i traju 14 dana

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja vrijedi od ovog utorka, 16. lipnja i traje 14 dana.

Dobra vijest za vozače je što ovoga puta pojeftinjuje svaka vrsta goriva.

Nove cijene goriva po litri

Eurosuper 95 – 1,57€ (smanjenje od 0,04€)

Eurodizel – 1.59€ (smanjenje od 0,02€)

Plavi dizel – 1,06€ (smanjenje od 0,03€)

Foto: Vlada RH

Iz Vlade ističu da bi cijene bez njihovih mjera bile znatno više. U tom bi slučaju benzin bio 1,69 eura po litri, dizel 1,78 eura po litri, a plavi dizel 1,11 eura po litri.

Napominju da pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin (UNP) pa će njegova cijena za spremnike iznositi 1,35 eura po kilogramu, dok će cijena UNP-a u bocama biti 1,87 eura po kilogramu. Bez regulacija Vlade, te bi cijene bile 1,40 eura po kilogramu za spremnike, odnosno 2,11 eura po kilogramu za boce.