Od srijede pojeftinjuje gorivo

Za razliku od uobičajene prakse prema kojoj nove cijene goriva vrijede od utorka, ovoga će puta početi vrijediti u srijedu, 3. lipnja

Autonet.hr ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 18:34
📷 Foto: Autonet/AI
Vozače će od ove srijede, 3. lipnja, na benzinskim postajama dočekati nešto niže cijene goriva koje će vrijediti do 15. lipnja.

Iako se nove cijene goriva uglavnom primjenjuju od utorka, ovoga će puta na snagu stupiti dan kasnije, odnosno u srijedu, 3. lipnja. Razlog je zakonsko ograničenje prema kojem Vlada ne smije neprekidno regulirati cijene goriva dulje od 90 dana, pa je bilo potrebno napraviti jednodnevni prekid između dvije uredbe.

Nove cijene goriva po litri

  • Eurosuper 95 – 1,61€ (smanjenje od 0,03€)
  • Dizel – 1,61€ (smanjenje od 0,05€)
  • Plavi dizel – (smanjenje od 0,06€)
Foto: Vlada RH

Iz Vlade navode da bi, bez njihovih mjera, cijene bile znatno više. U tom slučaju benzin bi stajao 1,78 eura po litri, dizel 1,82 eura po litri, a plavi dizel 1,16 eura po litri. Napomenimo da će pojeftiniti i ukapljeni naftni plin (UNP), pa će njegova cijena za spremnike iznositi 1,35 eura po kilogramu, dok će cijena UNP-a u bocama biti 1,93 eura po kilogramu. Bez državne regulacije, te bi cijene dosegnule 1,50 eura po kilogramu za spremnike, odnosno 2,21 euro po kilogramu za boce.

