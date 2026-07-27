Ovog utorka značajno poskupljuje gorivo

Punjenje spremnika od 50 litara vozače benzinskih automobila stajati će četiri eura više, dok će vlasnici dizelaša izdvojiti čak osam eura više nego do sada

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja vrijedi od ovog utorka, 28. srpnja i traje 14 dana.

Iako je Vlada odlučila sniziti trošarine i premije, svaka vrsta goriva poskupljuje.

Nove cijene goriva po litri

Eurosuper 95 – 1,62€ (poskupljenje od 8 centi)

Eurodizel – 1,75€ (poskupljenje od 16 centi)

Plavi dizel – 1,21€ (poskupljenje od 19 centi)

Iz Vlade ističu da bi cijene bez njihovih mjera bile znatno više. U tom bi slučaju benzin bio 1,77 eura po litri, dizel 1,94 eura po litri, a plavi dizel 1,28 eura po litri.

Foto: Vlada RH

Od utorka poskupljuje i ukapljeni naftni plin (UNP) pa će njegova cijena za spremnike iznositi 1,28 eura po kilogramu, dok će cijena UNP-a u bocama biti 1,86 eura po kilogramu. Bez regulacija Vlade, te bi cijene bile 1,39 eura po kilogramu za spremnike, odnosno 2,10 eura po kilogramu za boce.