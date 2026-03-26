Rimčev Verne u partnerstvu s Pony.ai i Uberom pokreće prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi

Hrvatski startup za robotaksije Verne, Pony.ai, koji razvija tehnologije autonomne vožnje i Uber Technologies danas su najavili strateško partnerstvo s ciljem pokretanja prve komercijalne robotaksi usluge u Europi, koja će premijeru imati u Zagrebu – uskoro, kažu.

Testiranja već traju

Tri kompanije surađivat će na uvođenju komercijalne robotaksi usluge, kombinirajući autonomni sustav vožnje tvrtke Pony.ai, Uberovu globalnu platformu mobilnosti te Verneov sustav i operativni model. Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza, što će biti dodatna opcija uz Verne aplikaciju.

Partneri zajedničkim snagama žele izgraditi put prema komercijalnoj robotaksi usluzi u Zagrebu, a s vremenom i na dodatnim europskim i međunarodnim tržištima, uz planove širenja na flotu od tisuće autonomnih vozila u narednim godinama. U sklopu suradnje već su započela testiranja na cestama u Zagrebu, koristeći sustav autonomne vožnje Pony.ai Gen-7.

Verne će predvoditi proces tržišnog pokretanja usluge i dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja, istovremeno koordinirajući raspoređivanje robotaksi vozila unutar komercijalnih mreža vozila Verne i Ubera. Ovakav pristup osigurava sigurnost i usklađeno iskustvo korištenja te postavlja skalabilan okvir za širenje na dodatna tržišta. Kao dio partnerstva, Uber također namjerava investirati u Verne i podržavati buduće širenje kao strateški partner.

Izjave partnera

"Europa treba autonomnu mobilnost koja može prijeći s testiranja u stvarnu komercijalnu uslugu", rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea. "Verne povezuje tehnologiju, platformu i operativne sposobnosti potrebne da to postane stvarnost, prvo u Zagrebu, a onda na drugim tržištima".

"Kroz snažan ekosustav partnerstava, autonomna mobilnost može se skalirati globalno i učinkovitije", rekao je Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera. "Okupljanjem provjerene tehnologije autonomne vožnje Pony.ai, operativnog i tržišnog iskustva Vernea te globalne platforme Ubera, činimo važan korak prema tome da autonomni taksi bude dostupan većem broju putnika na više lokacija."

"Partnerstvo s Uberom i Verneom predstavlja važan iskorak u širenju autonomne mobilnosti na globalnoj razini", rekao je dr. James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.ai. "U Kini je naš Gen-7 postigao visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost naše tehnologije i poslovnog modela. Zahvaljujući tom iskustvu smatramo da smo dobro pozicionirani za ubrzanje komercijalizacije na međunarodnoj razini, kombinirajući našu tehnologiju s globalnom platformom Ubera i Verneom koji će omogućiti implementaciju na više tržišta. Vjerujemo da ćemo tim pristupom izgraditi skalabilan i održiv ekosustav autonomne mobilnosti."