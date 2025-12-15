Robotaksiji u Zagrebu već na proljeće – ako je suditi prema Rimčevoj video najavi

Mate Rimac na Facebooku je podijelio kratki animirani film s pripadajućom pjesmicom, kojim se najavljuje u neformalnom tonu dolazak robotaksija Verne u Zagreb već u prvom dijelu sljedeće godine

Autonet.hr ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 05:10

"Robotaksiji stižu u Zagreb 2026. Bit će zabavno", napisao je Mate Rimac krajem tjedna na svojem Facebooku uz objavu kratkog animiranog (kako se čini AI generiranog) spota i prigodne pjesmice, kojima se najavljuje upravo lansiranje projekta Verne. U videu se prikazuju prepoznatljivi prizori zagrebačkih ulica kojima, uz sve ostale redovne pojave poput tramvaja, automobila i prolaznika, klize Verneovi plavi robotaksiji.

Sve je popraćeno božićno intoniranom pjesmicom o "vozilima bez vozača", isprekidanom tu i tamo upadicama "običnih ljudi" koji komentiraju tu pojavu riječima "U ovom kaosu, falili su još samo robotaksiji", "Lud svijet!" i sličnim frazama, dok se oni drugi za to vrijeme voze u Verneovim vozilima. "Ne u San Franciscu, niti u LA…" nastavlja se pjesma, navodeći da će "negdje u Europi" biti pokrenut "Verne show" i to već u proljeće 2026.

"Uživaj ili ignoriraj", jedna je od poruka iz filmića – no pojavu robotaksija na cestama mi svakako nećemo ignorirati. U nastavku donosimo nekoliko screenshota iz videa, a cijeloga možete pogledati ovdje.



