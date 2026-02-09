Robotaksiji Wayma imaju ljude za podršku u vožnji na Filipinima

Saslušanje u američkom Senatu razotkrilo je jednu praksu koju iz Wayma nisu ranije priznali – u slučaju kad njihova autonomna vozila negdje "zapnu", za rješavanje problema zaduženi su udaljeni operateri

Američki Waymo, tvrtka izrasla iz Googlea, jedan je od svjetskih predvodnika u implementaciji tehnologija autonomne vožnje, njihovi robotaksiji već voze u nekoliko američkih gradova, a najavljeno je širenje i na Europu. No, ta ekspanzija nije uvijek bez problema, pa smo tako već čitali da se njihovi autonomni taksiji znaju zbuniti, zalutati na tračnice, ponekad sudjeluju i u prometnim nezgodama ili pak noću nekontrolirano trube.

Udaljeni kontrolori

Čelnici Wayma, pak, zajedno s konkurentima im iz Tesle, lobiraju kod zakonodavaca u SAD-u za relaksiranje pravila, kako bi mogli nastaviti utrku s kineskim proizvođačima. Takvo lobiranje dovelo je prošloga tjedna i do saslušanja pred Senatom, a tamo se pak doznalo da Waymo ima jednu malu tajnu, kad je riječ o daljinskom upravljanju automobilima.

Naime, senatori su "rešetali" predstavnike Wayma, spočitavajući im da se previše oslanjaju na kinesku tehnologiju (konkretno automobile Geelyjeve marke Zeekr), ali i strane radnike. U tom je razgovoru objelodanjeno da, u slučaju kad robotaksi negdje "zapne", ima problem u prometu koji ne zna sam riješiti, u pomoć mu uskače operater i pokušava situaciju razriješiti na daljinu. Ti se udaljeni operateri, priznali su iz Wayma, nalaze na Filipinima, što se američkim zakonodavcima nije baš svidjelo.

Waymova vozila koja proizvodi Zeekr uskoro će promijeniti naziv u Ojai (čita se kao "Oh, haj!")

Ipak, objašnjeno im je dalje da operatori iz tog centra nemaju kontrolu nad automobilima, u smislu da ih mogu voziti "na daljinski". Umjesto toga, oni služe tek kao "savjetnici" koji sagledavaju situaciju preko kamera i senzora, pa iniciraju rješenje problema – a potom softver autonomnog vozila preuzima volan i nastavlja voziti prema uputama. Nije, dakle, riječ o upravljanju na daljinu već o naprednoj verziji "troubleshootinga", a ono se obavlja kako iz filipinskog, tako i iz američkih kontrolnih centara.