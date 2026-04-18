Uber izdvaja 10 milijardi dolara kako bi zavladao tržištem robotaksija

Prema neslužbenim informacijama, Uber planira uložiti milijarde u kupnju više tisuća autonomnih vozila i dioničke udjele u razvojnim tvrtkama kako bi si osigurao vodeću poziciju do 2028. godine

Američka tehnološka kompanija Uber odlučila se na značajan odmak od svojeg dosadašnjeg poslovnog modela "ekonomije dijeljenja", koji se temeljio na minimalnom posjedovanju imovine i iznajmljivanju onoga što zapravo nemaju u svojem vlasništvu. Prema informacijama Financial Timesa, tvrtka je namijenila više od 10 milijardi dolara za nabavu nekoliko tisuća autonomnih vozila te za preuzimanje udjela u tvrtkama koje ih razvijaju – među njima, znamo to odnedavno, i hrvatski je startup Verne.

Ovaj poslovni potez Ubera tumači se kao preventivna mjera protiv potencijalnih tržišnih poremećaja koje bi mogli izazvati robotaksiji, tj. korak kojim američka taksi kompanija želi zauzeti vodeću poziciju jednom kad automatika počne zamjenjivati njihove vozače.

Ekspanzija kroz partnerstva

Procjene analitičara i izvora bliskih kompaniji ukazuju na to da je Uber na putu da investira više od 2,5 milijardi dolara u vlasničke udjele u robotaksi kompanijama, dok će preostalih 7,5 milijardi dolara utrošiti na formiranje flota robotaksija u narednim godinama. No, važan je detalj da realizacija ovih ugovora izravno ovisi o tome hoće li partneri uspjeti dostići specifične prekretnice u razvoju i implementaciji tehnologije.

Uber se u novoj strategiji pozicionira kao središnja platforma za više operatera autonomnih taksija. U tu svrhu već je ostvarena suradnja s ključnim igračima u industriji autonomnih vozila, među kojima su Baidu, Rivian, Lucid te već spomenuti Verne. Ambiciozni planovi kompanije predviđaju pokretanje usluga robotaksija u najmanje 28 gradova do 2028. godine, čime bi se osigurala široka geografska pokrivenost novom uslugom.