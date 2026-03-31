Verne, nakon ugovora s Uberom ima novi plan – robotaksi će u prvoj fazi imati vozača
Što će raditi koji od partnera, gdje je nestao Mobileye i što od projekta robotaksija zaista EU financira – sve su to bila otvorena pitanja na koja smo pokušali od Vernea dobiti odgovore
Hrvatska kompanija Verne ulazi u ključnu i dugo očekivanu fazu komercijalizacije svojih robotaksija, a prije nekoliko su dana najavili da će to učiniti kroz partnerstvo s Uberom i kineskom tvrtkom Pony.ai. Nakon što su do nas stigle informacije o tom velikom partnerstvu, imali smo – kao i vjerojatno većina naših čitatelja – mnogo otvorenih pitanja. Zanimalo nas je mnogo toga, od pitanja kako će se projekt financirati, koje su veze s poznatim financiranjem iz Europske unije za projekt razvoja robotaksija, pa sve do toga kada ćemo i kako moći zaista koristiti usluge autonomne vožnje u Zagrebu. Obratili smo se nizom pitanja Verneu i evo što smo pritom saznali…
EU ne financira ovu fazu
Za početak, iz kompanije naglašavaju kako ovo partnerstvo s Uberom i Pony.ai, kao i prateće investicije, nisu dio projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije. Uber u ovoj fazi nastupa isključivo kao investitor te osigurava pristup svojoj mreži korisnika, dok će usluga istovremeno biti dostupna i putem vlastite Verne aplikacije. Financiranje ove etape u potpunosti je odvojeno od razvoja nove infrastrukture i vozila koji se financiraju iz EU fondova, kažu nam iz Vernea.
Dodaju i da dosadašnja bilanca pokazuje da je Verne iz EU fondova kroz Mehanizam za oporavak i otpornost povukao 89,7 milijuna eura, dok su privatni investitori u njih uložili preko 100 milijuna eura. Očekuje se da će nova investicijska runda, uključujući i ulazak Ubera, značajno povećati udio privatnog kapitala u projektu. Sva dodijeljena europska sredstva namjenski su utrošena na razvoj, testiranje i operativne pripreme finalnog sustava, u skladu sa strogo definiranim fazama projekta.
Postupno uvođenje robotaksija
Verneova vozila bit će, dakle, dostupna i direktno u Verne aplikaciji, dok kompanija Pony.ai osigurava sustav za autonomnu vožnju. U ovoj fazi projekta, koja je tu zbog zbog sigurnosti (i za nju je osigurano u potpunosti privatno financiranje), Verne planira komercijalno lansirati uslugu korištenjem postojećih vozila uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu. To je uobičajeni pristup robotaksi kompanija koji se pokazao kao najsigurnijim i najboljim načinom uvođenja usluge (kao što je to primjerice činio Waymo).
Usluga se pokreće na taj način kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i na postupan način dokazala sigurnost vozila za putnike i okolinu. Ponyjev sustav autonomne vožnje do sada je napravio preko 55 milijuna kilometara autonomno – jer kao što znamo, već godinama vozi u Kini. Već je prošao i fazu testiranja i prilagodbe u Zagrebu u kojoj je prevalio preko 40.000 kilometara.
Ova faza pokretanja usluge, koja nije financirana iz EU novca, dodana je prvenstveno zbog naglaska na sigurnost – kako bi se omogućio prijelazni period uz sigurnosnog operatera. Tijekom nje planira se komercijalno lansirati usluga korištenjem postojećih vozila marke Arcfox uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu.
Tek nakon svih ovih testiranja i certificiranja od strane neovisnog tijela iz EU, usluga će biti spremna za komercijalno pokretanje, tj. vožnju s putnicima. Iduća faza, pojašnjavaju nam iz Vernea, bit će prelazak na potpuno autonomni operativni model u kojem vise neće biti sigurnosnog operatera u automobilu. Ta druga faza će uključivati i finalno Verneovo vozilo, 2024. godine predstavljeni robotaksi dvosjed, a koji nije predviđen za vožnju uz prisustvo sigurnosnog operatera.
Zašto Pony.ai, a ne Mobileye?
Odgovor na ovo, s tehničke strane važno pitanje, prenosimo u cijelosti, onako kako smo ga dobili:
"Kao što smo od početka komunicirali, Project 3 Mobility ne razvija vlastiti sustav autonomne vožnje, već od početka gradi model koji se oslanja na integraciju provjerenih tehnoloških rješenja partnera. Troškovi razvoja sustava autonomne vožnje se mjere u milijardama eura, a o kompleksnosti samog razvoja dovoljno je reći i da su neke od kompanija koje su uložile milijarde dolara bile neuspješne (npr. Cruise koji je uložio preko 10 milijardi USD, Argo sa preko 2 milijarde USD…). Autonomni sustav vožnje tvrtke Mobileye intenzivno smo testirali s ciljem provjere mogućnosti sustava u stvarnim uvjetima na zagrebačkim cestama. Također, testirali smo u stvarnim uvjetima i sustave još četiri proizvođača, uključujući i sustav Pony AI. Nakon inicijalnih testiranja, sustav Pony AI-ja je dodatno testiran u Zagrebu te je odabran kao sustav koji najbolje odgovara trenutnim tehničkim, operativnim i vremenskim zahtjevima projekta te omogućuje sigurno i kvalitetno pružanje usluge. Vjerujemo da ovakav izbor osigurava najviše standarde sigurnosti za naše korisnike i brzu implementaciju tehnologije na tržištu."
Kad će robotaksi? Tu je lista čekanja
Najčešće postavljano pitanje u javnosti tiče se, dakako, datuma kada bismo u Zagrebu mogli na ulicama vidjeti robotaksije i naručiti ih putem aplikacije. Iz Vernea nam kažu da će građani Zagreba vrlo brzo imati priliku iskusiti prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Ako žele biti među prvima u vožnji, mogu se prijaviti na listu čekanja putem Verneove web stranice. Po završetku procesa istraživanja i razvoja krenut će se i s proizvodnjom njihovh vlastitih robotaksija u tvornici nadomak Zagreba.