Verne, nakon ugovora s Uberom ima novi plan – robotaksi će u prvoj fazi imati vozača

Što će raditi koji od partnera, gdje je nestao Mobileye i što od projekta robotaksija zaista EU financira – sve su to bila otvorena pitanja na koja smo pokušali od Vernea dobiti odgovore

Hrvatska kompanija Verne ulazi u ključnu i dugo očekivanu fazu komercijalizacije svojih robotaksija, a prije nekoliko su dana najavili da će to učiniti kroz partnerstvo s Uberom i kineskom tvrtkom Pony.ai. Nakon što su do nas stigle informacije o tom velikom partnerstvu, imali smo – kao i vjerojatno većina naših čitatelja – mnogo otvorenih pitanja. Zanimalo nas je mnogo toga, od pitanja kako će se projekt financirati, koje su veze s poznatim financiranjem iz Europske unije za projekt razvoja robotaksija, pa sve do toga kada ćemo i kako moći zaista koristiti usluge autonomne vožnje u Zagrebu. Obratili smo se nizom pitanja Verneu i evo što smo pritom saznali…

EU ne financira ovu fazu

Za početak, iz kompanije naglašavaju kako ovo partnerstvo s Uberom i Pony.ai, kao i prateće investicije, nisu dio projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije. Uber u ovoj fazi nastupa isključivo kao investitor te osigurava pristup svojoj mreži korisnika, dok će usluga istovremeno biti dostupna i putem vlastite Verne aplikacije. Financiranje ove etape u potpunosti je odvojeno od razvoja nove infrastrukture i vozila koji se financiraju iz EU fondova, kažu nam iz Vernea.

Dodaju i da dosadašnja bilanca pokazuje da je Verne iz EU fondova kroz Mehanizam za oporavak i otpornost povukao 89,7 milijuna eura, dok su privatni investitori u njih uložili preko 100 milijuna eura. Očekuje se da će nova investicijska runda, uključujući i ulazak Ubera, značajno povećati udio privatnog kapitala u projektu. Sva dodijeljena europska sredstva namjenski su utrošena na razvoj, testiranje i operativne pripreme finalnog sustava, u skladu sa strogo definiranim fazama projekta.

Postupno uvođenje robotaksija

Verneova vozila bit će, dakle, dostupna i direktno u Verne aplikaciji, dok kompanija Pony.ai osigurava sustav za autonomnu vožnju. U ovoj fazi projekta, koja je tu zbog zbog sigurnosti (i za nju je osigurano u potpunosti privatno financiranje), Verne planira komercijalno lansirati uslugu korištenjem postojećih vozila uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu. To je uobičajeni pristup robotaksi kompanija koji se pokazao kao najsigurnijim i najboljim načinom uvođenja usluge (kao što je to primjerice činio Waymo).

Usluga se pokreće na taj način kako bi se osigurala maksimalna sigurnost i na postupan način dokazala sigurnost vozila za putnike i okolinu. Ponyjev sustav autonomne vožnje do sada je napravio preko 55 milijuna kilometara autonomno – jer kao što znamo, već godinama vozi u Kini. Već je prošao i fazu testiranja i prilagodbe u Zagrebu u kojoj je prevalio preko 40.000 kilometara.

Vozilo koje se već moglo vidjeti na zagrebačkim ulicama je električni kineski SUV Arcfox Alpha T5

Ova faza pokretanja usluge, koja nije financirana iz EU novca, dodana je prvenstveno zbog naglaska na sigurnost – kako bi se omogućio prijelazni period uz sigurnosnog operatera. Tijekom nje planira se komercijalno lansirati usluga korištenjem postojećih vozila marke Arcfox uz prisutnost sigurnosnog operatera u vozilu.

Tek nakon svih ovih testiranja i certificiranja od strane neovisnog tijela iz EU, usluga će biti spremna za komercijalno pokretanje, tj. vožnju s putnicima. Iduća faza, pojašnjavaju nam iz Vernea, bit će prelazak na potpuno autonomni operativni model u kojem vise neće biti sigurnosnog operatera u automobilu. Ta druga faza će uključivati i finalno Verneovo vozilo, 2024. godine predstavljeni robotaksi dvosjed, a koji nije predviđen za vožnju uz prisustvo sigurnosnog operatera.

Zašto Pony.ai, a ne Mobileye?

Odgovor na ovo, s tehničke strane važno pitanje, prenosimo u cijelosti, onako kako smo ga dobili:

"Kao što smo od početka komunicirali, Project 3 Mobility ne razvija vlastiti sustav autonomne vožnje, već od početka gradi model koji se oslanja na integraciju provjerenih tehnoloških rješenja partnera. Troškovi razvoja sustava autonomne vožnje se mjere u milijardama eura, a o kompleksnosti samog razvoja dovoljno je reći i da su neke od kompanija koje su uložile milijarde dolara bile neuspješne (npr. Cruise koji je uložio preko 10 milijardi USD, Argo sa preko 2 milijarde USD…). Autonomni sustav vožnje tvrtke Mobileye intenzivno smo testirali s ciljem provjere mogućnosti sustava u stvarnim uvjetima na zagrebačkim cestama. Također, testirali smo u stvarnim uvjetima i sustave još četiri proizvođača, uključujući i sustav Pony AI. Nakon inicijalnih testiranja, sustav Pony AI-ja je dodatno testiran u Zagrebu te je odabran kao sustav koji najbolje odgovara trenutnim tehničkim, operativnim i vremenskim zahtjevima projekta te omogućuje sigurno i kvalitetno pružanje usluge. Vjerujemo da ovakav izbor osigurava najviše standarde sigurnosti za naše korisnike i brzu implementaciju tehnologije na tržištu."

Kad će robotaksi? Tu je lista čekanja

Najčešće postavljano pitanje u javnosti tiče se, dakako, datuma kada bismo u Zagrebu mogli na ulicama vidjeti robotaksije i naručiti ih putem aplikacije. Iz Vernea nam kažu da će građani Zagreba vrlo brzo imati priliku iskusiti prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Ako žele biti među prvima u vožnji, mogu se prijaviti na listu čekanja putem Verneove web stranice. Po završetku procesa istraživanja i razvoja krenut će se i s proizvodnjom njihovh vlastitih robotaksija u tvornici nadomak Zagreba.