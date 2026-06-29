Vlada objavila nove cijene goriva, povećavaju trošarine

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela dvije uredbe koje se odnose na cijene goriva i trošarina na energente. Unatoč povećanju trošarina, nove cijene goriva bit će niže od dosadašnjih te će vrijediti od ovog utorka.

Nove cijene goriva po litri

Eurosuper 95 – 1,54€ (smanjenje od 0,03€)

Eurodizel - 1,54€ (smanjenje od 0,05€)

Plavi dizel – 0,96€ (smanjenje od 0,10€)

Foto: Vlada RH

Iz Vlade ponovno ističu da bi cijene bez njihovih mjera bile znatno više. U tom bi slučaju benzin bio 1,62 eura po litri i dizel 1,64 eura po litri. Jedino bi cijena plavog dizela ostala ista, 0,96 eura po litri.

Osim toga, pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin (UNP) pa će njegova cijena za spremnike iznositi 1,21 euro po kilogramu, dok će cijena UNP-a u bocama biti 1,79 eura po kilogramu.