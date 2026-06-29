Vlada objavila nove cijene goriva, povećavaju trošarine
Vozači će od ovog utorka plaćati gorivo nešto jeftinije, iako je Vlada korigirala trošarine prema cijenama koje su vrijedile prije energetske krize
Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici donijela dvije uredbe koje se odnose na cijene goriva i trošarina na energente. Unatoč povećanju trošarina, nove cijene goriva bit će niže od dosadašnjih te će vrijediti od ovog utorka.
Nove cijene goriva po litri
- Eurosuper 95 – 1,54€ (smanjenje od 0,03€)
- Eurodizel - 1,54€ (smanjenje od 0,05€)
- Plavi dizel – 0,96€ (smanjenje od 0,10€)
Iz Vlade ponovno ističu da bi cijene bez njihovih mjera bile znatno više. U tom bi slučaju benzin bio 1,62 eura po litri i dizel 1,64 eura po litri. Jedino bi cijena plavog dizela ostala ista, 0,96 eura po litri.
Osim toga, pojeftinjuje i ukapljeni naftni plin (UNP) pa će njegova cijena za spremnike iznositi 1,21 euro po kilogramu, dok će cijena UNP-a u bocama biti 1,79 eura po kilogramu.