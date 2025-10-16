Waymo robotaksiji će voziti po Londonu već sljedeće godine

Tvrtka za autonomnu vožnju Waymo planira 2026. pokrenuti svoju uslugu u Londonu. Time će stanovnicima ponuditi prijevoz bez vozača, s naglaskom na sigurnost i suradnju s lokalnim vlastima

Waymo, iz Googlea izdvojena kompanija specijalizirana za tehnologiju autonomne vožnje, objavila je planove za širenje svoje usluge na London, s ciljem pokretanja komercijalnih vožnji bez vozača u tom gradu tijekom 2026. godine. Nova usluga bit će dostupna putem aplikacije Waymo i osmišljena je kao nadopuna postojećoj londonskoj mreži javnog prijevoza, koja uključuje autobuse, podzemnu željeznicu te biciklističku i pješačku infrastrukturu.

Suradnja s vlastima

U nadolazećim mjesecima Waymo će u suradnji sa svojim partnerom za upravljanje voznim parkom, tvrtkom Moove, postaviti temelje za rad u britanskoj prijestolnici. Nastavit će i suradnju s lokalnim i nacionalnim vlastima kako bi osigurali sve potrebne dozvole. "Oduševljeni smo što Londončanima donosimo pouzdanost, sigurnost i čaroliju Wayma. Pokazali smo kako odgovorno skalirati potpuno autonomne vožnje i jedva čekamo proširiti prednosti naše tehnologije na Ujedinjeno Kraljevstvo", izjavila je suizvršna direktorica Wayma, Tekedra Mawakana.

Waymo već ima snažne veze s Ujedinjenim Kraljevstvom, s obzirom na to da su London i Oxford domovi njihovih prvih međunarodnih inženjerskih centara. Tvrtka također ima partnerstvo s britanskim brendom Jaguar Land Rover, čija se potpuno električna vozila I-PACE, opremljena Waymo Driver tehnologijom, već koriste za stotine tisuća autonomnih vožnji tjedno u SAD-u.

Learn more about our journey to London in our blog: https://t.co/3ljDNJaOuf — Waymo (@Waymo) October 15, 2025

Vizija za London﻿

Iskustvo stečeno u SAD-u uključuje više od 160 milijuna prijeđenih autonomnih kilometara na javnim cestama i preko deset milijuna naplaćenih vožnji. Prema podacima tvrtke, njihova tehnologija uključena je u pet puta manje sudara s tjelesnim ozljedama te dvanaest puta manje sudara s ozljedama pješaka u usporedbi s ljudskim vozačima.

Uvođenjem svoje usluge Waymo želi pomoći Londonu u ostvarivanju ambicioznih prometnih ciljeva, uključujući smanjenje broja poginulih i teško ozlijeđenih osoba na gradskim prometnicama. Cilj je ponuditi dodatnu sigurnu opciju kretanja gradom te osigurati veću neovisnost osobama koje trenutno nemaju adekvatna rješenja za mobilnost. Osim u SAD-u, Waymo vozila trenutačno probno prometuju i u Tokiju, u sklopu širenja međunarodnog poslovanja tvrtke.

U Londonu, gradu poznatome po svojim crnim taksijima, ali i zahtjevnim prometnim situacijama, izvrstan je testni poligon za autonomnu vožnju – pa će tamo svoju tehnologiju testirati i Uber.