Waymov novi specijalizirani robotaksi Ojai kreće u prve vožnje s građanima

Američki Waymo započinje s javnim vožnjama u novom autonomnom vozilu Ojai, koje donosi šestu generaciju autonomne vožnje i dizajn prilagođen maksimalnoj udobnosti i pristupačnosti za putnike

Autonet.hr utorak, 2. lipnja 2026. u 06:00

Američka tehnološka tvrtka izrasla iz Googlea, Waymo, počela je primati prve putnike u svoje novo autonomno vozilo nazvano Ojai, razvijeno u suradnji s kineskim Zeekrom. Nakon mjeseci testiranja u kojima su zaposlenici tvrtke imali priliku isprobati potpuno autonomnu vožnju, projekt prelazi u novu fazu u kojoj će odabrani građani SAD-a imati priliku besplatno isprobati ovu tehnologiju.

Robotaksi u punom smislu

Vozilo je od samog početka dizajnirano s fokusom na korisnike i zamišljeno je kao platforma za autonomni taksi prijevoz koja pruža jedinstveno iskustvo putovanja. Unutrašnjost vozila Ojai osmišljena je s ciljem stvaranja prostranog ambijenta koji podsjeća na pokretnu dnevnu sobu. Ulazak je olakšan niskom stepenicom i potpuno ravnim podom, dok se vrata otvaraju na način sličan onome kod dizala. Putnicima su na raspolaganju tri velika LED zaslona putem kojih mogu personalizirati parametre putovanja, uključujući glazbu i temperaturu unutar kabine.

Iako Ojai donosi potpuno novu siluetu na gradske prometnice, tehnologija koja upravlja vozilom predstavlja evoluciju postojećeg sustava Waymo Driver. Taj je sustav dosad uspješno zabilježio više od 20 milijuna potpuno autonomnih vožnji u više od 11 gradova diljem SAD-a. Ojai će biti prvo vozilo koje predstavlja šestu generaciju ove tehnologije, što će omogućiti operacije u gradovima sa snježnim vremenskim uvjetima te daljnje širenje poslovanja, najavljeno je iz Wayma.

Planovi za širenje

Tvrtka trenutačno intenzivno radi na povećanju proizvodnih kapaciteta u svojoj tvornici u gradu Mesa u Arizoni. Cilj je dosegnuti proizvodnju od nekoliko desetaka tisuća jedinica godišnje kako bi se omogućilo širenje mreže na nacionalnoj razini. U prvoj fazi, besplatne vožnje bit će dostupne odabranim korisnicima u San Franciscu, Phoenixu i Los Angelesu radi prikupljanja povratnih informacija.

Nakon početne faze, Waymo planira postupno uključivanje većeg broja putnika i širenje usluge na nove lokacije. Među novim odredištima navode se Denver, Las Vegas i San Diego. Širenje na ove gradove prethodit će potpunom otvaranju usluge za širu javnost koje je planirano za kasniji period ove godine.

