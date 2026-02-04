XPengov kombi "nosač zrakoplova" ulazi u serijsku proizvodnju

Kineska tvrtka XPeng, putem svoje podružnice za zračnu mobilnost AeroHT (nedavno imena promijenjenoga u Aridge), službeno je zakoračila u fazu masovne proizvodnje svog ambicioznog projekta "Kopnenog nosača zrakoplova". Modularni je to sustav koji se sastoji od matičnog vozila na tlu i odvojivog eVTOL drona (električne letjelice s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem).

Po cesti i po zraku

Cestovni dio ovog dvojnog sustava čini robusni električni kombi s tri osovine i pogonom na šest kotača, dug približno 5,5 metara. Izrađen je na 800-voltnoj arhitekturi i koristi sustav produživača dosega (range extender), što mu omogućuje ukupni doseg od preko 1.000 kilometara. Unutrašnjost kombija nudi prostor za četiri putnika, dok stražnji dio služi kao mobilni hangar i stanica za punjenje letećeg modula, koji se internim izvorom energije može napuniti do šest puta prije nego što matično vozilo zatreba dopunu energije.

Zračni modul je pak dvosjedna letjelica izrađena od ugljičnih vlakana s panoramskim pogledom u 270°. Koristi šest rotora s preklopnim elisama kako bi se lakše smjestila u unutrašnjost komobija. Iako su letovi ograničeni na kraće relacije – s procijenjenim trajanjem leta od 15 do 20 minuta i dosegom od oko 20 kilometara – letjelica je opremljena naprednim sigurnosnim sustavima, uključujući višestruku redundanciju pogona i komunikacije te balistički padobran za slučaj nužde.

Upravljanje letjelicom pojednostavljeno je upotrebom sustava s jednom palicom, što bi prema navodima proizvođača trebalo olakšati obuku budućih pilota. Vozači-piloti će morati proći specifičnu obuku za let, a XPeng predviđa da će lansiranje ovog proizvoda potaknuti najveći program obuke civilnih pilota u Kini do sada. Letjelica podržava i autonomne funkcije polijetanja i slijetanja, dodatno smanjujući opterećenje operatera.

Već 3.000 narudžbi

Prema najavama, prve isporuke kupcima očekuju se krajem 2026. godine, čime bi ovo postalo prvo komercijalno dostupno vozilo te vrste na svijetu. Cijena mu se kreće oko 243.000 eura (dva milijuna juana), a proizvodnja će se odvijati u specijaliziranom pogonu u kineskom velegradu Guangzhou. Tvornica će imati godišnji kapacitet od 10.000 primjeraka.

Projekt je već privukao značajan interes tržišta s navodno više od 3.000 zaprimljenih narudžbi još prošle godine, a brojka je nastavila rasti nakon nedavnih javnih demonstracija leta u Dubaiju i Guangzhouu.