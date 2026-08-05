Zoox dobio odobrenje za komercijalnu robotaksi uslugu u SAD-u

Amazonova kompanija za robotaksije prva je u SAD-u dobila dozvolu za komercijalni rad namjenski izrađenih vozila, koja nemaju komande niti prostor za vozača, već su od nule kreirana kao robotaksi

Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa SAD-a (NHTSA) izdala je Amazonovoj kompaniji Zoox prvu komercijalnu dozvolu za autonomna vozila bez tradicionalnih upravljačkih kontrola. Time je tvrtka dobila federalnu regulatornu suglasnost koja joj omogućuje početak naplate usluga prijevoza u njezinim namjenski izrađenim robotaksijima bez volana, pa čak i bez mjesta za vozača.

Zoox od svojeg osnutka 2014. godine razvija autonomno vozilo koje je osmišljeno bez upravljača i pedala. Razvoj takvog vozila zahtijevao je prilagodbu postojećih saveznih standarda sigurnosti motornih vozila. U kolovozu 2025. godine NHTSA je otvorila novi postupak izuzeća za domaće proizvođače autonomnih vozila, a Zoox je tada postao prva kompanija koja je dobila demonstracijsko izuzeće.

Početak naplate u Las Vegasu

Dobivanjem nove komercijalne dozvole, koja je stigla krajem srpnja, stvoreni su preduvjeti za uvođenje naplate vožnji. Kompanija paralelno surađuje s regulatornim tijelima u saveznim državama Nevadi i Kaliforniji, gdje trenutačno provodi testne i operativne vožnje, s ciljem ispunjavanja svih lokalnih zahtjeva za punu komercijalizaciju.

Tvrtka je prethodno pokrenula besplatnu uslugu prijevoza u Las Vegasu te program Zoox Explorers u San Franciscu. Prema njihovim podacima, uslugu je do sada isprobalo više od pola milijuna putnika, dok se još toliko nalazi na listi čekanja. Slijedom ove dozvole, već ovog mjeseca Zoox planira započeti s prvim komercijalnim naplatama vožnji na području Las Vegasa, što označava početak prve faze komercijalnog širenja.

Poručili su i da nastavljaju suradnju s NHTSA-om i nadležnim Ministarstvom prometa na izmjenama zakonodavnog okvira. Cilj im je trajna prilagodba regulative kako bi se omogućila serijska proizvodnja i primjena autonomnih vozila bez fizičkih upravljačkih elemenata.