Bijeli automobili i dalje dominiraju, no sve više kupaca traži življe boje

Najnovije globalno istraživanje tvrtke Axalta potvrđuje primat bijele, crne i sive boje pri odabiru automobila, no regije poput Azije i Sjeverne Amerike pokazuju sve veći interes za odvažnije tonove

Prema najnovijem, već 73. godišnjem izvješću tvrtke Axalta o globalnoj popularnosti automobilskih boja, tijekom 2025. godine tržištem su i dalje dominirali neutralni tonovi, dok su dramatični zaokreti u trendovima izostali. Izvješće Global Automotive Color Popularity Report pokazuje da je bijela boja zadržala vodeću poziciju s globalnim udjelom od 29%, a prate je crna s 23% te siva s 22%. Ipak, primijećen je skromni rast popularnosti određenih "življih" boja.

S druge strane, srebrna boja bilježi pad popularnosti te sada zauzima 7% tržišta. Plava boja, s udjelom od 6%, učvrstila je svoj status najpopularnije kromatske opcije. Ostale boje, poput crvene, smeđe, zelene i žute, zadržale su male, ali stabilne udjele u globalnoj paleti.

Regionalne razlike

Analiza po regijama otkriva specifične promjene u preferencijama kupaca. U Sjevernoj Americi bijela boja vodi s 31%, no bilježi blagi pad u odnosu na prethodnu godinu zbog jačanja kromatskih boja poput plave (10%) i crvene (7%). Nasuprot tome, u Europi dominira siva boja s 26% udjela, što odražava sklonost profinjenom i suptilnom dizajnu koji je usklađen s modernom estetikom europskih vozila.

Axalta

Južna Amerika pokazuje snažnu sklonost bijeloj boji, prvenstveno zbog praktičnosti u toplijim klimatskim uvjetima, a zanimljiv je i rast srebrne boje na 14% u toj regiji. Istodobno, azijsko tržište, potaknuto brzim širenjem sektora električnih vozila, sve se više okreće ekspresivnim bojama. Tako žuta i zlatna bilježe rast na 4%, dok zasićene nijanse poput narančaste i ljubičaste pomažu brendovima u izgradnji vizualnog identiteta.

Pitanje i tehnologije

Dužnosnici Axalte ističu kako su ovi trendovi rezultat spoja kulturnih utjecaja, klimatskih uvjeta i tehnološkog napretka. Dr. Lei Qiao, potpredsjednik za tehnologiju, naglasio je kako tržište ostaje usidreno u jednostavnosti, ali se istovremeno otvara prema suvremenim završnim obradama. Tehnološki razvoj omogućuje proizvođačima da odgovore na te zahtjeve bez kompromisa u pogledu kvalitete premaza.

Dr. Robert Roop, glavni tehnološki direktor tvrtke, pojasnio je da napredna kemija smola omogućuje razvoj široke palete boja koja zadovoljava različite estetske zahtjeve, ali i stroge standarde izdržljivosti i održivosti.