Ako je rabljeni, bitno da je njemački. Najtraženiji Volkswagen, Mercedes, BMW i Audi

Pored iznimno velike potražnje za novim osobnim automobilima, tijekom 2025. godine tražio se primjerak više kod rabljenih modela. Naime, prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, lani je u Hrvatsku stiglo 100.916 rabljenih vozila. Daleko veći dio njih odnosi se na osobne automobile, a kojih je lani stiglo 87.654, dok se preostalih 13.262 odnosi na laka komercijalna vozila (LKV). Idemo prvo vidjeti što ima zanimljivog u osobnom programu.

Znači, prošlogodišnjih 87.654 unesenih rabljenih osobnih automobila gotovo je na istoj razini kao što je to bilo i godinu dana ranije kad ih je bilo 87.397, pa imamo plus od 257 vozila. Riječ je modelima čak 82 različite marke, s time da je čak 36 marki imalo jednoznamenkaste rezultate. Oni su imali tek 120 vozila, znači u prosjeku malo više od 3 vozila za svaku marku. Nađe se tu svega.

Tako je lani stigao po jedan Saturn, Acura, Wartburg, Maybach, Matra, Fisker, Lotus, Westfield, Plymouth, Mercury odnosno Alpine. Po dva su vozila dobili Austin, Forthing, Polestar, Genesis te Simca. Po tri su primjerka stigla s logom Buicka, Lade, Pontiaca te McLarena. Nadalje, po četiri modela broje Triumph, Beauford, Lincoln, Dongfeng, e.GO i prestižni Rolls-Royce. Znamo li da su lani stigla i tri nova Rolls-Royce primjerka, izgleda kako Hrvati postaju sve bogatiji narod.

Potvrde takvih tvrdnji dakako da ima još. Stiglo nam je i po 14 primjeraka sportskih modela ljutih konkurenata, Lamborghinija i Ferrarija. Valja spomenuti i pet Aston Martina, ali i 18 Maseratija, odnosno 22 Bentleya. Nadalje, tu je 35 rabljenih Infinitija, 101 Lexus, 147 Jaguara, 289 Land Rovera, kao i 335 Porschea. Zanimljivo je vidjeti da je pored 353 novih primjeraka marke Tesla, stiglo i njih 292 rabljenih.

I Mini rabljena vozila su dosta popularna. Naime, pored 260 novih primjeraka stiglo je i njih 908 rabljenih. Zanimljivo je da smo lani dobili tek dva nova primjerka Smarta. Naravno, tu je riječ o potpuno novoj generaciji automobila, ali iznimno su popularni rabljeni Smartovi, kojih je lani stiglo 804 komada. To je doduše 217 vozila manje nego ih je bilo 2024. godine, no Smart je time lani bio 20. najtraženija marka na listi unosa rabljenih osobnih automobila u Hrvatsku.

Idemo vidjeti tko je tko u samom vrhu potražnje za rabljenim modelima. Najtraženija marka već jako dugo je Volkswagen koji je lani imao 15.263 registracija rabljenih modela, što je 77 vozila više u odnosu na 2024. godinu. Druga najtraženija marka, kao i godinu ranije bio je BMW uz 9695 vozila, što je porast potražnje od 308 vozila. Na trećem mjestu smjestio se Audi uz 8218 vozila, a što je manjak od 160 vozila u odnosu na 2024. godinu. Na četvrtom mjestu je još jedna njemačka premium marka - Mercedes uz 8015 registracija. To je čak 521 vozilo više nego li je bilo godinu ranije. Još veći porast potražnje vidljiv je kod petoplasiranog Peugeota koji je uz 6358 registracija imao porast od 801 vozila. Najveći gubitnik je svakako Renault koji uz 6063 rabljenih vozila bilježi manjak od čak 1319 automobila te je zamijenio poziciju s Peugeotom. Količinski gledano veliki pad bilježi i Ford koji je uz 3291 registraciju imao pad od 649 vozila, dok istovremeno rast od 503 vozila, na ukupno 2421 registraciju bilježi Citroen.

Istaknuo bi još jednu marku koja zadnje vrijeme bilježi dosta slabe prodajne rezultate u segmentu novih osobnih automobila. To je svakako Honda koja je lani imala 137 registracija, a godinu prije njih 163. Ipak, tijekom 2024. stiglo je 640 rabljenih Hondi, dok je lani potražnja još i porasla na 739 primjeraka. Slično je i s Alfa Romeom koja lani bilježi 161 novi primjerak, ali i njih 624 rabljena.

Najtraženiji rabljeni modeli - 2025.

model kom % 1 Volkswagen Golf 6051 6,90% 2 BMW 3 2358 2,69% 3 Škoda Octavia 2194 2,50% 4 Volkswagen Passat 2173 2,48% 5 Audi A4 2034 2,32% 6 Volkswagen Tiguan 1876 2,14% 7 Nissan Qashqai 1716 1,96% 8 Audi A3 1702 1,94% 9 Peugeot 2008 1641 1,87% 10 Peugeot 3008 1514 1,73% 11 Mercedes C-klase 1506 1,72% 12 BMW serije 5 1468 1,67% 13 Mercedes E 1383 1,58% 14 BMW X1 1358 1,55% 15 Renault Clio 1337 1,53% 16 Mercedes A-klase 1294 1,48% 17 Ford Focus 1261 1,44% 18 Renault Megane 1260 1,44% 19 Volkswagen Polo 1247 1,42% 20 BMW serije 1 1221 1,39% 21 Renault Captur 1162 1,33% 22 Audi A6 1100 1,25% 23 Peugeot 208 1014 1,16% 24 Citroen C3 940 1,07% 25 Opel Astra 924 1,05% 26 Mercedes GLC 900 1,03% 27 Volkswagen T-Roc 879 1,00% 28 Peugeot 308 860 0,98% 29 Mercedes B-klase 830 0,95% 30 Fiat 500 824 0,94% 31 ostali 41.627 47,49% ukupno 87.654 100,00%

Već i ovaj poredak po markama pokazuje koliko domaći vozači vole njemačke marke, a zanimljivo je vidjeti koliko među prvih dvadeset najtraženijih rabljenih modela lani ima onih s njemačkim pedigreom. VW Golf je uvjerljivo vodeći uz 6051 registraciju. Slijedi ga BMW-ova serija 3 uz 2358 registracija, dok je na trećem mjestu Škoda Octavia uz 2194 primjerka. Samo 21 primjerak manje zabilježio je Volkswagen Passat, pa dalje idu Audi A4, VW Tiguan, Nissan Qashqai, Audi A3 te Peugeot 2008 odnosno 3008. Nakon ovih prvih deset modela slijede još četiri njemačka - Mercedes C-klase, BMW serije 5, Mercedes E-klase i BMW X1, pa Renault Clio, iza kojeg je Mercedes A-klase....

Gledamo li starost rabljenih vozila koja su lani unesena u Hrvatsku, vidimo da su najbrojniji bili 2020. godine proizvodnje, njih 9109, a što je 10,39% svih lani unesenih u našu zemlju. Vjerno ih prate godinu mlađi modeli kojih je bilo 8888 uz udio od 10,14%. Modeli 2019. godišta imali su udio od 9,91%, dok su oni 2018. godišta bili na 7,97%. Svega 27 vozila manje, uz udio od 7,94% činili su modeli proizvedeni 2017. godine, dok su oni godinu dana stariji na 7,39% udjela. Vozila godišta 2020. ili starija lani su imali udio od 0,94%, a riječ je o 822 primjerka.

Registracije po županijama - 2025.

rabljeni novi regija/županija kom % kom % 1 Zagreb 26.385 30,10% 29.734 43,01% 2 Splitsko-dalmatinska 8282 9,45% 5833 8,44% 3 Osječko-baranjska 6260 7,14% 2420 3,50% 4 Primorsko-goranska 5566 6,35% 4574 6,62% 5 Istarska 4702 5,36% 4722 6,83% 6 Varaždinska 3858 4,40% 1954 2,83% 7 Krapinsko-zagorska 3590 4,10% 986 1,43% 8 Sisačko-moslavačka 3199 3,65% 894 1,29% 9 Brodsko-posavska 3095 3,53% 770 1,11% 10 Vukovarsko-srijemska 2949 3,36% 950 1,37% 11 Zadarska 2842 3,24% 2629 3,80% 12 Međimurska 2452 2,80% 1353 1,96% 13 Koprivničko-križevačka 2404 2,74% 1095 1,58% 14 Karlovačka 2384 2,72% 1003 1,45% 15 Bjelovarsko-bilogorska 2273 2,59% 3710 5,37% 16 Dubrovačko-neretvanska 2102 2,40% 1425 2,06% 17 Šibensko-kninska 1636 1,87% 1201 1,74% 18 Požeško-slavonska 1504 1,72% 3244 4,69% 19 Virovitičko-podravska 1316 1,50% 325 0,47% 20 Ličko-senjska 855 0,98% 318 0,46% ukupno 87.654 100% 69.140 100%

Zanimljivo je vidjeti gdje su sve registrirani rabljeni modeli, odnosno s kolikom udjelom. Kod novih vozila zagrebačka regija čini 43,01% dok je kod rabljenih daleko manje zastupljena uz udio od 30,1%. Splitsko-dalmatinska županija kod novih vozila ima udio od 8,44%, dok je kod rabljenih na 9,45%. Zanimljivo je da se na treće mjesto županija na listi najviše traženih rabljenih vozila uzdigla Osječko-baranjska županija uz 7,14% udjela, dok kod novih uz 3,5% drže osmu poziciju. Istaknuo bi i Krapinsko-zagorsku županiju koja ima udio od 4,1% rabljenih, odnosno 1,43% novih vozila. Nasuprot njima je recimo Bjelovarsko-bilogorska županija koja drži 2,49% rabljenih, odnosno 5,37% novih vozila. Slično je i u Požeško-slavonskoj županiji koja čini 1,72% rabljenih, te 4,69% novih vozila.

VW vodeći i u segmentu dostavnjaka

Pogledamo li situaciju na listi LKV marki, ponovno su najtraženiji modeli s oznakama Volkswagena. Uz 3224 vozila, VW ima gotovo četvrtinu tržišta - 24,31%. Na drugom je mjestu Mercedes uz 2079 vozila, a prati ga Renault uz 1878 registracija. Jedino je još Ford uz 1210 vozila uspio napraviti četveroznamenkasti rezultat. Redom dalje idu Peugeot, Fiat, Opel, Citroen, Iveco te Nissan. Svi oni zajedno broje 4222 vozila. Tako prvih deset brendova čini ukupno 95,11% ukupnog tržišta rabljenih dostavnih marki.

Gledano prema godini proizvodnje, najbrojniji su dostavni modeli ipak malo stariji. Naime, uz 1543 registracije najviše je bilo vozila 2019. godišta, a što je udio od 11,63%. Godinu mlađi modeli imali su 1380 primjeraka, uz udio od 10,41%. Na trećem su mjestu bilo modeli proizvedeni 2018. godine, gdje je 1291 vozilo imalo udio od 9,73%.