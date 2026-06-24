Električni automobili u EU drže petinu tržišta, velik rast zabilježen i u Hrvatskoj

U prvih pet mjeseci 2026. godine broj registracija novih automobila u EU porastao je za 4%, a ključni pokretač rasta su elektrificirana vozila, dok benzincima i dizelašima pada popularnost

Nakon nekoliko godina mlakog rasta popularnosti električnih vozila, čini se da su ih kupci u Europskoj uniji ipak počeli prihvaćati, kako se bliži (mogući) rok zabrane prodaje klasičnih benzinaca i dizelaša. U razdoblju od siječnja do svibnja ove godine, tržište novih automobila u EU zabilježilo je rast novih registracija od 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovaj pozitivan početak godine ostvaren je unatoč ustrajnim geopolitičkim izazovima, a glavni pokretač stabilnosti bila je snažna potražnja za različitim oblicima elektrificiranih tehnologija na ključnim europskim tržištima. Podaci su to koje je objavilo udruženje europskih proizvođača automobila, ACEA.

Rast elektrificiranih vozila

Ovakvom razvoju situacije pridonijele su nove i revidirane porezne olakšice te državni poticaji koji su održali interes kupaca. Među svim vrstama pogonskih sklopova, hibridno-električna vozila zadržala su status najpopularnijeg izbora na tržištu EU. Istodobno, potpuno električni automobili na baterije ostvarili su značajan proboj te su do kraja svibnja činili jedno od svakih pet novoregistriranih vozila.

U prvih pet mjeseci tekuće godine, automobili na baterije dosegnuli su, dakle, 20% udjela na tržištu EU, što predstavlja značajan porast u odnosu na 15,3% iz istog razdoblja prošle godine, uz ukupno registriranih 950.521 novih vozila. Unutar ovog segmenta, tri od četiri najveća tržišta EU zabilježila su snažan rast: Italija predvodi s porastom od 75,7 posto, slijedi Francuska s 55,4 posto te Njemačka s 40,9 posto rasta.

Hibridno-električni modeli i dalje drže čvrstu lidersku poziciju među potrošačima s ukupno 1,8 milijuna vozila, što čini 37,8% ukupnog tržišta EU. Segment plug-in hibrida također je nastavio uzlaznu putanju te je s oko 460 tisuća registriranih vozila zauzeo 9,7 posto tržišta.

Situacija u Hrvatskoj ACEA prijavljuje da je na našem tržištu u prvih pet mjeseci ove godine registrirano gotovo 1.500 električnih automobila (porast od 350%), preko 2.100 plug-in hibrida (+147%) te 14.000 klasičnih hibrida (+27%). S druge strane, u padu su benzinci (13.000 komada, -16%) i dizelaši (4.200 komada, -9%). Baterijsko-električni automobili trenutačno kod nas drže 4,1% prodaje, a plug-in hibridi 6,1%. U vodstvo su prešli klasični hibridi, koji sada imaju udio od gotovo 40% u prodaji novih vozila.

Pad tradicionalnih motora

Nasuprot snažnom uzletu elektrificiranih vozila, potražnja za vozilima na fosilna goriva bilježi zamjetan i kontinuiran pad. Kombinirani tržišni udio automobila s benzinskim i dizelskim motorima smanjio se na 30,1%, što je značajan pad u usporedbi s 38% iz istog razdoblja lani.

Registracije novih benzinskih automobila smanjile su se za 18,2 posto, a pad je zabilježen na svim vodećim tržištima Unije. Najveći sunovrat pretrpjela je Francuska gdje je prodaja benzinaca pala za čak 36,8 posto, dok su dvoznamenkasti pad zabilježile i Španjolska, Njemačka te Italija. Tržišni udio benzinaca tako je pao na 22,4 posto. Trend pada, iako nešto sporijim tempom, prati i dizelski segment čije su registracije smanjene za 16,6 posto, čime su dizelski automobili pali na svega 7,6 posto udjela u ukupnom broju novih registracija u EU.