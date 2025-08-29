EU tržište: hibridi i dalje dominiraju, benzinci i dizelaši u značajnom padu

Unatoč blagom padu na godišnjoj razini, prodaja novih automobila u srpnju je rasla. Hibridi su i dalje najtraženiji, dok udio električnih vozila raste, a benzinci i dizelaši bilježe dvoznamenkasti pad

Autonet.hr petak, 29. kolovoza 2025. u 15:43

Tržište novih automobila u Europskoj uniji zabilježilo je blagi pad prodaje od 0,7% u prvih sedam mjeseci 2025. godine u usporedbi s istim razdobljem lani. Ipak, sam srpanj donio je optimizam s rastom registracija od 7,4% u usporedbi sa srpnjem 2024. Podaci jasno pokazuju nastavak trenda tranzicije s klasičnih na elektrificirane pogone, pri čemu hibridni modeli zadržavaju poziciju najpopularnijeg izbora među europskim kupcima, pokazali su podaci udruženja ACEA.

Ukupno gledano, udio potpuno električnih automobila na tržištu EU u prvih sedam mjeseci dosegnuo je 15,6%, što je porast u odnosu na 12,5% zabilježenih u istom razdoblju lani. Hibridni automobili i dalje su dominantni s tržišnim udjelom od 34,7%, potvrđujući se kao preferirani izbor europskih potrošača. Istovremeno, zajednički udio benzinskih i dizelskih automobila pao je na 37,7%, što je drastičan pad s 47,9% koliko je iznosio u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni trend tržišta 📷 ACEA
Snažan rast elektrificiranih vozila

U prvih sedam mjeseci 2025. godine registrirano je 1.011.903 novih potpuno električnih automobila. Rast prodaje zabilježen je na tri od četiri najveća tržišta EU: Njemačkoj (+38,4%), Belgiji (+17,6%) i Nizozemskoj (+6,5%), dok je Francuska zabilježila pad od 4,3%. Registracije hibridno-električnih vozila porasle su na 2.255.080 jedinica, potaknute rastom na ključnim tržištima poput Francuske (+30,5%) i Španjolske (+30,2%).

EU, srpanj 2025. 📷 ACEA
Značajan porast bilježe i plug-in hibridi, čije su registracije dosegnule 561.190 jedinica. Tome je pridonio izniman rast u Španjolskoj (+94,5%), Njemačkoj (+59,2%) i Italiji (+60,3%). Kao rezultat toga, vozila s takvim pogonima sada čine 8,6% ukupnog tržišta automobila u EU. Trend ubrzanja prodaje potvrđuju i podaci za srpanj, koji je zabilježio godišnji rast od 39,1% za potpuno električna, 14,3% za hibridna te čak 56,9% za plug-in hibridna vozila.

Pad benzinaca i dizelaša

S druge strane, automobili s klasičnim motorima s unutarnjim izgaranjem bilježe kontinuirani pad. Do kraja srpnja 2025. godine, registracije benzinskih automobila smanjile su se za 20,1%, pri čemu su sva velika tržišta zabilježila pad. Slična je situacija i na tržištu dizelskih automobila, koje se smanjilo za 26,4%, čime je njihov tržišni udio u prvih sedam mjeseci ove godine pao na svega 9,5%.

U Hrvatskoj sasvim drugačija slika 📷 ACEA
U Hrvatskoj je u srpnju polovica (50,8%) prodanih automobila imala benzinski pogon, njih 29,1% registrirano je s hibridnim, a 4,5% s plug-in hibridnim pogonskim sustavom. Dizelaši se drže na 12,2%, dok potpuno električni modeli drže tek 1,1% tržišta – po čemu značajno zaostajemo za prosjekom EU.

Gledano po proizvođačima, od onih najvećih Volkswagen grupa, Mercedes, BMW i Renault bilježe rast, dok su u padu marke Stellantis grupe i Toyota. Tesla i na razini mjeseca, kao i u razdoblju siječanj-srpanj, bilježi pad prodaje od preko 40%.



