Europsko tržište automobila u blagom padu, no električni i dalje u porastu

Tržište automobila u EU bilježi pad od 1,2 % u prva dva mjeseca 2026., dok prodaja benzinaca i dizelaša oštro pada u korist hibridnih i baterijskih električnih vozila

Tijekom siječnja i veljače 2026. godine, registracije novih automobila u Europskoj uniji zabilježile su pad od 1,2% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Unatoč ukupnom smanjenju prodajnog volumena, primjetna je značajna promjena u strukturi pogonskih goriva. Baterijska električna vozila sada čine 18,8% tržišnog udjela, što je porast u odnosu na rezultat od 15,2% iz prošle godine, dok hibridni modeli i dalje ostaju prvi izbor kupaca s udjelom od 38,7%.

S druge strane, tradicionalni motori s unutarnjim izgaranjem nastavljaju gubiti povjerenje potrošača. Kombinirani tržišni udio benzinskih i dizelskih automobila pao je na 30,6%, dok je u istom razdoblju 2025. godine iznosio 38,7%. Ovi podaci sugeriraju ubrzanu transformaciju prema dekarbonizaciji, zaključuju iz udruge europskih proizvođača automobila ACEA.

Rast prodaje elektrificiranih vozila

U segmentu potpuno električnih automobila registrirano je ukupno 312.369 novih vozila. Rezultati na ključnim tržištima su mješoviti; Francuska i Njemačka bilježe snažan rast od 38,5%, odnosno 26,3%. Nasuprot tome, tržišta Belgije i Nizozemske zabilježila su dvoznamenkaste padove od 11% i 34,9%. Hibridna vozila učvrstila su svoju poziciju s više od 643 tisuće registracija, potpomognuta rastom potražnje u Italiji i Španjolskoj.

Posebno snažan uzlet bilježe plug-in hibridi s rastom na 162.751 primjerak, što sada predstavlja 9,8% ukupnog tržišta. Ovaj segment predvodi Italija s udvostručenom prodajom, dok su Španjolska i Njemačka također zabilježile dvoznamenkasti rast. Ovakvi trendovi potvrđuju da hibridna tehnologija za europske vozače očito služi kao ključni prijelazni korak ka potpunoj elektrifikaciji.

Pad "fosilaca"

Segment benzinskih motora suočava se s ozbiljnim poteškoćama, uz pad registracija od 23,3% na razini cijele EU. Najveći pad zabilježen je na francuskom tržištu, gdje je broj novih benzinaca gotovo prepolovljen. Slični negativni trendovi prisutni su i u Njemačkoj, Španjolskoj i Italiji, što je rezultiralo smanjenjem tržišnog udjela benzinaca na 22,5% u odnosu na prošlogodišnjih 29%. Ništa bolja situacija nije ni u segmentu dizelskih vozila, čija je prodaja pala za 17,7%. Dizelaši sada čine tek 8,1% novih registracija u prva dva mjeseca 2026. godine.

Podaci za Hrvatsku otkrivaju da je naše tržište i dalje nešto konzervativnije, pa hibridi drže 37,2% udjela u novim registracijama, a u stopu ih slijede benzinci s 36,3%. Na dizelaše otpada 14,2% novih registracija, 7% je novoregistriranih plug-in hibrida, a baterijsko-električnih je tek 3,8% u prva dva mjeseca ove godine.