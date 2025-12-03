I Pininfarina Battista stigla s hrvatskim registracijskim oznakama

Svega je još nekoliko tjedana do kraja 2025. godine, a koja bi trebala dovesti do novih rekorda po pitanju registracija novih osobnih automobila. Najnoviji rezultati koji se odnose na stanje tijekom studenog pokazuju kako nam je pristiglo 4038 novih osobnih automobila. Prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus to je za tek 16 vozila više u odnosu na 2024. godinu. Prvo mjesto proteklog mjeseca pripalo je Volkswagenu uz 596 vozila, a što je 58 vozila više od Škode, a koja inače drži vodeću poziciju nakon svih 11 ovogodišnjih mjeseci. Treća pozicija proteklog je mjeseca pripala Opelu. To je za 232 vozila, odnosno 239% više u odnosu na isti mjesec lani, a valja spomenuti kako je Opel ujedno ove godine napravio najznačajniji napredak. Naime, bilježe plus od 2191 automobil, a što je porast od 60,53% te ispred Renaulta drže treće ukupno mjesto tijekom ove godine.

I dok je Opel tijekom studenog ostvario najveći količinski porast u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, Kia je istovremeno ima najveći pad. Uz 136 registracija, što je pad s lanjskih 269 vozila za 49,44%, Kia je ponovila najlošiji ovogodišnji rezultat iz kolovoza. Drugi najveći količinski pad proteklog mjeseca bilježi Ford koji je ostvario manjak od 79 vozila, a što je 61,24% pada. Dacia ima manjak od 77 vozila (31,69%), a na sličnoj razini poput Forda je i MG. Naime, ova je kineska marka imala manjak od 73 vozila odnosno 60,33%.

Najtraženije marke - studeni 2025.

marka kom % 1 Volkswagen 596 14,76% 2 Škoda 538 13,32% 3 Opel 329 8,15% 4 Toyota 315 7,80% 5 Suzuki 282 6,98% 6 Renault 212 5,25% 7 Hyundai 175 4,33% 8 Dacia 166 4,11% 9 Audi 158 3,91% 10 Kia 136 3,37% 11 BMW 123 3,05% 12 Citroen 100 2,48% 13 Mazda 93 2,30% 14 Peugeot 87 2,15% 15 Mercedes 82 2,03% 16 Geely 70 1,73% 17 Nissan 56 1,39% 18 Cupra 55 1,36% 19 Ford 50 1,24% 20 MG 48 1,19% 21 BYD 45 1,11% 22 Tesla 38 0,94% 23 Volvo 34 0,84% 24 Omoda 33 0,82% 25 Jaecoo 26 0,64% 26 Seat 21 0,52% 27 Porsche 19 0,47% 28 Fiat 19 0,47% 29 Honda 19 0,47% 30 SsangYong 15 0,37% 31 Mini 14 0,35% 32 Forthing 12 0,30% 33 Lexus 12 0,30% 34 Land Rover 10 0,25% 35 Mitsubishi 10 0,25% 36 Jeep 8 0,20% 37 Alfa Romeo 6 0,15% 38 Subaru 6 0,15% 39 DS 5 0,12% 40 Lynk & Co 5 0,12% 41 XPeng 4 0,10% 42 Leapmotor 3 0,07% 43 Bentley 1 0,02% 44 Cadillac 1 0,02% 45 Pininfarina 1 0,02% ukupno 4038 100,00%

Tijekom studenog su nam pristigli modeli 45 različitih marki vozila, a neki od njih prava si rijetkost. Ok, Cadillac Escalade starijih generacija može se još sresti, a sada je tu i jedan novi primjerak. Ipak, daleko zanimljiviji model svakako je Pininfarina Battista. Možda ima onih koji nisu upoznati s legendarnom markom, pa valja spomenuti kako ovaj model gotovo i naš domaći proizvod. Naime, Battista je nastao na temelju Rimac Nevere, dijeleći istu tehničku platformu i pogonsku tehnologiju. Razlike su pak u specifičnom dizajnu te finalnom podešavanju i detaljima. Naravno, izgled potpisuje talijanski dizajnerski studio Pininfarina. Ipak, uz pripremljenu Rimac tehnologiju, vozilo se sklapa u Italiji pa je ujedno i riječ o najsnažnijem automobilu ikad dizajniranom i proizvedenom u Italiji. Navodno će ih proizvest samo 150...

Pogledamo li poredak najtraženijih modela tijekom proteklog mjeseca, vidimo da je najtraženiji bio Volkswagen T-Cross uz 218 primjeraka. Slijede Škoda Octavia uz 189 jedinica, Suzuki Vitara uz njih 136, odnosno svega šest primjeraka manje bilježi Opel Mokka. Jedino je još Suzuki SX4 uz 111 vozila postigao troznamenkasti rezultat. Na listi 20 najtraženijih modela su još tri Volkswagena (Tiguan, T-Roc te Tayron), kao i Škode (Scala, Kamiq i Kodiaq).

20 najtraženijih modela - studeni 2025.

model kom % 1 Volkswagen T-Cross 218 5,40% 2 Škoda Octavia 189 4,68% 3 Suzuki Vitara 136 3,37% 4 Opel Mokka 130 3,22% 5 Suzuki SX4 111 2,75% 6 Opel Frontera 94 2,33% 7 Hyundai Tucson 92 2,28% 8 Volkswagen Tiguan 92 2,28% 9 Škoda Scala 80 1,98% 10 Volkswagen T-Roc 80 1,98% 11 Škoda Kamiq 78 1,93% 12 Toyota Yaris Cross 78 1,93% 13 Toyota Corolla 74 1,83% 14 Renault Captur 69 1,71% 15 Opel Corsa 66 1,63% 16 Škoda Kodiaq 64 1,58% 17 Volkswagen Tayron 63 1,56% 18 Kia Stonic 61 1,51% 19 Dacia Sandero 60 1,49% 20 Toyota C-HR 60 1,49% 21 ostali 2143 53,07% ukupno 4038 100,00%

Zanimljivo je vidjeti kako se već polagano počinju odražavati ovogodišnji poticaji za kupnju električnih automobila i na broj registracija. Naime, tijekom prvih deset mjeseci imali smo 985 registracija, a samo tijekom studenog je stiglo 160 novih EV primjeraka. Dakako najekskluzivniji među njima je maloprije spomenuti Pininfarina Battista, a ima još zanimljivih primjeraka. Ove je godine Renault počeo s prodajom nove generacije modela 5, a čija je ekskluzivnija izvedenica Alpine A290. od nedavno imamo jednog i u Hrvatskoj. MG je registrirao dva primjerka modela Cyberster, a Mercedes isto toliko električnih izvedbi G-klase.

Registracije EV modela - 2025.

model kom 1 Tesla Model Y 182 2 Tesla Model 3 86 3 BYD Dolphin Surf 68 4 Citroen C3 61 5 Volkswagen ID.3 59 6 Hyundai Inster 54 7 BYD Sealion 7 52 8 Ford Explorer 46 9 Porsche Macan 41 10 Ford Puma 31 11 Škoda Elroq 30 12 BMW I4 26 13 BYD Seal 23 14 Renault 5 E-Tech 19 15 Škoda Enyaq 18 16 Hyundai Kona EV 17 17 Mazda 6 16 18 Volkswagen ID.5 15 19 BYD Seal U 15 20 Volkswagen ID.7 15 21 Volvo EX30 15 22 Porsche Taycan 14 23 Volkswagen ID.4 13 24 Ford Tourneo Courier 13 25 Audi Q4 E-Tron 13 26 BMW X1 12 27 Mini Cooper 12 28 BYD Atto 2 12 29 Audi Q6 11 30 Ford Mustang 10 31 Audi A6 10 32 MG MG4 8 33 Mini Aceman 8 34 Cupra Tavascan 7 35 Renault Twingo 6 36 BMW X2 6 37 Lynk & Co 02 6 38 Leapmotor T03 5 39 BMW 5 4 40 Dacia Spring 3 41 Volvo EX90 3 42 Mercedes EQE 3 43 Geely EX5 3 44 MG MG5 3 45 XPeng G9 3 46 Fiat 500e 3 47 Mercedes EQA 3 48 Peugeot 208 3 49 Mercedes EQS 3 50 Hyundai Ioniq 5 N 3 51 Dongfeng Box 3 52 Hyundai Ioniq 6 3 53 Mercedes G 2 54 MG S5 2 55 SsangYong Torres 2 56 Hyundai Ioniq 5 2 57 BMW IX3 2 58 Omoda 5 EV 2 59 MG Cyberster 2 60 Rariro GMDL8 2 61 Kia EV3 2 62 Renault 4 E-Tech 2 63 Mercedes CLA 2 64 Mini Countryman 1 65 Peugeot Rifter 1 66 Volvo EX40 1 67 Mercedes EQB 1 68 Ford Capri 1 69 Audi Q8 1 70 Opel Mokka 1 71 Hyundai Ioniq 9 1 72 Voyah Free 1 73 Mercedes EQT 1 74 Pininfarina Battista 1 75 BMW iX 1 76 Cupra Born 1 77 Renault Scenic 1 78 Alpine A290 1 79 Jaguar I-Pace 1 80 Peugeot 2008 1 81 MG Marvel R 1 82 Audi E-Tron 1 83 BMW 4 1 84 XPeng G6 1 85 Honda e:Ny1 1 86 XPeng P7 1 87 Lexus UX 1 88 Tesla Model S 1 ukupno 1145

Najtraženija električna marka u Hrvatskoj je i dalje Tesla uz 269 primjeraka. Približava joj se BYD uz 170 jedinica, dok su u klubu troznamenkastih rezultata još samo Volkswagen uz 102 vozila, odnosno jedno manje bilježi Ford. Ukupno smo ove godine dobili električna vozila 36 različitih marki. Zanimljivo je da u top 10 marki imamo i dosta premium proizvođača. Tako je na sedmoj poziciji Porsche uz 55 EV primjeraka, a tri manje bilježi BMW. Deseta je pozicija pripala Audiju uz 36 EV modela. Tu je sedam marki koje imaju isključivo EV modela – Tesla, XPeng, Dongfeng, Rario, Alpine, Voyah te Pininfarina. Poznato je da mnogi osluškuju kako će se pokazati BYD kao jedan od najpoznatijih kineskih marki, a kojoj maloprije spomenutih 170 električnih modela čini 56,11% svih registracija.

Udio dizelskih modela pao je uz 7747 vozila na 11,9% svih registracija ove godine. Električni modeli čine tek 1,8% ukupnog tržišta, a tek malo bolji su uz 1215 primjeraka modeli opremljeni plinskim instalacijama. Sve vrste hibrida stigle su na 36,6% udjela dok se preostalih 47,8% odnosi na benzinske inačice.

Vjerujem da bi do kraja godine mogli doći do 4 tisuće novih registracija osobnih automobila, a što bi moglo popratiti i povećani broj registracija električnih modela.