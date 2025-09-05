Izvrstan plus za Opel, ali i minus za Kiju i Peugeot u kolovozu

Ljeto je pri kraju, školska godina samo što nije počela, i pred nama je sve tmurnijih posljednjih četiri mjeseca u kalendarskoj godini. Isto tako pravo je vrijeme za analiziranje što nam je donio posljednji puni ljetni mjesec po pitanju automobila. Tu su podaci agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, a koji pokazuju kako je bilo 3645 registracija osobnih automobila. U usporedbi s istim mjesecom lani rezultat je svakako dobar jer je riječ o plusu od 349 vozila, odnosno 10,59%. Istovremeno, ukupan ovogodišnji rast je na razini 3439 automobila, odnosno 7,22%.

Najtraženije marke - kolovoz 2025.

marka kom % 1 Opel 428 11,74% 2 Škoda 383 10,51% 3 Volkswagen 320 8,78% 4 Suzuki 269 7,38% 5 Toyota 245 6,72% 6 Dacia 201 5,51% 7 Hyundai 201 5,51% 8 Renault 196 5,38% 9 Audi 149 4,09% 10 Kia 136 3,73% 11 BMW 118 3,24% 12 Seat 98 2,69% 13 Mazda 86 2,36% 14 Citroen 82 2,25% 15 Peugeot 68 1,87% 16 MG 68 1,87% 17 Mercedes 64 1,76% 18 Ford 57 1,56% 19 Geely 53 1,45% 20 Cupra 51 1,40% 21 Forthing 51 1,40% 22 Nissan 47 1,29% 23 Omoda 38 1,04% 24 Volvo 36 0,99% 25 Land Rover 26 0,71% 26 BYD 26 0,71% 27 Jeep 22 0,60% 28 Porsche 16 0,44% 29 Jaecoo 16 0,44% 30 Mitsubishi 15 0,41% 31 Fiat 13 0,36% 32 SsangYong 13 0,36% 33 Tesla 13 0,36% 34 Mini 10 0,27% 35 Alfa Romeo 8 0,22% 36 Honda 8 0,22% 37 Lexus 5 0,14% 38 DS 5 0,14% 39 Subaru 3 0,08% 40 Ferrari 1 0,03% ukupno 3645 100%

Idemo sada vidjeti tko ima razloga za sreći, a tko baš i nema. Nema sumnje, najviše sreće bi trebalo biti u Opelovom uredu. Naime, ovaj je brend stigao do 428 registracija. Iako je to za njih peti najbolji mjesečni rezultat, to je bilo dovoljno da postanu najtraženija marka tijekom kolovoza. Ujedno je to za Opel i porast do izvrsnih 422% u odnosu na prošlogodišnji kolovoz. Prati ih ukupno vodeća Škoda uz 383 registracije, a što je za 10 vozila odnosno 2,55% slabije nego li lani. Na trećem je mjestu Volkswagen uz 320 vozila, odnosno pad od 88 registracija. Nema sumnje kako veseli trebaju biti i u Suzukiju koji je uz plus od 75 vozila, ostvario 38,66% bolji rezultat. Postotno gledano pohvale za Citroen koji ima 100% bolju prodaju, kao i Seat koji je uz 98 registracija imao plus od 263%. Nema sumnje kako ima još marki koje su napravile značajne poraste prodaje, ali s obzirom na to da je riječ o onima s daleko skromnijim količinama, nema smisla da ih sada sve spominjemo.

Peugeotu skoro upola manje

Idemo ipak malo na one koji teško da mogu biti sretni, a još manje zadovoljni slabijim rezultatima u odnosu na ono što su ostvarili lani. Najveći količinski minus bilježi Kia uz 136 registracija, a što je manjak od 112 vozila odnosno 45,16%. Veći postotni pad bilježi francuski Peugeot. Uz 68 registracija Peugeot je ubilježio manjak od 67 vozila, a što je pad za 49,63%. Taj pad i ne bi bio toliko strašan da Peugeot nije u kompletnoj silaznoj putanji. Naime, ove je godine, do početka rujna ubilježio manjak od 361 vozila odnosno 21,83%. Značajan pad ima i MG. Ovaj kineski proizvođač tijekom kolovoza je imao 68 registracija, a što je 46% slabije nego lani. Tijekom prvih devet mjeseci tu je pad od 412 vozila, odnosno vrlo visokih 47,9%. Time je vodeću poziciju među 'kinezima' preuzeo Geely uz ukupno 611 registracija ove godine, a što je za njih rast od 128,84%.

Omoda

Kad smo već kod kineskih marki, spomenimo kako je šest marki proteklog mjeseca imalo 252 registracije, a što je 6,91% ukupnog tržišta. Lani su u istom mjesecu imali 179 registracija, pa znači da imaju rast od 40,78%. Pogledamo li pak prvih osam mjeseci, dolazimo do 1263 registracije lani, odnosno u istom razdoblju ove godine 1662 registracije. To je rast od 399 vozila odnosno 31,59%., a rekli smo da je kompletno tržište raslo 7,22%.

20 najtraženijih modela - kolovoz 2025.

model kom % 1 Opel Corsa 229 6,28% 2 Škoda Octavia 169 4,64% 3 Suzuki Vitara 139 3,81% 4 Opel Mokka 138 3,79% 5 Volkswagen T-Roc 99 2,72% 6 Renault Captur 95 2,61% 7 Suzuki SX4 89 2,44% 8 Hyundai Tucson 83 2,28% 9 Dacia Duster 80 2,19% 10 Seat Ibiza 80 2,19% 11 Dacia Sandero 75 2,06% 12 Škoda Kamiq 62 1,70% 13 Toyota Yaris Cross 62 1,70% 14 MG ZS 60 1,65% 15 Kia Sportage 56 1,54% 16 Volkswagen T-Cross 55 1,51% 17 Citroen C3 49 1,34% 18 Forthing T5 EVO 49 1,34% 19 Toyota C-HR 49 1,34% 20 Geely Coolray 44 1,21% 21 ostali 1883 51,66% ukupno 3645 100,00%

Vodeći model proteklog mjeseca bila je Opel Corsa uz 229 registracija, a čime je iza sebe ostavila ukupno vodeću Škodu Octaviju koja je imala 169 registracija. Slijede Suzuki Vitara uz 139 jedinica, odnosno samo jednu manje bilježi Opel Mokka. Svi ostali su na jednoznamenkastim odnosno dvoznamenkastim rezultatima. U 'top 20' društvu proteklog su mjeseca bila i tri kineska modela. To je MG ZS uz 60 primjeraka, 49 jedinica broji Forthing T5 Evo, dok je na samom začelju uz 44 primjerka Geely Coolray. Ipak, među najtraženijih 20 modela ove godine, za sada još uvijek nema niti jednog kineskog predstavnika. Pitanje je do kada...

Očekuje se porast električnih modela

Ove smo godine stigli i do ukupno 583 električnih osobnih automobila, a što znači da ih je proteklog mjeseca registrirano njih 73. Jako malo znamo li da električni modeli ove godine čine tek 1,1% ukupnog tržišta. Najtraženija marka je i dalje Tesla uz 123 vozila, što znači da drže 21,1% tržišta EV modela. Drugo mjesto uz 81 primjerak drži Volkswagen, a treće mjesto uz 54 primjerka drži BYD.

Volkswagen ID.7 Pro Ivan Cvetković

Nakon električnih modela tek nešto malo bolje su zastupljeni oni koji dolaze sa serijskim instalacijama plina. Takvih je ove godine registrirano njih 975, a što je 1,9% tržišta. Slijede dizelaši uz 6103 vozila, odnosno 11,9% tržišta. Tu su onda sve traženiji hibridi koji čine 35,6% tržišta, dok se preostalih 49,4% odnosi na benzince. Relativno veliki postotak dizelaše bilježe tek premium proizvođači, odnosno oni koji teže tom segmentu. Tako se 76,4% prodaje marke odnosi na dizelske modele kod DS-a. Zatim veliku udio dizelaša, i to njih 43,4% susrećemo kod Škode. Nadalje, 34,3% dizelaša u svojoj prodaji ima Alfa Romeo, dok je Mercedes na 32,9%.

Dongfeng Box Ivan Cvetković

Što možemo očekivati do kraja godine? Nema sumnje kako će porast udio električnih modela, a tome će svakako najveći utjecaj imat poticaji koji uskoro počinju za pravne osobe, a pitanje je tko će u tome biti najveći pobjednik. Vjeruje se da bi i ove godine mogla biti Tesla, ali uz manji udio nego do sada. Sve je više boljih i iskoristivijih modela, a pristiglo je i nešto onih najpovoljnijih. Nastavit će se i rast kineskih modela, a što će uskoro nadopuniti nove marke, kao i službeni početak prodaje nekih koji su prisutni neko kraće vrijeme na našem tržištu. U svakom slučaju, bit će ovo nova, zanimljiva i uzbudljiva jesen, odnosno zima...