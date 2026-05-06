Kineske marke ostvarile porast od 180%. Drže više od 7% tržišta

Nastavlja se prodor kineskih marki i na domeće, hrvatsko tržište automobila. Tijekom prva četiri mjeseca ove godine u Hrvatskoj su registrirana vozila 13 različitih kineskih marki koji su ukupno stigli do 1782 automobila. Možda to ne djeluje tako puno, no uzmemo li u obzir da je riječ o udjelu nešto većem od 7% u ukupnom ovogodišnjem tržištu, nije riječ o zanemarivom podatku. Također, riječ je i o značajnom porastu u odnosu na isti period lani. Naime, do početka svibnja lani smo imali registracije 8 kineskih marki uz 637 vozila. To znači da smo sada imali porast od gotovo 180%!

Idemo vidjeti tko su predvodnici ovog značajnog rasta. Moramo znati kako su prije godinu dana, tijekom travnja 2025. godine započele komercijalne operacije marke BYD. Sada su oni najtraženija marka uz 528 registracija! Drže 2,09% domaćeg tržišta. Druga najtraženija marka je MG, a koji su ujedno prvi ustvari započeli sa značajnijim prodorom na domaće nam tržište. Sad imaju 355 registracija, dok su ih lani u ovo doba imali njih 117. Prati ih Omoda koja je tek protekle jeseni krenula s aktivnostima u Hrvatskoj. Sad imaju 271 registraciju, dok svega 14 primjeraka manje bilježi Geely. Prati ih Jaecoo uz 186 vozila, dok je Forthing na okruglo 100 vozila. Leapmotor je stigao do 45 automobila, Lynk&Co do 12, koliko bilježi i Zeekr. XPeng je na 7 automobila, BAIC na 5, te su tu još tri primjerka marke Rariro te jedan Dongfeng.

Najtraženije marke tijekom travnja 2026.

marka kom % 1 Škoda 1025 12,11% 2 Opel 903 10,67% 3 Volkswagen 901 10,64% 4 Renault 768 9,07% 5 Dacia 475 5,61% 6 Suzuki 469 5,54% 7 Toyota 464 5,48% 8 Hyundai 394 4,65% 9 BMW 325 3,84% 10 Audi 321 3,79% 11 Peugeot 179 2,11% 12 Mercedes 176 2,08% 13 MG 171 2,02% 14 Ford 170 2,01% 15 Kia 163 1,93% 16 Citroen 160 1,89% 17 Cupra 155 1,83% 18 Volvo 154 1,82% 19 BYD 140 1,65% 20 Mini 140 1,65% 21 Mazda 128 1,51% 22 Geely 101 1,19% 23 Seat 91 1,08% 24 Omoda 88 1,04% 25 Jaecoo 61 0,72% 26 Fiat 58 0,69% 27 Nissan 53 0,63% 28 Tesla 36 0,43% 29 Porsche 30 0,35% 30 Forthing 26 0,31% 31 Leapmotor 22 0,26% 32 Lexus 20 0,24% 33 Land Rover 15 0,18% 34 Jeep 13 0,15% 35 SsangYong 13 0,15% 36 Honda 12 0,14% 37 Alfa Romeo 12 0,14% 38 Subaru 9 0,11% 39 Zeekr 5 0,06% 40 Mitsubishi 4 0,05% 41 BAIC 4 0,05% 42 DS 3 0,04% 43 Lynk & Co 3 0,04% 44 XPeng 2 0,02% 45 Aston Martin 1 0,01% 46 Bentley 1 0,01% 47 Lamborghini 1 0,01% ukupno 8465 100%

Idemo sada vidjeti kakvo je bilo stanje tijekom proteklog mjeseca kad govorimo o ukupnom tržištu. Prema podacima agencije za istraživanje tržišta, Promocija plus, tijekom travnja nam je stiglo 8465 novih osobnih automobila. To je 517 vozila odnosno 5,76% slabije u odnosu na isti mjesec protekle godine. Najveći doprinos tom padu dao je Renault koji uz 768 registracija bilježi manjak od 559 vozila. Značajan minus bilježi i Kia koja je uz 163 vozila imala manjak od 172 vozila naspram prošlogodišnjeg travnja. Manja je potražnja bila i za BMW-om koji je uz 325 vozila imao manjak od 149 vozila. Gledamo li postotno marke koje ne bilježe svoje rezultate na prste jedne ili dvije ruke, najveći pad imao je Jeep. Lani su tijekom travnja imali 58, a sada 13 registracija pa je riječ o padu od 77,59%.

Stigao nam je po jedan Aston Martin, Bentley te Lamborghini

Idemo sada vidjeti tko su pak dobitnici ovogodišnjeg travnja. Najveći količinski porast ima Opel koji je uz 903 vozila ubilježio porast od 407 automobila. Idući najveći porast bilježi MG. Uz 171 vozilo bolji je za njih 125 u odnosu na lanjski travanj. Malo manji količinski porast, od 'tek' 121 vozilo bilježi BYD. Lani je imao 19, a sada njih 140. Upravo BYD imao i najveći postotni rast od čak 636,84%. MG-ov rast je 271,74%, a prati ih Mini koji je sa 46 došao na 140 vozila pa bilježi rast od 204,35%.

Pogledamo li neke luksuzne, odnosno sportske marke koje vrlo rijetko susrećemo na domaćim prometnicama, stigli su nam po jedno vozilo s obilježjima marki Aston Martin, Bentley te Lamborghini. Pregled luksuznih marki nastavljamo uz Lexus koji je imao 20 registracija, što je osam više u odnosu na isti mjesec lani. Porsche je uz 30 vozila za dva slabiji, Volvo je imao 154 registracije, dok je Cupra uz 155 vozila za 47 bolja nego lani. Mercedes je imao 176 registracija što je 56 manje nego lani, već sam spomenuo BMW manjak, dok Audi uz 321 registraciju ima manjak od tek četiri vozila.

Najtraženiji modeli tijekom travnja 2026.

model kom % 1 Škoda Octavia 438 5,17% 2 Opel Frontera 373 4,41% 3 Opel Mokka 331 3,91% 4 Renault Clio 330 3,90% 5 Volkswagen T-Cross 278 3,28% 6 Renault Captur 260 3,07% 7 Dacia Duster 256 3,02% 8 Suzuki Vitara 187 2,21% 9 Hyundai Tucson 178 2,10% 10 Volkswagen Tiguan 171 2,02% 11 Škoda Kodiaq 164 1,94% 12 MG ZS 152 1,80% 13 Opel Corsa 150 1,77% 14 Škoda Kamiq 149 1,76% 15 Suzuki Swift 145 1,71% 16 Volkswagen T-Roc 144 1,70% 17 Volkswagen Golf 143 1,69% 18 Suzuki SX4 137 1,62% 19 Volvo XC40 132 1,56% 20 Dacia Bigster 122 1,44% 21 ostali 4225 49,91% ukupno 8465 100%

Vodeći model proteklog mjeseca ponovno je bila Škoda Octavia uz 438 primjerka. Naravno, riječ je o ukupno ove godine najtraženijem modelu uz 1283 primjerka. Time je Octavia prvi model koji je ove godine ostvario četveroznamenkasti rezultat. Tijekom travnja dva su Opelova modela došla do druge, odnosno treće pozicije najtraženijih vozila. Tako se Frontera uz 373 vozila smjestila iza Škode, dok je prati Mokka uz 331 primjerak. Samo jedno vozilo manje bilježi Clio, ukupno ove godine drugi najtraženiji model uz 959 jedinica. Peti najtraženiji model tijekom travnja bio je Volkswagen T-Cross uz 278 vozila, a valja spomenuti kako je riječ o trećem najtraženijem modelu do početka svibnja uz 940 jedinica.

Nakon što smo na kraju ožujka stigli do udjela električnih automobila od 4,8% idemo vidjeti kakva nam je situacija mjesec dana kasnije. Travanj smo započeli uz 807 registriranih električnih automobila, da bi do kraja mjeseca stigli do njih 1145. Znači samo tijekom travnja stiglo je dodatnih 338 električnih automobila. Sad je na početku svibnja njihov udio pao na 4,5%. Najtraženiji su modeli kineskog BYD-a koji je ove godine stigao do 371 EV primjerka. Na drugom mjestu je Tesla uz 175 vozila, dok je jedino još Hyundai uspio ostvariti troznamenkasti rezultat EV modela uz 123 vozila. Prati ga BMW uz 93 EV modela dok 63 bilježi Škoda. Ukupno su 34 marke imale registracije električnih automobila, a samo njih 6 isključivo imaju EV modele - Tesla, Zeekr, XPeng, BAIC, Rariro te Alpine.

Slabije zastupljeni su jedino modeli koji dolaze serijski opremljeni s plinskim instalacijama. Takvih je vozila ove godine stiglo 273, s time da su samo dva s oznakama Renaulta, dok ostali nose oznake marke Dacia. Dizelski modeli uz 2718 vozila imaju udio od 10,8%, dok su benzinci na 37,2% udjela. Najbrojniji su hibridi uz 11.699 vozila i udio od 46,4%.

Ukupno smo ove godine stigli do 25.203 osobna automobila, što je 1256 automobila odnosno 5,24% više u odnosu na prva četiri mjeseca protekle godine. Kao i tijekom travnja, najveći količinski rast imao je Opel (+738 vozila), dok je najveći pad prodaje ostvario Renault (-616 vozila).