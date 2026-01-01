Kineski električni automobili obaraju rekorde u Europi

Unatoč nametnutim carinama, kineski proizvođači električnih vozila zabilježili su rekordan tržišni udio u Europi

Autonet.hr četvrtak, 1. siječnja 2026. u 10:14
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Čini se kako ni carine koje je Europska unija uvela krajem 2024. godine nisu uspjele zaustaviti prodor kineskih proizvođača automobila na europsko tržište. Kineski brendovi zabilježili su u studenom rekordan tržišni udio od 12,8 posto u segmentu potpuno električnih vozila, nastavljajući tako snažan rast ostvaren tijekom cijele godine.

No, njihova ofenziva nije ograničena samo na električna vozila. U brzorastućim kategorijama hibridnih automobila, kineski proizvođači ponovno su ojačali svoju poziciju, premašivši udio od 13 posto na zajedničkom tržištu EU-a, zemalja EFTA-e i Ujedinjenog Kraljevstva, prema podacima istraživačke tvrtke Dataforce.

Jedan od glavnih pokretača ove izvozne ekspanzije je prekapacitiranost proizvodnje u Kini, gdje se proizvođači suočavaju s nemilosrdnim ratovima cijenama na domaćem tržištu. Kako bi izbjegli tu bitku, europsko tržište vide kao ključnu priliku za rast. Proizvođači su uglavnom apsorbirali dodatne troškove carina koje je EU nametnuo, istovremeno se fokusirajući na segmente koji nisu pogođeni novim tarifama, poput hibridnih modela, te na tržišta izvan EU-a, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo.

Impresivni podaci o rastu potvrđuju uspjeh ove strategije. Prema odvojenim podacima tvrtke Jato Dynamics, do listopada je europska prodaja električnih vozila tvrtke Leapmotor zabilježila rast veći od 4.000 posto, čemu je značajno doprinijelo i zajedničko ulaganje sa Stellantisom, krovnom kompanijom Peugeota, Fiata i Opela. Istovremeno, Cheryjev brend Omoda zabilježio je rast prodaje električnih vozila od čak 1.100 posto u istom razdoblju, kako prenosi Bloomberg Business.

Dok kineski proizvođači osvajaju Europu svojim elektrificiranim modelima, domaći europski proizvođači automobila pokušavaju održati korak. Istovremeno, sve su glasniji u lobiranju za ublažavanje pravila koja predviđaju postupno ukidanje prodaje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. U najnovijem pokušaju da zaštite jednu od najvažnijih industrija na kontinentu od kaotične energetske tranzicije, dužnosnici EU predložili su odustajanje od plana zabrane prodaje novih vozila na fosilna goriva do 2035. godine.

Sve je očitije da pritisak kineske konkurencije ne samo da mijenja tržišnu dinamiku, već i prisiljava europske zakonodavce na preispitivanje dugoročnih strategija.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi