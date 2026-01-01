Kineski električni automobili obaraju rekorde u Europi

Čini se kako ni carine koje je Europska unija uvela krajem 2024. godine nisu uspjele zaustaviti prodor kineskih proizvođača automobila na europsko tržište. Kineski brendovi zabilježili su u studenom rekordan tržišni udio od 12,8 posto u segmentu potpuno električnih vozila, nastavljajući tako snažan rast ostvaren tijekom cijele godine.

No, njihova ofenziva nije ograničena samo na električna vozila. U brzorastućim kategorijama hibridnih automobila, kineski proizvođači ponovno su ojačali svoju poziciju, premašivši udio od 13 posto na zajedničkom tržištu EU-a, zemalja EFTA-e i Ujedinjenog Kraljevstva, prema podacima istraživačke tvrtke Dataforce.

Jedan od glavnih pokretača ove izvozne ekspanzije je prekapacitiranost proizvodnje u Kini, gdje se proizvođači suočavaju s nemilosrdnim ratovima cijenama na domaćem tržištu. Kako bi izbjegli tu bitku, europsko tržište vide kao ključnu priliku za rast. Proizvođači su uglavnom apsorbirali dodatne troškove carina koje je EU nametnuo, istovremeno se fokusirajući na segmente koji nisu pogođeni novim tarifama, poput hibridnih modela, te na tržišta izvan EU-a, kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo.

Impresivni podaci o rastu potvrđuju uspjeh ove strategije. Prema odvojenim podacima tvrtke Jato Dynamics, do listopada je europska prodaja električnih vozila tvrtke Leapmotor zabilježila rast veći od 4.000 posto, čemu je značajno doprinijelo i zajedničko ulaganje sa Stellantisom, krovnom kompanijom Peugeota, Fiata i Opela. Istovremeno, Cheryjev brend Omoda zabilježio je rast prodaje električnih vozila od čak 1.100 posto u istom razdoblju, kako prenosi Bloomberg Business.

Dok kineski proizvođači osvajaju Europu svojim elektrificiranim modelima, domaći europski proizvođači automobila pokušavaju održati korak. Istovremeno, sve su glasniji u lobiranju za ublažavanje pravila koja predviđaju postupno ukidanje prodaje automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. U najnovijem pokušaju da zaštite jednu od najvažnijih industrija na kontinentu od kaotične energetske tranzicije, dužnosnici EU predložili su odustajanje od plana zabrane prodaje novih vozila na fosilna goriva do 2035. godine.

Sve je očitije da pritisak kineske konkurencije ne samo da mijenja tržišnu dinamiku, već i prisiljava europske zakonodavce na preispitivanje dugoročnih strategija.