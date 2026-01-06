Lani kupljeno 69.140 automobila, 8,36% više nego tijekom 2024.

Ponovno se obaraju rekordi na domaćem automobilskom tržištu. Naime, prema friškim podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, lani smo imali značajan porast prodaje u odnosu na godinu ranije. Tako je tijekom 2025. godine registrirano 69.140 osobnih automobila, a što je 5.334 vozila, odnosno 8,36% više nego tijekom 2024. godine. Lani smo stigli do registracija čak 62 različite marke vozila. Njih 18 broji tek jednoznamenkasti rezultat, no to je kod nekih samo zato što su došli na samom kraju godine. Nema sumnje da će 2026. donijeti daleko više primjeraka kineskih brendova XPeng, Smart, Zeekr, BAIC...

'Razbacivanje' luksuznim modelima

Ima u ovom društvu i onih koji idu pod prestižne brendove. Tako smo tijekom 2025. godine dobili 4 nova Lamborghinija odnosno po tri Aston Martina, Ferrarija te Rolls-Roycea. Stigli su nam i po jedan Cadillac, Dodge, Maserati te Pininfarina. Stigao je i po jedan Voyah, ali i Lancia te GMC. Nema sumnje kako u Hrvatskoj postoje kupci za vrlo širok spektar marki, kako onih povoljnijih tako i onih iznimno skupih.

Omoda 5

Ako već spominjim one ekskluzivnije, vrlo dobar je rezultat i 12 primjeraka marke Bentley. Neke marke pak doživljavaju novi 'procvat'. Tako je recimo DS uspio ostvariti 91 registraciju, dok je godinu ranije imao njih 59. Jaguar je marka koja lagano odumire, pa su pali s 32 na 19 primjeraka, dok raste popularnost marke Lynk&Co koja je s 30 došla do 57 primjeraka. Mitsubishiju godi suradnja s Renaultom pa su s 12 došli do 93 primjerka, dok je Subaru više nego udvostručio prodaju. Nakon 58 vozila tijekom 2024. godine, lani su stigli do 127 registracija. Maleni Junior je pomogao i oporavku Alfe Romeo. Prodaja im je s 99 skočila na 161 automobil.

Najtraženije marke tijekom 2025. godine

ukupno 2025. ukupno 2024. marka kom udio kom udio 1 Škoda 9458 13,68% 8412 13,18% 2 Volkswagen 8594 12,43% 7417 11,62% 3 Opel 6063 8,77% 3683 5,77% 4 Renault 5300 7,67% 4593 7,20% 5 Suzuki 4299 6,22% 4074 6,38% 6 Toyota 4119 5,96% 4217 6,61% 7 Dacia 3794 5,49% 3656 5,73% 8 Hyundai 3075 4,45% 3393 5,32% 9 Kia 2697 3,90% 3291 5,16% 10 Audi 2635 3,81% 2523 3,95% 11 BMW 2380 3,44% 1983 3,11% 12 Ford 1788 2,59% 1491 2,34% 13 Peugeot 1623 2,35% 2135 3,35% 14 Citroen 1570 2,27% 1753 2,75% 15 Mercedes 1325 1,92% 1237 1,94% 16 Mazda 1307 1,89% 1518 2,38% 17 Cupra 1002 1,45% 593 0,93% 18 Geely 895 1,29% 572 0,90% 19 Nissan 848 1,23% 857 1,34% 20 Seat 748 1,08% 1104 1,73% 21 MG 730 1,06% 1434 2,25% 22 Volvo 709 1,03% 723 1,13% 23 Forthing 421 0,61% 206 0,32% 24 BYD 365 0,53% 1 0,00% 25 Tesla 353 0,51% 601 0,94% 26 Porsche 351 0,51% 425 0,67% 27 Fiat 329 0,48% 566 0,89% 28 Jeep 324 0,47% 234 0,37% 29 SsangYong 272 0,39% 59 0,09% 30 Mini 260 0,38% 162 0,25% 31 Land Rover 248 0,36% 274 0,43% 32 Lexus 179 0,26% 119 0,19% 33 Omoda 166 0,24% 0 0,00% 34 Jaecoo 165 0,24% 0 0,00% 35 Alfa Romeo 161 0,23% 99 0,16% 36 Honda 137 0,20% 163 0,26% 37 Subaru 127 0,18% 58 0,09% 38 Mitsubishi 93 0,13% 12 0,02% 39 DS 91 0,13% 59 0,09% 40 Lynk & Co 57 0,08% 30 0,05% 41 Jaguar 19 0,03% 32 0,05% 42 Bentley 12 0,02% 9 0,01% 43 Leapmotor 12 0,02% 0 0,00% 44 Dongfeng 6 0,01% 10 0,02% 45 XPeng 5 0,01% 1 0,00% 46 Lamborghini 4 0,01% 1 0,00% 47 Aston Martin 3 0,00% 3 0,00% 48 Ferrari 3 0,00% 5 0,01% 49 Rolls-Royce 3 0,00% 1 0,00% 50 Rariro 2 0,00% 0 0,00% 51 Smart 2 0,00% 8 0,01% 52 Zeekr 2 0,00% 0 0,00% 53 Alpine 1 0,00% 2 0,00% 54 BAIC 1 0,00% 0 0,00% 55 Cadillac 1 0,00% 0 0,00% 56 Dodge 1 0,00% 1 0,00% 57 GMC 1 0,00% 0 0,00% 58 Lancia 1 0,00% 1 0,00% 59 Maserati 1 0,00% 3 0,00% 61 Pininfarina 1 0,00% 0 0,00% 62 Voyah 1 0,00% 0 0,00% 63 ostali 0 0,00% 2 0,00% ukupno 69140 100,00% 63806 100,00%

Veliki je potencijal u kineskim markama, a pogotovo brendovima Jaecoo i Omoda. Njihove ćete automobile sve više viđat na cesti. Prava prodaja krenula im je tek u drugoj polovici godine, točnije tijekom jeseni, i stigli su do 165, odnosno 166 registracija. Time su ova dva brenda vrlo brzo stigli do pete i šeste pozicije kineskog poretka nakon vodećeg Geelya uz 895 vozila, MG-a uz 730 primjeraka, Forthinga koji je na 421 automobilu te BYD-a koji je stigao do 365 registracija.

freepik

Poput Jaguara, u padu je i njihov bratski brend Land Rover koji je s 274 vozila pao na njih 248. Procvat proživljava južnokorejski KGM, do nedavno poznat kao SsangYong. Nema sumnje kako su napravili izvrstan rast s 59 primjeraka tijekom 2024. godine na njih 272 lani. Dok je Jeep u uzlaznoj putanji te je s 234 vozila stigao do njih 324, u silaznoj je Porsche. Njemačka premium marka bilježi pad prodaje s 425 na 351 vozilo. Nešto veći pad bilježi i najpoznatija marka električnih vozila - Tesla. Pad je sa 601 automobila tijekom 2024. na njih 351 lani.

U vrhu sve isto

Dok je Seat u silaznom trendu i to s 1.104 na 748 vozila, uzlazni trend bilježi sestrinska Cupra koje je s 593 automobila stigla na njih čak 1.002. Maleni, ali ipak značajan rast bilježi i Mercedes koji je s 1.237 jedinica stigao do njih 1.325. Nešto veći rast imao je BMW koji je s 1.983 došao do 2.380 automobila, dok je od njemačke trojke i dalje vodeći Audi koji također ima rast. 'Gospodar prstenova' je s 2.523 došao do 2.635 automobila i tako ostao na ljestvici 'Top 10 brendova u Hrvatskoj'.

Škoda Octavia

U tom samom vrhu izdvojio bi Kiju koje je s 3.291 automobila pala na njih 2697 i time zabilježila najveći pad u samom vrhu prodaje automobila na domećem nam tržištu. Nasuprot njenog pada od od preko 18% je Opel koji je imao porast prodaje izvrsnih 64,62%, odnosno s 2.380 automobila tijekom 2024. godine lani je stigao na njih 3683. To mu je bilo dovoljno da završi u 'top 3' marki. Ispred njega je Volkswagen uz 7.417 automobila, dok je na vrhu Škoda uz 8.412 primjeraka. To je za češkog proizvođača porast prodaje veći od 12,4% odnosno za VW veći od 15,8%. Četvrto je mjesto pripalo Renaultu uz okruglo 5.300 registracija, a što je isto tako gotovo 15,4% rasta u odnosu na godinu ranije.

20 najtraženijih modela tijekom 2025.

ukupno 2025. ukupno 2024. model kom udio kom udio 1 Škoda Octavia 3885 5,62% 4131 6,47% 2 Volkswagen T-Cross 3316 4,80% 2335 3,66% 3 Opel Corsa 3033 4,39% 1999 3,13% 4 Renault Clio 2345 3,39% 2018 3,16% 5 Opel Mokka 2174 3,14% 521 0,82% 6 Suzuki Vitara 2094 3,03% 2038 3,19% 7 Renault Captur 1935 2,80% 1266 1,98% 8 Dacia Duster 1697 2,45% 1622 2,54% 9 Škoda Kamiq 1336 1,93% 1165 1,83% 10 Dacia Sandero 1313 1,90% 1143 1,79% 11 Škoda Kodiaq 1296 1,87% 820 1,29% 12 Volkswagen Tiguan 1217 1,76% 1272 1,99% 13 Suzuki SX4 1173 1,70% 1244 1,95% 14 Hyundai Tucson 1104 1,60% 1230 1,93% 15 Suzuki Swift 1025 1,48% 460 0,72% 16 Volkswagen Golf 974 1,41% 978 1,53% 17 Citroen C3 973 1,41% 846 1,33% 18 Kia Stonic 960 1,39% 1146 1,80% 19 Škoda Scala 946 1,37% 774 1,21% 20 Toyota Yaris Cross 942 1,36% 1230 1,93% 21 ostali 35402 51,20% 35568 55,74% ukupno 69140 100% 63806 100%

Pogledamo li ljestvicu najtraženijih modela i tu, u samom vrhu, nema promjena. Vodeća je i dalje Škoda Octavia uz 3.885 primjeraka. To je pad u odnosu na 4.131 automobil godinu ranije, dok joj se približava Volkswagenov T-Cross uz 3.316 primjeraka. To je gotovo četveroznamenkasti rast u odnosu na 2.335 primjeraka godinu ranije. Suzuki Vitara je s treće pala na šestu poziciju, iako je prodaja porasla s 2.038 na 2.094 jedinica. Na treće se mjesto probila Opel Corsa uz 3.033 primjeraka, a što je rast od 1.034 vozila. Renault Clio je zadržao četvrto mjesto uz 2.345 vozila, dok je peto mjesto pripalo modelu Opel Mokka uz 2.174 jedinica. Godinu ranije Mokka nije bila niti u 'top 20' poretku.

Električni pali na svega 1,9%

Vrlo kasno otvaranje nove runde poticaja za kupnju električnih automobila, i to isključivo za pravne osobe, ostavilo je traga i na udjelu električnih automobila u ukupnom tržištu. Tako je lani pristiglo 1.334 električnih automobila dok ih je tijekom 2024. bilo 1.915. Osim što je riječ o padu od 581 vozila, odnosno 30,3%, u ukupnom zbroju udio električnih automobila je na tek 1,9%. Slabiji od njih su samo modeli koji tvornički dolaze opremljeni plinskim instalacijama. Njih je lani bilo 1.278, uz udio od 1,8%. Riječ je o 143 Renaulta i 1.135 primjeraka s oznakama Dacije. Dizelski modeli su na udjelu od 12,6%, dok se 36,5% registracija odnosi na hibridne primjerke. Čisti benzinci su na 47,1% udjela.

Volkswagen ID. Buzz

Tko je kupovao najviše?

Standardno, područje Zagreba i okolice čini preko 43% svih registracija i to uz 29.734 vozila. Prate ga Splitsko-dalmatinska županija uz 5.833 automobila, dok je na trećem mjestu Istarska županija uz 4722 automobila. Na začelju su Brodsko-posavska županija uz 770 automobila, Virovitičko-podravska uz 325 te Ličko-senjska uz 318 vozila.

Što očekivat od ove godine? Vjerujem kako potencijala za porast još ima. Nema sumnje kako će i dalje do izražaja dolaziti neke europske marke, no planove će im remetiti i sve brojniji kineski brendovi. Njih 14 je već na neki način prisutno u Hrvatskoj, a uz 2628 primjeraka čine 3,8% udjela. Godinu ranije osam kineskih brendova je došlo do 2262 registracija. To je rast od 16,18%. Ove godine teško da će biti ispod 3500 registracija.