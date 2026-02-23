Najbrojniji su kupci od 40 do 49 godina starosti, a čak 58,6% novih automobila traže muškarci

Vjerujem kako mnogi dobro znaju kako smo lani imali rekordnu prodaju novih osobnih automobila u Hrvatskoj. Pristiglo nam je 69.140 primjeraka, a što je čak 5334 vozila više nego što je to bilo tijekom 2024. godine. Svi ti kupci svrstavaju se u neku od kategorija, a jedna od iznimno bitnih podjela je svakako na poslovne kupce, odnosno ona vozila koja su u vlasništvu tvrtki, kao i one privatne kupce koji kupuju vozila za svoje osobne potrebe, odnosno svoje obitelji, na svoje ime. Prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, lani su ti privatni kupci postali vlasnici 28.505 vozila, a što bi bilo 41,23% ukupnog tržišta. Današnja tema usmjerena je upravo na te privatne kupce.

Razumljivo, najmanje kupuju mlađi od 20 godina

Statistika prati sedam kategorija kupaca, i to kad govorimo o njihovoj starosti. Hajdemo samo prije toga spomenuti kako su lani pripadnice nježnijeg spola postale vlasnice 11.801 novog osobnog automobila, a što čini 41,4% privatnih kupaca. Gledajući pak situaciju po starosti tih kupaca, najmanje su zastupljeni oni mlađi od 20 godine. Što je i sasvim razumljivo, jer mnogi se još uvijek školuju i nisu previše financijski neovisni. Ipak im tada u dobroj mjeri vozila priušte roditelji, odnosno netko od obitelji. Takvih je kupaca lani bilo 70, a što je 0,25% tržišta, i 30 od njih su bile ženske osobe.

Druga najmanje zastupljena kategorija su osobe stare od 20 do 29 godina. Njih 2153 lani je dobilo svoj automobil, a ovdje su nešto malo više zastupljene žene s 1098 primjeraka, naspram 1055 koliko je muških kupilo automobil. Ovo je jedina kategorija gdje je bilo više ženskih kupaca. Po zastupljenosti su im vrlo blizu seniori, odnosno oni stariji od 70 godina. Oni su postali vlasnici 2201 automobila, od čega se tek 492 odnosi na ženske kupce.

Gotovo podjednako su zastupljeni kupci starosti 30 do 39, odnosno 60 do 69 godina. Ovi mlađi su lani kupili 5138 automobila, dok ih stariji 'šišaju' za tek 29 vozila. Preostale su nam dvije najbrojnije skupine, uz isto tako malene razlike. Najbrojniji su kupci starosti 40 do 49 godina, a koji su lani stekli vlasništvo nad 6924 automobila. Njih 3216 kupile su žene, dok su muškarci na preostalih 3708 vozila. Kategoriju od 50 do 59 godina činilo je 6852 kupaca, od kojih je 3854 bilo muških.

Najviše se traže Volkswagenovi modeli

Pogledamo li registracije prema registracijskim područjima, klasično je najzastupljeniji Zagreb s okolicom, a na koji se odnosi 9384 vozila. Primorsko-goranska županija odnijela je 3010 vozila, a prati je Splitsko-dalmatinska županija uz 2707 automobila. Najmanje su zastupljeni Požeško-slavonska županija uz 271 automobil, Ličko-senjska županija s 258 vozila te Virovitičko-podravska županija uz njih 239. Na svim registracijskim područjima, manje su zastupljeni ženski kupci.

Seniori, odnosno najstariji kupci najviše, njih 690 dolazi sa zagrebačkog područja. Prate ih oni s područja Primorsko-goranske županije, njih 306, dok su se na treće mjesto smjestili oni iz Istre. Njih je bilo 228, a iza kojih je 184 seniora uz Splitsko-dalmatinske županije te 116 iz Zadarske.

Najtraženija marka privatnih kupaca uvjerljivo je Volkswagen. Više od 15% kupaca odabralo je ovog njemačkog proizvođača, pa znači da ih je birao svaki šesti kupac. Od prve 32 najtraženije marke, tek su dvije koje više vole cure, odnosno pripadnice nježnijeg spola. To su Peugeot i Fiat. Francusku marku odabralo je 303 ženskih i 273 muških kupaca, dok je kod talijanskog brenda to 51 žena i 31 muškarac. Druga najtraženija marka privatnih kupaca je Suzuki uz 2610 vozila, što je udio od 9,16%. Prati ga Škoda uz udio od 9,02%, Toyota ima 8,93%, a Hyundai 7,15%.

SUV modeli čine 71,29% tržišta

Pogledamo li kod pojedinih marki koje starosne kategorije kupaca su one koje čine značajan udio, većinom od 40 do 49, odnosno od 50 do 59 godina starosti čine udio veći od 20%. Gledajući prve 33 marke, izdvojit ću neke ekstreme. Preko 30% kupaca od 40 do 49 godina imaju marke BMW, Forthing, Tesla, BYD, Mini i Ford, dok manje od 20% kupaca imaju KGM (SsangYong), Lexus, Subaru i Fiat. U kategoriji 50 do 59 godina udio više od 30% kupaca imaju tek Lexus i Subaru. U istoj dobnoj skupini pak manje od 20% kupaca odabire Škodu, Geely, Cupru, Forthing, BYD, Hondu, Ford i Jaecoo. Preko 10 posto zastupljenosti kupaca starijih od 70 godina imaju Opel, Citroen, Mercedes, MG, KGM, Lexus, Jeep, Subaru, Honda i Ford.

Najtraženiji model privatnih kupaca uvjerljivo je Volkswagen T-Cross, koji je odabralo 2092 kupca, za udio od 7,34%. Slijedi ga Suzuki Vitara koju je odabralo 4,3% privatnih kupaca, a iza kojeg je Škoda Octavia uz udio od 3,03%. Renault Captur je odabralo 853 kupaca, a svega 14 manje Dacijin model Sandero. Još jedan Suzuki, i to SX4 je na šestom mjestu uz 818 jedinica. Slijede Hyundai Tucson, Kia Stonic, Škoda Kamiq te Volkswagen T-Roc. Dobro znamo kako je Volkswagen Golf inače vrlo voljen model domaćih kupaca, a lani je privatnih bilo 292 koji su odabrali upravo ovaj njemački ponos. Ovo je inače peti VW u prvih 30 najtraženijih kod privatnih kupaca. Pored već spomenutog T-Crossa i T-Roca, 572 kupca se odlučilo za model Tiguan te 442 kupca za model Taigo. Na istom popisu po četiri su Škode i Toyote.

Kupci malih SUV modela po godinama starosti

model mlađi od 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 stariji od 70 ukupno kom % kom % kom % kom % kom % kom % kom % kom % 1 Volkswagen T-Cross 6 20,69% 134 11,62% 257 8,26% 419 9,44% 558 11,82% 480 13,14% 238 16,05% 2092 11,26% 2 Suzuki Vitara 0 0,00% 55 4,77% 143 4,60% 228 5,14% 349 7,39% 318 8,71% 134 9,04% 1227 6,60% 3 Renault Captur 1 3,45% 45 3,90% 87 2,80% 191 4,30% 269 5,70% 191 5,23% 69 4,65% 853 4,59% 4 Suzuki SX4 0 0,00% 24 2,08% 94 3,02% 198 4,46% 234 4,96% 211 5,78% 57 3,84% 818 4,40% 5 Hyundai Tucson 0 0,00% 45 3,90% 180 5,79% 225 5,07% 185 3,92% 110 3,01% 22 1,48% 767 4,13% 6 Kia Stonic 7 24,14% 61 5,29% 85 2,73% 139 3,13% 175 3,71% 153 4,19% 86 5,80% 706 3,80% 7 Škoda Kamiq 0 0,00% 91 7,89% 169 5,43% 152 3,43% 151 3,20% 90 2,46% 22 1,48% 675 3,63% 8 Volkswagen T-Roc 0 0,00% 44 3,82% 109 3,50% 153 3,45% 155 3,28% 122 3,34% 51 3,44% 634 3,41% 9 Dacia Duster 0 0,00% 26 2,25% 133 4,28% 156 3,52% 137 2,90% 140 3,83% 39 2,63% 631 3,40% 10 Toyota Yaris Cross 1 3,45% 34 2,95% 81 2,60% 114 2,57% 154 3,26% 140 3,83% 73 4,92% 597 3,21% 11 Kia Sportage 0 0,00% 26 2,25% 129 4,15% 161 3,63% 130 2,75% 87 2,38% 44 2,97% 577 3,10% 12 Volkswagen Tiguan 0 0,00% 17 1,47% 132 4,24% 140 3,16% 151 3,20% 99 2,71% 33 2,23% 572 3,08% 13 Toyota C-HR 0 0,00% 24 2,08% 73 2,35% 133 3,00% 167 3,54% 102 2,79% 40 2,70% 539 2,90% 14 Geely Coolray 1 3,45% 57 4,94% 130 4,18% 109 2,46% 91 1,93% 57 1,56% 16 1,08% 461 2,48% 15 Volkswagen Taigo 3 10,34% 70 6,07% 103 3,31% 113 2,55% 81 1,72% 56 1,53% 16 1,08% 442 2,38% 16 Mazda CX-30 0 0,00% 21 1,82% 75 2,41% 100 2,25% 139 2,94% 82 2,24% 19 1,28% 436 2,35% 17 Opel Mokka 2 6,90% 40 3,47% 56 1,80% 92 2,07% 109 2,31% 69 1,89% 27 1,82% 395 2,13% 18 Škoda Karoq 0 0,00% 22 1,91% 85 2,73% 109 2,46% 92 1,95% 60 1,64% 16 1,08% 384 2,07% 19 Nissan Qashqai 0 0,00% 8 0,69% 50 1,61% 96 2,16% 103 2,18% 83 2,27% 29 1,96% 369 1,99% 20 Audi Q3 0 0,00% 17 1,47% 41 1,32% 67 1,51% 94 1,99% 79 2,16% 20 1,35% 318 1,71% 21 Hyundai Kona 1 3,45% 19 1,65% 51 1,64% 76 1,71% 62 1,31% 44 1,20% 15 1,01% 268 1,44% 22 ostali 7 24,14% 273 23,68% 847 27,23% 1266 28,53% 1134 24,03% 880 24,09% 417 28,12% 4824 25,96% ukupno 29 100,00% 1153 100,00% 3110 100,00% 4437 100,00% 4720 100,00% 3653 100,00% 1483 100,00% 18.585 100,00%

Idemo sada malo vidjeti koje karoserijske izvedbe su najtraženije. Vjerujem kako svi pogađate kako su to SUV odnosno crossover modeli. Riječ je o 20.321 automobilu u ovoj kategoriji, a što je 71,29% svih vozila koje su kupili privatni kupci. Od te brojke, njih 8106 odnosi se na vozila koje su kupile pripadnice nježnijeg spola. Nakon njih jedino su još hatchback modeli sa zapaženijim udjelom. Njih je odabralo 5532 kupca, a od čeka je njih 2934 bilo ženskih. Limuzine, odnosno sedan izvedbe imaju udio od 6,58%. Daleko iza njih, uz tek 285 vozila odnosi se na segment monovolumena. Još slabije su traženi karavani koje je odabrao 261 kupac, dok se njih 135 odlučilo za neki od coupe modela.

Svega 80 je tu gradskih vozila nastalo na osnovi gospodarskih. Stiglo je i tek 9 kabrioleta, odnosno tri manje roadstera. Tri roadster modela odabrali su kupcu starosti 30 do 39 godina, dva su u kategoriji 40 do 49 godina, dok je jedan bio u segmentu 60 do 69 godina. Cabriolet nije kupio nitko mlađi od 40 godina. Njih troje je bilo 40 do 49 godina starosti, četiri ih je 50 do 59 godina te dvoje 60 do 69 godina starosti. Coupe modele najviše vole kupci stari 50 do 59 godina, dok su najbrojniji kupci sedan modela stari 30 do 39 godina. Ista starosna skupina je najbrojnija i u potražnji karavana uz udio od 31,03%.

Kupci po vrijednosti i spolu

iznos žene muškarci ukupno kom % kom % kom % 1 manje od 10.000 € 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 10 - 20.000 € 2006 17,00% 1554 9,30% 3560 12,49% 3 20 - 30.000 € 6091 51,61% 7883 47,19% 13.974 49,02% 4 30 - 40.000 € 2484 21,05% 4430 26,52% 6914 24,26% 5 40 - 50.000 € 819 6,94% 1670 10,00% 2489 8,73% 6 50 - 60.000 € 237 2,01% 683 4,09% 920 3,23% 7 60 - 70.000 € 82 0,69% 235 1,41% 317 1,11% 8 70 - 80.000 € 32 0,27% 70 0,42% 102 0,36% 9 80 - 90.000 € 12 0,10% 57 0,34% 69 0,24% 10 90 - 100.000 € 10 0,08% 18 0,11% 28 0,10% 11 više od 100.000 € 28 0,24% 104 0,62% 132 0,46% ukupno 11.801 100% 16.704 100% 28.505 100%

Gotovo polovica svih prodanih vozila privatnim kupcima tijekom 2025. godine bilo je vrijednosti 20 do 30 tisuća eura. Naime, njih 13.974 čini 49,02% svih kupaca. Onih povoljnijih, u segmentu 10 do 20 tisuća eura bilo je 12,49%. Gotovo duplo traženiji od njih bila su vozila vrijednosti 30 do 40 tisuća eura, koji imaju udio od 24,26%. Uz udio od 0,24%, odnosno 69 vozila bilo je u cjenovnom razredu od 80 do 90 tisuća eura, dok je onih malo skupljih, u kategoriji od 90 do 100 tisuća eura bilo 28. Čak 132 vozila koja su kupili privatni kupci bilo je starije od 100 tisuća eura. Od tih 132 vozila skuplja od 100 tisuća eura, njih 28 kupile su žene.

Nadalje, 8 kupaca ovih najskupljih vozila bilo je starije od 70 godina. Samo jedno vozilo više kupili su oni iz skupine 20 do 29 godina. Šesnaest njih bilo je 30 do 39 godina staro, a 25 njih 60 do 69 godina života. Predzadnja skupina po zastupljenosti su oni stari 40 do 49 godina, a koji su kupili 36 vozila, dok su svega dva vozila više kupili oni mrvicu stariji, od 50 do 59 godina. Kupci stari 40 do 49 godina najveću zastupljenost imaju u cjenovnom razredu 80 do 90 tisuća eura, a u stopi ga prate oni koji kupuju vozila 50 do 60 tisuća eura vrijedna vozila.