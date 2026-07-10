Nakon ljeta nam stiže još jedna kineska marka i to iz pogona u Austriji

Ulazak na tržište predviđen je uz dva modela Aion V i Aion UT koji su dizajnirani u Centru za napredni dizajn u Milanu

Ivan Cvetković petak, 10. srpnja 2026. u 06:00

U samo srce ljeta ulazimo s informacijom kako nas nakon godišnjih odmora na tržištu automobila ponovno očekuju neke novosti. Prvu polovicu godine obilježile su mnoga predstavljanja novih kineskih modela, odnosno marki, a izgleda kako će se to nastaviti i u drugoj polovici godine. Iz SEEAG Grupe s više od 30 godina iskustva u uvozu, distribuciji, veleprodaji i maloprodaji automobila i automobilskih rezervnih dijelova diljem jugoistočne Europe stižu nove informacije. Oni su zaduženi za distribuciju Kia i KGM (bivši SsangYong) automobila, kao i Geely brendova – Geely, Lynk & Co, Volvo te Zeekr. Sad proširuju suradnju i na Guangzhou Automobile Group (GAC).

GAC , proizvođač automobila iz Fortune Global 500 s godišnjom proizvodnjom od preko 1,7 milijuna vozila, kojem navodno vjeruje više od 30 milijuna korisnika, nova je grupacija s kojom surađuje SEEAG. Dolazak brenda dio je širenja u jugoistočnoj Europi, jer marka ulazi i u Sloveniju, Srbiju, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Kosovo i Albaniju.

Dio je to plana najavljenog još tijekom 2024. godine, dok je prvo lansiranje brenda bilo lani i to u Poljskoj, Portugalu i Finskoj. Europsko sjedište je u Nizozemskoj uz svoj europski distribucijski centar za rezervne dijelove u Rotterdamu. Kao dio svoje strategije širenja, GAC ima za cilj postići potpunu pokrivenost europskog tržišta do 2028. godine.

Lansiranje na tržište zakazano je za rujan i to uz liniju električnih vozila GAC Aion hrvatskim kupcima, predvođenu Aion V i Aion UT modelima. Aion V je kompaktni do srednje veliki električni SUV koji je dobio najvišu ocjenu sigurnosti od pet zvjezdica na Euro NCAP-u. Tu je i Aion UT - prostrani kompaktni električni hatchback. Aion V kombinira prostranost, tehnologiju i mogućnosti prijevoza na velike udaljenosti. Njegova baterija od 75 kWh omogućuje domet do 510 km (WLTP), a unutrašnjost nudi središnji zaslon osjetljiv na dodir od 37 cm, bežičnu povezivost pametnih telefona i sveobuhvatan niz značajki za udobnost. Model ima najvišu sigurnosnu ocjenu od pet zvjezdica od Euro NCAP-a.

Inače, GAC ulazi u regiju s gotovo tri desetljeća iskustva u proizvodnji, stečenog i kroz dugogodišnja zajednička ulaganja s Toyotom i Hondom. Njegova europska predanost temelji se na lokalnim mogućnostima. Naime, vozila koja se prodaju u regiji dizajnirana su u GAC-ovom Centru za napredni dizajn u Milanu, uz podršku europske prisutnosti istraživanja i razvoja te distribucijskog centra za rezervne dijelove u Rotterdamu. Pored toga, vozila GAC za europsko tržište sastavljaju se lokalno u proizvodnom pogonu Magne Steyr u Grazu. Tako se u Austriji, gdje se proizvodi i Mercedesova G-klasa, od kraja 2025. proizvodi Aion V, odnosno od ožujka ove godine i Aion UT. Lokalna proizvodnja skraćuje vrijeme isporuke, osigurava da su vozila prilagođena zahtjevima europskog tržišta i osigurava otporan regionalni lanac opskrbe.

Aion UT je kompaktni električni hatchback čija je vanjština razvijena u GAC-ovom dizajnerskom centru u Milanu. Unatoč kompaktnom dizajnu, međuosovinski razmak od 275 cm navodno pruža prostor za putnike na stražnjim sjedalima usporediv s limuzinom srednje veličine. Tu je i prtljažnik od 440 litara koji se može proširiti na 1600 litara. Dvostruki ekran u kokpitu i kompletan paket pomoćnih funkcija standardna su oprema. Bežični Apple CarPlay i Android Auto standardni su na svim razinama opreme. Vozila su dizajnirana za regionalne uvjete: inteligentni sustav upravljanja tekućinama i toplinska pumpa aktivno reguliraju temperaturu baterije, štiteći domet i performanse u hladnim zimama, dok brzo DC punjenje puni bateriju od 30% do 80% za otprilike 24 minute.

Sigurnost je u središtu GAC-ove arhitekture vozila. Aion V ima pet zvjezdica na Euro NCAP testu i standardno dolazi s GAC Magazine Battery 2.0 sigurnosnom tehnologijom, sedam zračnih jastuka i 13 funkcija pomoći vozaču razine 2 (ADAS), uključujući adaptivni tempomat, LSS i ublažavanje sudara. Svako novo GAC vozilo u regiji pokriveno je sveobuhvatnim jamstvom proizvođača. Tu je 8 godina ili 160.000 km jamstva za cijelo vozilo, 8 godina ili 200.000 km jamstva na bateriju te tri godine besplatne pomoći na cesti diljem Europe u partnerstvu s Allianz Partners.

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