Okljaštreni, ali jeftiniji, Teslini Modeli 3 i Y stigli i u Hrvatsku

U Tesli se bore s padom prodaje na europskom tržištu, pa su odlučili napasti konkurenciju jeftinijim verzijama. Modeli 3 i Y Standard tako su postali dostupni i kod nas po nešto nižim cijenama

Autonet.hr ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 13:03

U pokušaju zaustavljanja drastičnog pada prodaje na europskom tržištu, američki proizvođač predstavio je nove ulazne verzije svojih najprodavanijih modela po cijenama koje konkuriraju kineskim rivalima – a u to je uključena i Hrvatska. Službeno su prije nekoliko dana na Teslinom webshopu predstavljeni novi modeli 3 i Y s razinom opreme Standard, smješten cjenovno i tehnički na sam donji kraj ponude.

Manja cijena, manje opreme

Tesla je shodno tome ažurirala svoj online konfigurator novim ulaznim opcijama. Novi Model 3 Standard sada se može dobiti već za 36.990 eura (prvi put, dakle, ispod 37.000), dok Model Y Standard košta 39.990 eura za početnu opciju, odnosno čak 10.000 eura manje od prvog sljedećeg dostupnog paketa, Premium.

Niža cijena za ove modele donosi i primjetne kompromise u značajkama, pa tako sve započinje s "rezanjem" dometa i ubrzanja. Model 3 Standard nudi doseg od 534 km prema WLTP ciklusu i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 6,2 sekunde. Za usporedbu, 8.000 eura skuplji Premium nudi 750 km i 5,2 sekunde. Model Y Standard dolazi s identičnim deklariranim dosegom (534 km) te ubrzanjem od 7,2 sekunde. Za 10.000 eura više dobiva se paket Premium s dosegom od 622 km i ubrzanjem do 100 km/h za 5,6 sekundi.

Oba modela dolaze i s "običnim" pasivnim amortizerima, pa vožnja možda u nekim uvjetima neće biti tako udobna kao kod FD varijante, koja podešava reakciju ovisno o frekvenciji vibracije. No, za utjehu europskim kupcima – ova inačica dolazi s ugrađenim FM radijskim prijemnikom, dodatkom koji ne postoji u američkim Standard verzijama.

Model Y - u sredini je opcija Standard
Kako bi postigli navedene niže cijene, u Tesli su morali rezati troškove i na drugim mjestima, tj. ukloniti određenu dodatnu opremu. U usporedbi s Premium i Long Range paketima, nove verzije Standard dolaze s djelomično tekstilnim sjedalima umjesto onima od potpuno veganske kože, a uklonjeni su stražnji zaslon od 8" i grijanje stražnjih sjedala. Audio sustav je reduciran na sedam zvučnika bez subwoofera i pojačala, dok su aluminijski naplatci zamijenjeni čeličnima s plastičnim ratkapama. Uz to, kod modela Y uklonjeni su svjetlosni detalji poput prednje LED trake preko cijele širine haube, čime je vizualno promijenjen prednji kraj. Naposlijetku, iz ponude je izbačen panoramski krov.



