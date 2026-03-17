Opel i Ford i ove godine predvode u izvozu novih vozila iz Hrvatske

Tijekom prva dva mjeseca ukupno je 13 marki napravilo odjave novih vozila, i to 603 osobna automobila te njih 94 iz segmenta dostavnih vozila

Ivan Cvetković utorak, 17. ožujka 2026. u 06:00

Početkom godine radili smo istraživanje koliko je lani bio maleno tržište električnih automobila, a koje je dodatno oslabljeno kad u priču uključimo i vozila koja su odjavljena i napustila su domaće prometnice. Tako je prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus lani bilo registrirano 1334 novih električnih osobnih automobila. Također, lani je odjavljeno (prekinuta registracija) njih 111, pa je ostalo 1223 EV modela. Istovremeno, tijekom protekle godine bilo je ukupno 69.140 registracija novih osobnih automobila, od kojih je ukupno odjavljeno njih 3.761. Znači da je ukupno 5,44% novih vozila lani napustilo Hrvatsku.

Opel Mokka
Idemo sada vidjeti kako stvari stoje tijekom prva dva mjeseca ove godine. Tijekom siječnja je bilo 3.946 registracija osobnih automobila, dok nam je tijekom veljače stiglo njih 4.863. Radi se o modelima 47 različitih marki vozila. U istom je periodu Hrvatsku napustilo 603 osobnih automobila. Lani ih je u istom periodu bilo 360.

Riječ je o tek 11 marki, a gdje su dvije apsolutni nositelji te čine preko 88% izvoza. Naime, ukupno 603 osobna automobila su odjavljena tijekom prva dva mjeseca, a što je čak 12,4% svih registriranih ove godine. Od tih 603 vozila, njih čak 401 odnosi se na Opel. Znači, čak 66,5% izvezenih osobnih vozila ove godine imalo je oznake Opela. Slijedi ga Ford uz 132 izvezena vozila, a što čini 21,89% svih izvezenih. Uzmemo li u obzir da je Opel ove godine registrirao 476 vozila, a istovremeno i odjavio njih 401. Ispada da su ove godine registrirali ipak tek 75 vozila. To je gotovo na razini kineskog Geelyja koji je imao 80 registracija ili pak Porschea koji je u isto vrijeme imao njih 62. Ford je pak imao 222 registracije, ali i istovremeno 132 odjave. Znači, oni su ove godine na 90 registracija.

Ford Kuga
Iduća marka na listi odjavljenih je MG uz 40 vozila, dok su do početka ožujka imali ukupno 124 registracije. Znači da je u Hrvatskoj ostalo 84 vozila. Preostalih osam marki imaju jednoznamenkaste brojke odjava. Dacia i Hyundai su na njih 8, dok samo jedno vozilo manje broji Škoda. Tesla i Audi su odjavili po dva vozila, a Mercedes, Jaecoo i Cupra po jedno.

Kod Opela 183 primjerka odnosi se na model Mokka, a slijedi je 166 primjeraka Corse dok se preostalih 52 vozila odnose na Astru. Kod Forda je bilo 115 primjeraka modela Kuga, zatim 16 jedinica modela Tourneo Courier te jedna Puma. Svih 40 primjeraka marke MG odnosi se na model ZS. Isto tako, svih 8 primjeraka Hyundaija odnosi se na model Inster, a koliko je Hrvatsku napustilo i primjeraka Dacije Sandero.

Pored ovih 603 osobnih automobila, tijekom prva dva mjeseca odjavljeno je i 94 vozila iz segmenta lakih dostavnih vozila. Tu je predvodnik Ford uz 84 primjerka. Maxus je imao 7 odjava, Volkswagen dvije te Mercedes jednu. U istom periodu lani bila je 31 odjava, i isto tako predvodnik je bio Ford uz 23 vozila.

 

