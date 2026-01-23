Pored slabije prodaje povećao se izvoz, pa je slika EV tržišta u Hrvatskoj još jadnija

Mnogo je natpisa oko toga kako raste potražnja za električnim automobilima, ali onih kako ljudi i dalje nisu skloni ovoj vrsti vozila. Teorija je mnogo, a brojke su neumoljive. One pričaju svoju priču i pokazuju koliko stvarno domaći, hrvatski vozači vole (čitaj: kupuju) električne automobile. Stoga smo se poslužili podacima agencije Promocija plus, koja se bavi istraživanjem tržišta, pa tako i onog automobilskog. Sukladno istima na godišnjoj razini podaci oko registracija električnih automobila i nisu baš previše dobre.

Više marki nego godinu ranije

Naime, lani su registrirani osobni automobili s električnim pogonom 38 različitih marki. To je pet marki više nego ih je bilo tijekom 2024. godine. I to je svakako dobar smjer, no to nikako ne prate količine. Dok je tijekom 2024. bilo 1915 registriranih električnih osobnih automobila, lani smo spali na njih 1334. To je pad za čak 581 primjerak, odnosno manjak od 30,3%. Malo je pak porasla prodaja dostavnih modela. Lani ih je bilo 108, a godinu ranije njih 81. Sve su to mizerne brojke.

Tesla Model Y Ivan Cvetković

Lani su tek četiri marke uspjele ostvariti troznamenkasti rezultat, naravno, kad govorimo o osobni modelima. To su Volkswagen (102 vozila), Ford (106 vozila), BYD (211 vozila) i Tesla (353 vozila). Tesla je i dalje uvjerljivo vodeća marka, ali ipak uz daleko manje registriranih vozila u odnosu na godinu ranije kad su imali 601 vozilo. BYD je tek pristigao na tržište pa je tih 211 vozila izvrstan rezultat za prvu, nepunu, godinu rada. Ford je godinu ranije imao 11 registriranih električnih osobnih automobila, pa je ovo izvrstan porast, a vjerujem da su i u Volkswagenu zadovoljni, jer su imali porast sa 70 na 102 vozila. Govorimo o porastu na tržištu koje bilježi silaznu putanju.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Pored već spomenutih marki, valja istaknuti i one koji su godinu ranije bili u samom vrhu. Druga najtraženija marka tijekom 2024. godine, nakon Tesle, bio je Renault uz 195 primjeraka. Sada je na 11. poziciji uz 31 vozilo. Razlog? U ponudi više nemaju Twinga koji je imao jako dobru cijenu, i tražio se 'primjerak više'. Na trećem je mjestu bio Hyundai uz 165 registrirana EV vozila, dok je lani završio na petom mjestu uz 88 vozila. Iza Hyundaija je bila Dacia uz 143 primjerka, dok je lani imala njih tek četiri. Razlog? Kao i kod Renaulta. Više se nije prodavala prva generacija modela Spring uz nisku cijenu. U vrhu su još bili MG uz 134 vozila, dok je dva manje imao Opel. Lani je maloprije spomenuti kineski proizvođač imao 21 registraciju, a Opel tek dvije.

Traže se gradski modeli

Pogledamo li prodaju po modelima, tu prva dva mjesta i dalje drži Tesla, no uz zamjenu pozicija. Naime, lani je najtraženiji bio Model Y uz 239 primjeraka, a slijedi ga Model 3 uz 113 jedinica. Godinu ranije Model 3 imao je 371 registraciju, a Model Y njih 225. Stigao nam je i jedan primjerak Tesle Model S. Tu i leži najveći problem koji će Tesla imat u narednom periodu - mala gama vozila. Pored ovih navedenih, imaju još samo Model X. Lani nije registriran niti jedan, godinu prije tek jedan, a tijekom 2023. je bilo njih sedam. Iako je Tesla prije koji mjesec pripremila jeftinije verzije za Model 3 i Model Y, nedostaje im neki još povoljniji model.

Tesla Model 3 Ivan Cvetković

Treći i četvrti najprodavaniji modeli lani su bili BYD Dolphin Surf uz 89 primjeraka te BYD Sealion 7 uz 64 primjerka. Dolphin Surf pokazuje da će se dosta tražiti upravi gradski modeli, dok Sealion 7 uzima dio kolača Teslinom Modelu Y. Na petoj je poziciji Citroen C3, uz isti broj primjeraka kao BYD Sealion 7, a iza njega VW ID.3 uz 59 jedinica, koliko je zabilježio i novi model na tržištu - Hyundai Instar. Osmi najtraženiji električni automobil lani je bio Porsche Macan uz 47 vozila, a isto toliko je zabilježio i Ford Explorer. Top 10 listu završava Škoda Elroq uz 36 vozila. Njih još nešto i primijetim na cesti, a što ne mogu reći za model prije njega - Ford Explorer.

Prodaja EV modela tijekom 2025.

model osobni automobili dostavni modeli Tesla 353 0 BYD 211 1 Ford 106 10 Volkswagen 102 9 Hyundai 88 0 Citroen 64 3 Porsche 61 0 Škoda 54 0 BMW 54 0 Audi 38 0 Renault 31 3 Peugeot 5 25 Mini 22 0 MG 21 0 Volvo 20 0 Opel 2 18 Mercedes 19 0 Mazda 17 0 Toyota 0 15 Dongfeng 6 8 Dacia 4 4 Cupra 8 0 Lynk & Co 7 0 Leapmotor 7 0 XPeng 5 0 Omoda 5 0 Fiat 4 0 SsangYong 3 0 Goupil 0 3 Geely 3 0 Kia 2 0 Rariro 2 0 Zeekr 2 0 Smart 2 0 Piaggio 0 2 Farizon 0 2 Lexus 1 0 Cenntro 0 1 Honda 1 0 Maxus 0 1 Esagono Energia 0 1 Pininfarina 1 0 OHM 0 1 Alpine 1 0 Voyah 1 0 Melex 0 1 Jaguar 1 0 ukupno 1334 108

To je bio razlog zašto sam istražio koji su sve modeli lani napustili Hrvatsku, odnosno tek kratko bili registrirani kod nas. Tu se odmah vidjelo koja je marka vodeća po izvozu električnih automobila. To je svakako Ford uz čak 85 primjeraka, i to od ukupno 111 osobnih električnih automobila koji su se našli na ovoj listi. Upravo je maloprije spomenuti Explorer vodeći na toj ljestvici. Čak 40 primjerak je odjavljen s hrvatskih registracija, od ukupno 48 registracija koliko je Explorer imao lani. Znači ostalo je tek 8 primjeraka. Sad mi je jasnije zašto se ovaj model teško susreće na domaćim prometnicama. I da, nemojte misliti da je Explorer onaj velik SUV koji smo navikli gledati u američkim filmovima. Ovdje je to ipak nešto manji model, niti 4,5 metara dugačak model koji se tehnički oslanja na VW-ove modele.

Raste izvoz električnih modela

Prati ga nešto manja Puma koja je lani imala 34 registracije, ali i 30 odjava. I treće je mjesto po odjavama pripalo Fordu. Model Tourneo Courier imao je 14 registracija i 10 odjava. Znači, ostala su nam četiri primjerka. Četvrti model koji se imao najviše odjava je Hyundai Kona EV, koja je uz 17 registracija imala i 7 odjava. Isti broj odjava bilježi i Tesla Model Y. Slijedi ga još jedan Ford - Mustang. Deset primjerak je stiglo, od kojih su četiri napustila Hrvatsku. Isti broj jedinica Mercedesovog modela EQS napustilo je naše prostore. Hyundai je lani imao tri registracije modela Ioniq 5 N, a ostao nam je samo jedan. Otišla su i dva primjerka Teslinog Modela 3, te po jedan primjerak Fiatovog modela 500e, XPeng G9, Hyundaija Ioniq 6, Ford Caprija te Mercedesove G-klase.

Znači, da sumiramo, lani smo imali 1334 registracije električnih automobila, odnosno i 111 odjava. Sukladno tome, ostala su nam tek 1223 osobna električna automobila. I godinu ranije je bilo tih brzih odjava, ali daleko manje - njih 55. Više od pola odnosilo se na Hyundai modele. Bili su to Kona EV te Ioniq 5 i Ioniq 6, uz ukupno 29 primjeraka. Pratila ga je Tesla s Model 3 i Model Y u ukupno 14 vozila.

U padu potražnja za dostavnim modelima

I na listi dostavnih modela bilo je nešto odjava, ali tek dva modela. Pogađate - Fordova. Odjavljena su tri primjerka modela Tourneo Courier te dva primjerka modela Transit. Znači da su ostala 103 nova dostavna EV modela. Vodeća marka na ovoj listi je Peugeot uz 25 vozila, od čega se 20 odnosi na Partner, 4 su bila Experta te jedan Boxer. Opel je imao 18 registracija, i to 14 primjeraka Vivara te 4 Comba. Toyota je treća uz 15 registracija, a što čini 8 primjeraka modela Proace City Verso te sedam modela Proace. Ford je imao 10 registracija, a već spomenuli kako ih je pet napustilo Hrvatsku. Volkswagen je imao devet dostavnih primjeraka modela ID.Buzz, a Dongfeng 8 primjeraka modela EC75. Dacia je registrirala 4 primjerka dostavnog Springa, Citroen tri Berlinga, a Renault imao i dva Mastera i jedan Kangoo Van. Po dva modela imali su još Piaggio i Farizon, te po jedan BYD, Cenntro, Maxus, Esagono Energia, OHM i Melex.

Dongfeng EC75

Lani su se na domaćem tržištu pojavile neke nove marke, prvenstveno kineske, a koje bi ove godine svakako trebale ostvariti neke zapaženije rezultate. Hoće li to biti tako, naravno teško je predvidjeti, no perspektiva je značajna jer je riječ o sve boljim automobilima. Ono što će utjecati na ovogodišnje tržište električnih automobila svakako su poticaji. Na raspolaganju je preko 66 milijuna eura, kako za dostavne službe, tako za taksiste, kao i sve ostale pravne subjekte i obrte. Nadajmo se da će pripremiti nešto i za 'obične građane'.