Preokret u EU: u prosincu prvi put prodano više električnih nego benzinskih automobila

Globalna potražnja za električnim vozilima porasla je za 20 posto, dok je u Europskoj uniji ostvaren povijesni rezultat: prodaja električnih automobila prvi je put premašila prodaju onih na benzinski pogon

Autonet.hr utorak, 27. siječnja 2026. u 12:56

Unatoč čestim medijskim napisima o usporavanju tržišta električnih vozila, i općenito nerealiziranim predviđanjima o njihovoj prodaji, najnoviji podaci za 2025. godinu ipak ukazuju na stabilan globalni rast. Prema studiji instituta Benchmark Mineral Intelligence, svjetska potražnja za automobilima bez emisija štetnih plinova skočila je za 20% u prošloj godini, dosegnuvši ukupno 20,7 milijuna prodanih jedinica. Rast je zabilježen u gotovo svim svjetskim regijama, uz iznimku Sjeverne Amerike.

Kina i dalje drži poziciju apsolutnog lidera u sektoru e-mobilnosti. Prošle je godine tamo prodano 12,9 milijuna električnih automobila, što predstavlja porast od 17% na godišnjoj razini. Tim rezultatom Kina je zaslužna za više od polovice ukupne svjetske prodaje električnih automobila, čime ostaje glavni pokretač globalne tranzicije transportnog sektora na struju.

Povijesni zaokret u EU

Na europskom tlu podaci europskog udruženja proizvođača automobila ACEA ukazuju na ključnu prekretnicu u dugogodišnjem rivalstvu između motora s unutarnjim izgaranjem i električnih pogona. U 2025. godini električna vozila s baterijskim pogonom po prvi su put u povijesti nadmašila prodaju benzinaca u 27 zemalja članica Europske unije. Dogodilo se to u prosincu, za koji podaci pokazuju udio benzinaca u prodaji od 22,5%, dok su baterijsko-električni modeli na 22,6%. Najprodavaniji su i dalje blagi hibridi s 33,7%, a plug-in hibridi zaslužni su bili za 10,7% prodaje u prosincu.

Na razini cijele godine u EU je registrirano ukupno 1,88 milijuna novih električnih automobila, čime je ovaj segment zauzeo 17,4 posto tržišnog udjela.

Prodaja na razini godine &#128247; ACEA

Dok tržište električnih automobila raste, benzinski i dizelski motori bilježe značajan pad. Njihov zajednički tržišni udio pao je na 35,5%, što je drastično smanjenje u odnosu na 45,2% zabilježenih u 2024. godini. Posebno je pogođen segment benzinskih vozila čije su registracije pale za 18,7%, s najizraženijim padom u Francuskoj i Njemačkoj.

Gledajući pojedinačna tržišta unutar EU, četiri vodeće zemlje koje čine 62% svih registracija električnih vozila bilježe pozitivan trend. Njemačka predvodi s rastom od 43,2%, a slijede je Nizozemska, Belgija i Francuska također s dvoznamenkastim stopama rasta. Unatoč tim pozitivnim brojkama, ACEA napominje kako su ukupni volumeni prodaje svih vrsta vozila i dalje ispod razina zabilježenih prije pandemije, ostavljajući prostor za daljnji razvoj infrastrukture i tržišta.

Situacija na EU tržištu 📷 ACEA
Situacija na EU tržištu ACEA

Pogledaju li se prodajni podaci po proizvođačima, lidersku poziciju zadržao je Volkswagen koncern s porastom prodaje od 5,5%, slijede ga tradicionalno Stellantis (-4,7%) te Renault grupa (+5,6%). Najveći pojedinačni pad prodaje bilježi Tesla (-37,9%), iako su im Modeli Y i 3 i dalje smješteni na prvo, odnosno treće mjesto ljestvice najprodavanijih električnih modela.



