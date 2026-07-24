Prva polovica godine u EU donijela značajan rast prodaje električnih automobila

U prvom polugodištu 2026. godine registracije novih automobila u EU porasle su za 5,7 %, pri čemu su hibridna i električna vozila ostvarila znatan rast dok udio benzinaca i dizelaša nastavlja padati

Tržište novih automobila u Europskoj uniji u prvom polugodištu ove godine zabilježilo je ukupni rast registracija od 5,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pozitivan trend rezultat je kontinuirane i snažne potražnje kupaca za širokom paletom elektrificiranih tehnologija, što je uvelike potaknuto mjerama tržišne potpore, ističe europsko udruženje proizvođača automobila ACEA u svojem novom izvješću.

Iako su hibridno-električna vozila i dalje prvi izbor europskih kupaca s tržišnim udjelom od 37,3%, zamjetan skok ostvarila su i potpuno električna vozila s baterijskim pogonom. Njihov je udio u ukupnom tržištu EU-a dosegnuo 20,7%, što predstavlja značajan porast u usporedbi s 15,6% zabilježenih u istom razdoblju prošle godine.

Pad benzinaca i dizela

U prvih šest mjeseci 2026. godine u Europskoj uniji registrirano je ukupno 1.220.890 novih baterijskih električnih automobila. Tri od četiri najveća tržišta EU-a, koja zajedno čine 63% svih registracija ove vrste vozila, zabilježila su snažan rast: Francuska s porastom od 62,9%, Njemačka s 48% te Danska s 41,2%.

ACEA

Isporučeni hibridni modeli također bilježe značajne količine – registrirano je 2.198.148 hibridno-električnih automobila, potaknuto rastom u Italiji od 23% i Španjolskoj od 20,8%, uz rast u Njemačkoj i Francuskoj. Istodobno, priključni (plug-in) hibridi dosegnuli su 577.735 jedinica i 9,8 posto tržišnog udjela (u odnosu na 8,5 % u 2025.).

Nasuprot rastu elektrificiranih vozila, automobili na benzinski i dizelski pogon bilježe pad na svim ključnim tržištima. Do kraja lipnja 2026. godine registracije benzinaca pale su za 17,2% uz ukupno 1.309.153 novoregistriranih vozila, pri čemu je najizraženiji pad zabilježen u Francuskoj. Jednako tako, tržište dizelskih automobila nastavilo je silazni trend s padom registracija od 16,5% , čime je njihov tržišni udio pao na 7,5% u odnosu na lanjskih 9,4%. Kombinirani tržišni udio vozila na benzinski i dizelski pogon spustio se na 29,7%, što je znatan pad u odnosu na 37,8% zabilježenih u istom razdoblju prethodne godine.

Pogled u dvorište

U Hrvatskoj je, prema podacima koje je objavila ACEA, tržište u prvih šest mjeseci godine podijeljeno otprilike u trećine: 39,6% otpada na hibride, 37,2% na benzince, dok ostatak čine svi ostali tipovi pogona. Dizelaši se drže na 12,2%, a potpuno električni modeli su na 4% tržišnog udjela.