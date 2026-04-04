Renault na krilima novog Clija i rent-a-cara do vodeće pozicije

Iza nas su prva tri, kažu najdepresivnija mjeseca u godini. Stiglo nam je proljeće, a koje je vidljivo i na izvještaju o registracijama novih osobnih automobila. Prema podacima agencije Promocija plus tijekom ožujka nam je stiglo 7929 novih osobnih automobila, a što je za 1664 vozila, odnosno 26,56% više nego li je bilo tijekom istog mjeseca lani. Idemo prvo vidjeti koje su marke bile najtraženije. Vodeće mjesto pripalo je Renaultu uz 980 vozila, čime je za samo 26 bolji od Škode koja je uz 954 vozila osvojila 12,03% tržišta i time uvjerljivo zadržala vodeću poziciju tijekom ove godine. Na trećem se mjestu našao Volkswagen uz 741 registraciju, a što je za 90 vozila odnosno 13,82% više nego li je imao lanjskog ožujka. Na četvrtom mjestu smjestio se Opel uz 570 registracija, a što je čak 310 više nego li lani u istom mjestu, te time imaju uvjerljivo najveći količinski rast. Pohvale svakako idu i BYD-u koji je proteklog mjeseca imao 231 registraciju i time bio traženiji od recimo Forda, Peugeota, Mazde, Mercedesa ili pak Citroena. Dobar dio tih BYD modela, točnije njih 138 je ustvari električnih. Time je BYD najtraženija električna marka bila proteklog mjeseca, ali i ukupno ove godine.

Najtraženije marke tijekom ožujka 2026.

marka kom % 1 Renault 980 12,36% 2 Škoda 954 12,03% 3 Volkswagen 741 9,35% 4 Opel 570 7,19% 5 Suzuki 518 6,53% 6 Toyota 404 5,10% 7 Dacia 386 4,87% 8 Hyundai 328 4,14% 9 Audi 325 4,10% 10 BMW 322 4,06% 11 Kia 297 3,75% 12 BYD 231 2,91% 13 Ford 191 2,41% 14 Peugeot 179 2,26% 15 Mercedes 165 2,08% 16 Cupra 154 1,94% 17 Mazda 152 1,92% 18 Volvo 109 1,37% 19 Citroen 108 1,36% 20 Tesla 105 1,32% 21 Omoda 78 0,98% 22 Nissan 76 0,96% 23 Geely 76 0,96% 24 Seat 71 0,90% 25 Jaecoo 61 0,77% 26 MG 60 0,76% 27 Jeep 40 0,50% 28 Porsche 35 0,44% 29 Mini 30 0,38% 30 SsangYong 21 0,26% 31 Fiat 20 0,25% 32 Lexus 19 0,24% 33 Subaru 17 0,21% 34 Forthing 16 0,20% 35 Land Rover 16 0,20% 36 Honda 16 0,20% 37 Alfa Romeo 13 0,16% 38 Leapmotor 12 0,15% 39 Mitsubishi 11 0,14% 40 Zeekr 5 0,06% 41 DS 4 0,05% 42 Lynk & Co 3 0,04% 43 Rariro 3 0,04% 44 XPeng 1 0,01% 45 Ferrari 1 0,01% 46 Alpine 1 0,01% 47 BAIC 1 0,01% 48 Dodge 1 0,01% 49 Dongfeng 1 0,01% 50 Lamborghini 1 0,01% ukupno 7929 100%

Stigli su do ukupno 256 EV modela, a čime su uvjerljivo ispred Tesle koja je ove godine stigla do 139 primjeraka. Trećeplasirana EV marka ove godine je BMW koji je stigao do 84 primjerka i time se smjestio ispred Hyundaija koji je na 73 registracije. Slijedi Škoda uz 44 EV primjerka, pa Ford uz njih 30, dok je Renault na 22, a Porsche na 20. Fiat je uspio doći do 19 električnih primjeraka, a tri manje broje Leapmotor te Audi. Peugeot je na 11 EV vozila, po 8 broje Omoda i Volvo, a jedan manje Volkswagen, Mazda i Zeekr. Kia, Mercedes, Cupra i XPeng su na po 5 električnih modela, Mini broji samo jedan manje, dok po tri imaju Toyota i Rario. Po dva imaju KGM (SsangYong) i Lynk&Co te po jedan Nissan, Geely, DS, Alpine, BAIC te Dongfeng.

BYD Dolphin Surf

Kad sve njih zbrojimo, dolazimo do 807 električnih modela tijekom ove godine, s time da je njih 461 stiglo tijekom ožujka. Ne, nemojte pomisliti da se desilo nešto revolucionarno kod domaćih kupaca pa da su se odjednom odlučili na kupnju EV modela, ovo je ipak rezultat prošlogodišnjeg kruga poticaja za pravne osobe te obrte, a koji su do nedavno čekali pozitivno rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te uspjeli realizirati kupnju za koju su aplicirali još protekle jeseni. Još samo jedan u nizu pokazatelja kako su odgovorni ljudi iz Fonda, nakon brojnih (plaćenih) analiza ponovno uspjeli zakomplicirati nešto što nije trebalo biti tako.

Po jedan Lamborghini, Ferrari, Dodge, Alpine...

Vratimo li se na sve registracije, zanimljivo je vidjeti koje ne tako brojne marke su nam stigle. Tako je tijekom ožujka registriran po jedan primjerak marki Lamborghini, Dongfeng, Dodge, BAIC, Alpine, Ferrari i XPeng. Stigla su i po tri primjerka marki Rariro i Lynk&Co, kao i četiri DS-a odnosno pet primjeraka marke Zeekr. Čak 50 marki proteklog je mjeseca imalo registracije, a samo 12 njih imalo je manje registracije u odnosu na isti mjesec lani. Najveći količinski minus bilježi Dacia koja je uz 386 vozila imala manjak od njih 80, dok je gledano u postotku ipak 'vodeći' Land Rover koji bilježi pad od 20 vozila, odnosno 55,56%.

Idemo sada vidjeti kako stoji poredak po modelima tijekom proteklog mjeseca. Vodeći je Renault Clio uz 531 registraciju, na što je utjecaja imao dolazak nove generacije modela Clio, kao i činjenica da su određenu količinu kupile rent-a-car tvrtke. Clio je proteklog mjeseca imao udio od 6,7%, dok je drugoplasirana Škoda Octavia uz 359 primjeraka bila na 4,53% tržišta. Za vrat joj puše još jedan Renault - Captur uz 338 primjeraka. Ipak, u ukupnom zbroju ove godine i dalje je vodeća Škoda Octavia uz 845 registracije, a prate je Volkswagen T-Cross uz 662 primjerka odnosno Suzuki Vitara uz svega četiri vozila manje.

Najtraženiji modeli tijekom ožujka 2026.

model kom % 1 Renault Clio 531 6,70% 2 Škoda Octavia 359 4,53% 3 Renault Captur 338 4,26% 4 Volkswagen T-Cross 303 3,82% 5 Suzuki Vitara 284 3,58% 6 Opel Mokka 276 3,48% 7 Opel Frontera 257 3,24% 8 Dacia Duster 191 2,41% 9 Suzuki SX4 173 2,18% 10 Škoda Kodiaq 170 2,14% 11 Škoda Kamiq 167 2,11% 12 Hyundai Tucson 145 1,83% 13 Dacia Sandero 129 1,63% 14 Volkswagen Golf 112 1,41% 15 Toyota Yaris Cross 105 1,32% 16 Volkswagen Tiguan 102 1,29% 17 Toyota Yaris 100 1,26% 18 Kia XCeed 99 1,25% 19 Peugeot 208 99 1,25% 20 Kia Stonic 93 1,17% 21 ostali 3896 49,14% ukupno 7929 100%

Spomenuo sam već da su ove godine električni modeli stigli na 4,8% udjela, dok su manje zastupljeni samo modeli koji imaju i serijski ugrađene plinske instalacije. Uz 218 registracije, od kojih je dva s oznakama Renaulta, a ostali Dacije, oni su na tek 1,3% udjela. Dizelski su modeli na 1885 vozila čime čine 11,3% udjela, a najviše dizelskih modela registrirano je sa Škodinim obilježjima, njih 853. Prati ih 584 Volkswagenovih primjeraka, pa oni zajedno drže preko 76,23% tržišta dizelaša. Benzinci uz 6411 vozilo ne čine 38,3% tržišta. Brojniji su jedino hibridi kojih je tijekom prva tri mjeseca bilo 7417.

Klasično, na zagrebačku regiju otpada 7488 vozila, odnosno gotovo 45% svih registracija. Prate je Splitsko-dalmatinska županija uz 1440 vozila, dok jedino još trećeplasirana Primorsko-goranska županija ima četveroznamenkasti rezultat uz 1151 vozila.

Nakon tri mjeseca stigli smo na ukupno 16.738 registracija novih osobnih automobila, što je jako dobar porast u odnosu na prošlogodišnje prvo tromjesečje. Lani ih je bilo 14.965 pa znači da smo ove godine u plusu za 1773 vozila, odnosno 11,85%. Bilo bi supar kad bi se takav trend nastavio i u ostatku godine, no doduše ne samo radi rent-a-car tvrtki. Zdravi porast bio bi uz povećanje broja vozila koji će trajnije ostati na našim prometnicama.