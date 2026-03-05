Škoda s Octavijom ponovno vodeća. BYD Dolphin Surf najtraženiji je električni model

Lijepo vrijeme i buđenje prirode kod mnogih izaziva i povećane radne aktivnosti. Iako je vrijeme tijekom proteklog mjeseca (barem na zagrebačkom području) bilo dosta tmurno i kišovito, vidljivi su dobri rezultati prijašnje prodaje. Naime, prema podacima agencije za istraživanje tržišta Promocija plus, tijekom najkraćeg mjeseca u godini zabilježene su registracije 4863 novih osobnih automobila. To samo za sebe ne znači previše, no znamo li da je to za 624 vozila, odnosno 14,72% bolje nego li je to bilo tijekom istog mjeseca protekle godine, onda je to svakako dobar rezultat. Zabilježene su registracije 44 različite marke vozila, pa idemo vidjeti redom što je zanimljivo za istaknuti.

Škoda Octavia Ivan Cvetković

Najbrojniji su bili primjerci češke Škode koja je uz 745 vozila osvojila 15,32% svih registracija proteklog mjeseca. Na drugom je mjestu vječiti rival - Volkswagen. Ovaj njemački brend stigao je do 568 registracija, odnosno 11,68% tržišta, dok je na trećem mjestu Suzuki uz 389 vozila. Slijedi ga još jedan japanski brend - Toyota. Oni su stigli do 314 vozila, dok je 37 vozila manje imala Dacia.

Najtraženije marke tijekom veljače 2026.

marka kom % 1 Škoda 745 15,32% 2 Volkswagen 568 11,68% 3 Suzuki 389 8,00% 4 Toyota 314 6,46% 5 Opel 267 5,49% 6 Hyundai 272 5,59% 7 Dacia 277 5,70% 8 Audi 228 4,69% 9 Kia 196 4,03% 10 BMW 186 3,82% 11 Renault 176 3,62% 12 Mazda 130 2,67% 13 Ford 100 2,06% 14 Peugeot 106 2,18% 15 Citroen 101 2,08% 16 Mercedes 67 1,38% 17 BYD 93 1,91% 18 Volvo 58 1,19% 19 MG 58 1,19% 20 Cupra 67 1,38% 21 Omoda 51 1,05% 22 Nissan 62 1,27% 23 Geely 48 0,99% 24 Jaecoo 37 0,76% 25 Porsche 31 0,64% 26 Forthing 27 0,56% 27 Seat 23 0,47% 28 Tesla 15 0,31% 29 Lexus 19 0,39% 30 Mini 13 0,27% 31 Land Rover 21 0,43% 32 Honda 17 0,35% 33 Jeep 22 0,45% 34 Mitsubishi 12 0,25% 35 SsangYong 15 0,31% 36 Fiat 16 0,33% 37 Subaru 8 0,16% 38 Alfa Romeo 7 0,14% 39 Leapmotor 9 0,19% 40 DS 3 0,06% 41 Lynk & Co 2 0,04% 42 XPeng 4 0,08% 43 Zeekr 2 0,04% 44 Ferrari 1 0,02% ukupno 4863 100%

Proteklog mjeseca registrirani su primjerci 10 različitih kineskih marki. Vodeći među njima je BYD uz 93 registracije, a slijede ga MG uz 58, Omoda uz 51, pa Geely koji je imao 48 vozila, Jaecoo uz 37... Ukupno su kineske marke stigle do 331 registracije. To bi značilo, malo više nego li je to Toyota imala sama, odnosno u postotku - 6,81%. Tijekom siječnja uz 280 vozila od 8 marki bili su na 7,096% tržišta, dok su lanjske veljače uz 121 vozilo bili na 2,854% tržišta.

Audi je najtraženija premium marka

Zanimljivo je vidjeti kako se stvari odvijaju među 'svetim trojcem' luksuznog segmenta. Proteklog je mjeseca uvjerljivo vodeći bio Audi uz 228 vozila, dok ga prati BMW uz 186 registracija. Daleko iza je bio Mercedes uz 67 vozila. Stiglo je 58 Volva, 31 Porsche te 21 Land Rover. To znači da je bilo više Land Rovera nego li recimo vozila marke Honda (17), Mitsubishi (12), Fiat (16) ili Alfa Romeo (7). Proteklog je mjeseca stigao i prvi ovogodišnji model s logotipom propetog konjića - Ferrari. Riječ je o modelu Purosangue koji nosi ZG registracijske oznake.Ovaj talijanski četverosjed košta više od pola milijuna eura.

Ferrari Purosangue

Idemo vidjeti koji su modeli bili najtraženiji. Vodeća je Škoda Octavia uz 323 primjerka. Slijedi je Suzuki Vitara uz 242 primjerka, dok je na trećem mjestu Volkswagen T-Cross uz 169 registracija. Škoda je pored modela Octavia među 'top 20' modela imala još Kodiaq uz 118 registracija te Kamiq uz 105 primjeraka. Pored modela T-Cross Volkswagen je imao još tri predstavnika - Tiguan (109), Golf (85) i T-Roc (81). Kao i kod Škode, vjerujemo da su i u Toyoti sretni s tri predstavnika u ovom najtraženijem društvu. Corolla Cross imala je 68, Yaris 63 te Yaris Cross 61 registraciju.

Najtraženiji modeli tijekom veljače 2026.

model kom % 1 Škoda Octavia 323 6,64% 2 Suzuki Vitara 242 4,98% 3 Volkswagen T-Cross 169 3,48% 4 Dacia Sandero 154 3,17% 5 Suzuki SX4 139 2,86% 6 Opel Mokka 137 2,82% 7 Hyundai Tucson 118 2,43% 8 Škoda Kodiaq 118 2,43% 9 Volkswagen Tiguan 109 2,24% 10 Škoda Kamiq 105 2,16% 11 Volkswagen Golf 85 1,75% 12 Dacia Duster 81 1,67% 13 Volkswagen T-Roc 81 1,67% 14 Opel Frontera 76 1,56% 15 Renault Clio 71 1,46% 16 Kia Stonic 69 1,42% 17 Toyota Corolla Cross 68 1,40% 18 Toyota Yaris 63 1,30% 19 Mazda CX-30 61 1,25% 20 Toyota Yaris Cross 61 1,25% 21 ostali 2533 52,09% ukupno 4863 100%

Tijekom veljače stiglo je 1773 potpuno benzinskih modela odnosno 681 dizelskih. Pored njih bilo je i 2117 hibridnih inačica, kao i 201 električni model. Preostalo 91 vozilo odnosi se na one koji su serijski stigli opremljeni plinskim instalacijama. Riječ je o jednom Renaultu, te 90 Dacia modela.

Kad pogledamo najtraženije električne modele, odnosno marke, dolazimo do zanimljivih podataka. Tako je vodeći BYD uz 118 registracija ove godine, dok je na drugom mjestu BMW uz 41 vozilo, a treći Hyundai s 35 vozila. Samo jedno vozilo manje bilježi Tesla. Ukupno je registracije zabilježilo 26 marki. BYD bilježi registracije čak pet električnih modela. Vodeći je Dolphin Surf uz 63 primjerka. Model Sealion 7 je registriran u 28 primjeraka, Atto 2 u 17, Seal u 8 te su preostala dva primjerka modela Seal U.

Renault 5 E-Tech Ivan Cvetković

Po tri primjerka ima sedam marki. Kod Hyundaija tu su Inster (31), Ioniq 5 (3) i Ioniq 6 (1). Bavarskog proizvođača predstavljaju i4 (20), X1 (14) i X2 (7), a konkurentski Audi Q6 (5), Q4 (3) i A6 (1). Kod Forda je najtraženiji Tourneo Courier (16), uz dvije Pume i jedan Capri. Nadalje, tu je Volvo uz tri primjerka modela EX30 te po jedan EX90 i EX40. Leapmotorovi predstavnici su T03 (4), B10 (2) i C10 (1). Peugeotovi modeli Rifter i 3008 registrirani su po dva puta, a tu je još i jedan primjerak modela 2008.

Najtraženiji električni modeli tijekom 2026.

model kom 1 BYD Dolphin Surf 63 2 Hyundai Inster 31 3 Tesla Model Y 31 4 BYD Sealion 7 28 5 BMW I4 20 6 BYD Atto 2 17 7 Ford Tourneo Courier 16 8 Renault 5 E-Tech 14 9 BMW X1 14 10 Porsche Macan 12 11 BYD Seal 8 12 Škoda Elroq 8 13 BMW X2 7 14 Škoda Enyaq 6 15 Audi Q6 5 16 Leapmotor T03 4 17 XPeng G9 3 18 Tesla Model 3 3 19 Volvo EX30 3 20 Porsche Taycan 3 21 Audi Q4 E-Tron 3 22 Cupra Born 3 23 Hyundai Ioniq 5 3 24 Mercedes CLA 3 25 Mazda 6 3 26 Leapmotor B10 2 27 Peugeot Rifter 2 28 Peugeot 3008 2 29 Ford Puma 2 30 BYD Seal U 2 31 Mini Aceman 2 32 Omoda 5 EV 2 33 Zeekr 7X 2 34 Volvo EX90 1 35 Volkswagen ID.3 1 36 Leapmotor C10 1 37 Peugeot 2008 1 38 Ford Capri 1 39 DS DS N°8 1 40 Mercedes EQA 1 41 Fiat Grande Panda 1 42 Toyota BZ4X 1 43 XPeng P7 1 44 Volkswagen ID.7 1 45 SsangYong Torres 1 46 Volvo EX40 1 47 Hyundai Ioniq 6 1 48 Audi A6 1 49 Kia EV3 1 50 Mini Cooper 1 51 Renault Scenic 1 52 Lynk & Co 02 1 ukupno 346

U nastavku idu marke s po dva modela. Tesla Model Y imala je 31 registraciju, dok je Model 3 imao tri registracije. Renault je stigao do 14 primjeraka modela 5 te jednog Scenica. Porsche Macan je registriran u 12 primjeraka, a prati ga i tri primjeraka modela Taycan. Škoda bilježi 8 primjeraka modela Elroq te dva manje primjerka modela Enyaq. Novi Mercedes CLA registriran je u tri primjerka, dok je stigao i jedan EQA. XPeng G9 imao je 3 jedinice uz još jedan P7. Stigla su i dva modela Mini Aceman te jedan Cooper. Volkswagenove boje brani po jedan ID.3 i ID.7.

Mazda 6 registrirana je u tri primjerka, koliko broji i Cupra Born. Po dva primjerka imaju Omoda 5 EV i Zeekr 7X. Preostali su po jedan primjerak modela DS N°8, Fiat Grande Panda, Toyota bZ4X, KGM Torres, Kia EV3 i Lynk & Co 02.