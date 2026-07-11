Slatko, ali jedva automobil, kažu Amerikanci: Fiat Topolino krenuo u prodaju u SAD-u

Na američko tržište dolazi Fiatov Topolino, električno vozilo koje do jeseni ne smije na javnu cestu. Fiat ga i pozicionira kao alternativu golf-vozilima, a ne kao zamjenu za konvencionalni automobil

Autonet.hr subota, 11. srpnja 2026. u 16:45
📷 Fiat USA
Fiat USA

O Fiatu Topolinu piše se već nekoliko godina, a sada je predmet i pohvala i sprdnje u SAD-u jer je Stellantis otvorio ponudu s početnom cijenom od 13.995 dolara.

“Vozilo je zapravo četverocikl”

Američki ga mediji predstavljaju kao vozilo koje "podsjeća na mali automobil, ali je zapravo četverocikl koji funkcionira bliže golf-vozilu". Portal InsideEVs sažeo je dojam u naslovu: vozilo je slatko, ali jedva da je automobil. Razlog je najveća brzina oko 30 km/h i doseg do 74 kilometra. Uz obveznu dostavnu naknadu od 990 dolara, stvarna cijena za američkog kupca penje se na 14.985 dolara.

Kao što je već poznato, tehnička osnova je skromna: prima dva putnika, a pokreće ga litij-ionska baterija od 5,4 kWh uparena s elektromotorom od 8 konjskih snaga. Punjenje traje oko pet sati na običnoj kućnoj utičnici. Proizvodi se u Maroku, a u SAD-u će ove godine biti dostupan u ograničenim količinama, kao hardtop model s vratima ili kao Dolce Vita kabriolet s mekim krovom, kod kojega užad zamjenjuje klasična vrata.

Komplikacija leži u regulativi

U osnovnoj izvedbi Topolino nije legalan za američke javne ceste; tek konverzijski paket, koji podiže najveću brzinu na 40 kilometara na sat, omogućuje vožnju cestama s ograničenjem do 56 kilometara na sat. Paket se očekuje krajem ljeta 2026., a Stellantis ga neće dodatno naplaćivati. Do tada je vozilo ograničeno na privatne posjede, zatvorene zajednice i odmarališta.

Lansiranje ima i političku dimenziju

Stellantis je dolazak Topolina u SAD potvrdio krajem prošle godine, manje od tjedan dana nakon što je predsjednik Trump na sastanku u Bijeloj kući s izvršnim direktorom Stellantisa Antonijem Filosom pohvalio japanske kei automobile riječima da su "vrlo mali" i "stvarno slatki". Iz Stellantisa tvrde da odluka nije povezana s tim komentarima te da je Fiat interes američkih kupaca ispitivao na sajmovima automobila.

Skeptičniji glasovi upozoravaju na dosadašnje rezultate marke. Fiat je prošle godine u SAD-u prodao oko 1.300 vozila, što je zanemarivo za tržište na kojem se godišnje proda više od 15 milijuna automobila.

Amerikanci tako po cijeni rabljenog kompakta mogu kupiti novo električno vozilo koje do jeseni ne smije na javnu cestu. Novo poglavlje, doduše, brzinom od 30 kilometara na sat.

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