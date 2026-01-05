Tesla bilježi godišnji pad prodaje od 9%, BYD ih prestigao na globalnoj razini

Kineski BYD zabilježio je porast prodaje električnih automobila od gotovo 28% u prošloj godini, čime je zasjeo na prvo mjesto ljestvice vodećih kompanija u tom segmentu, prvi put premašivši Tesline rezultate

Kraj 2025. godine donio je smjenu na čelu ljestvice najvećih svjetskih proizvođača električnih automobila, a ona je postala jasna kad su najveći igrači, Tesla i BYD, objavili svoje godišnje prodajne rezultate. U Tesli se nastavlja pad, pa je u posljednjem tromjesečju godine prodano čak 25% manje automobila negoli u istom kvartalu 2024., njih nešto više od 418.000. Na godišnjoj razini Tesla je proizvela i prodala nešto više od 1,6 milijuna vozila u cijelom svijetu, završivši godinu s padom isporuka od 9%, uspoređujući to s prodajom oko 1,79 milijuna vozila 2024. godine.

Uzlet BYD-a

S druge strane svijeta, kineski BYD bilježi velik uzlet. Tijekom 2024. godine prodali su bili ukupno 1,7 milijuna električnih automobila, da bi 2025. godine do značajno "podebljali" na čak 2,25 milijuna – preuzimajući tako krunu najvećeg proizvođača od Tesle. Uračunaju li se tu i ostala BYD-jeva elektrificirana vozila, ukupno je ovaj proizvođač u svijetu tijekom proteklih 12 mjeseci isporučio čak 4,6 milijuna automobila.

Kad je riječ o Europi, Teslin pad prodaje na našem je kontinentu koincidirao s Muskovim uplitanjem u politiku, a istodobno je BYD počeo agresivno širiti svoju prodajnu mrežu. Europski kupci počeli su polako prihvaćati kineske električne automobile i uviđati njihove tehnološke prednosti te niže cijene, čak unatoč ranije prošle godine uvedenim carinama.

Uzlet BYD-a vidljiv je tijekom cijele prošle godine, pa je tako već travanj bio prvi mjesec u kojem su na europskom tržištu bili prodali više automobila od Tesle.