Tesla Model Y vratio se na vrh najprodavanijih automobila u Europi

Dok se Tesla Model Y u rujnu vratio na prvo mjesto najprodavanijih automobila u Europi, kineski proizvođači poput MG-a i BYD-a bilježe rekordan rast i sada drže značajnih 7,4 posto tržišnog udjela

Autonet.hr nedjelja, 26. listopada 2025. u 06:00
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Promjenjiva sudbina Teslinog Modela Y u Europi se nastavlja. Na iznenađenje mnogih analitičara, ovaj električni SUV ponovno je zasjeo na vrh ljestvice najprodavanijih novih automobila na kontinentu u rujnu. Međutim, dok se prodaja Modela Y oporavila, podaci koje donosi Carscoops pokazuju da su kineski automobilski brendovi također zabilježili strelovit porast potražnje za svojim vozilima.

Prošlog je mjeseca ukupno 25.938 Modela Y pronašlo nove vlasnike diljem Europe. Iako je to pad od 8,6 posto u odnosu na rujan prošle godine, predstavlja dramatično poboljšanje u odnosu na kolovoz, kada je električni SUV bio tek na 17. mjestu, ili srpanj, kada je pao čak na 60. mjesto najprodavanijih.

Iza Modela Y u rujnu su se smjestili Renault Clio s ukupnom prodajom od 20.146 primjeraka, Dacia Sandero s 19.200 prodanih vozila te VW T-Roc s 18.652. Važno je napomenuti da, unatoč snažnom oporavku u rujnu, Model Y je na razini cijele godine tek 17. najprodavaniji novi automobil u Europi s ukupno 109.793 prodanih komada. Za usporedbu, Dacia Sandero je u prvih devet mjeseci godine pronašla 185.947 novih vlasnika.

Kineski brendovi u nezadrživom usponu

Kao što vidimo i na drugim svjetskim tržištima, nisu samo tradicionalni proizvođači prijetnja Tesli. Ukupni podaci o prodaji otkrivaju da su automobili kineskih brendova činili čak 7,4 posto svih novih automobila prodanih u Europi prošlog mjeseca. To je značajan porast u odnosu na prethodni rekord od 5,5 posto zabilježen u lipnju. U isto vrijeme prošle godine, kineski brendovi držali su tek 3,3 posto tržišnog udjela.

Ukupno je u rujnu prodano 90.571 automobila iz Kine, što predstavlja porast od nevjerojatnih 149 posto. MG ostaje najpopularniji kineski brend, bilježeći rast od 77 posto s 33.536 prodanih vozila samo u rujnu. Ove godine, MG je na Starom kontinentu prodao 225.334 vozila, a predvodnik je model MG ZS s 94.925 prodanih jedinica.

Odmah iza MG-a pozicionirao se BYD. U rujnu je ova tvrtka prodala 24.336 vozila, što je ogroman skok u usporedbi s 4.561 prodanim vozilom u rujnu prošle godine. Do sada je ove godine u Europi isporučeno 19.805 vozila, od kojih je 55.411 bio plug-in hibrid Seal U, koji se na nekim tržištima prodaje i kao Sealion 6.

Chery se našao na trećem mjestu među kineskim brendovima s 18.454 prodana vozila u rujnu i 73.128 od početka godine, poslujući kroz vlastiti brend te podbrendove Jaecoo i Omodo.

 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi