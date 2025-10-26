Tesla Model Y vratio se na vrh najprodavanijih automobila u Europi

Dok se Tesla Model Y u rujnu vratio na prvo mjesto najprodavanijih automobila u Europi, kineski proizvođači poput MG-a i BYD-a bilježe rekordan rast i sada drže značajnih 7,4 posto tržišnog udjela

Promjenjiva sudbina Teslinog Modela Y u Europi se nastavlja. Na iznenađenje mnogih analitičara, ovaj električni SUV ponovno je zasjeo na vrh ljestvice najprodavanijih novih automobila na kontinentu u rujnu. Međutim, dok se prodaja Modela Y oporavila, podaci koje donosi Carscoops pokazuju da su kineski automobilski brendovi također zabilježili strelovit porast potražnje za svojim vozilima.

Prošlog je mjeseca ukupno 25.938 Modela Y pronašlo nove vlasnike diljem Europe. Iako je to pad od 8,6 posto u odnosu na rujan prošle godine, predstavlja dramatično poboljšanje u odnosu na kolovoz, kada je električni SUV bio tek na 17. mjestu, ili srpanj, kada je pao čak na 60. mjesto najprodavanijih.

Iza Modela Y u rujnu su se smjestili Renault Clio s ukupnom prodajom od 20.146 primjeraka, Dacia Sandero s 19.200 prodanih vozila te VW T-Roc s 18.652. Važno je napomenuti da, unatoč snažnom oporavku u rujnu, Model Y je na razini cijele godine tek 17. najprodavaniji novi automobil u Europi s ukupno 109.793 prodanih komada. Za usporedbu, Dacia Sandero je u prvih devet mjeseci godine pronašla 185.947 novih vlasnika.

Kineski brendovi u nezadrživom usponu

Kao što vidimo i na drugim svjetskim tržištima, nisu samo tradicionalni proizvođači prijetnja Tesli. Ukupni podaci o prodaji otkrivaju da su automobili kineskih brendova činili čak 7,4 posto svih novih automobila prodanih u Europi prošlog mjeseca. To je značajan porast u odnosu na prethodni rekord od 5,5 posto zabilježen u lipnju. U isto vrijeme prošle godine, kineski brendovi držali su tek 3,3 posto tržišnog udjela.

Ukupno je u rujnu prodano 90.571 automobila iz Kine, što predstavlja porast od nevjerojatnih 149 posto. MG ostaje najpopularniji kineski brend, bilježeći rast od 77 posto s 33.536 prodanih vozila samo u rujnu. Ove godine, MG je na Starom kontinentu prodao 225.334 vozila, a predvodnik je model MG ZS s 94.925 prodanih jedinica.

Odmah iza MG-a pozicionirao se BYD. U rujnu je ova tvrtka prodala 24.336 vozila, što je ogroman skok u usporedbi s 4.561 prodanim vozilom u rujnu prošle godine. Do sada je ove godine u Europi isporučeno 19.805 vozila, od kojih je 55.411 bio plug-in hibrid Seal U, koji se na nekim tržištima prodaje i kao Sealion 6.

Chery se našao na trećem mjestu među kineskim brendovima s 18.454 prodana vozila u rujnu i 73.128 od početka godine, poslujući kroz vlastiti brend te podbrendove Jaecoo i Omodo.