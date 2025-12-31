Tesla na putu prema drugom uzastopnom godišnjem padu prodaje

Prosječne procjene analitičara koje je prikupila sama tvrtka pesimističnije su od tržišnih, predviđajući pad isporuka od osam posto na godišnjoj razini unatoč rastu cijene dionice

31. prosinca 2025.
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Tesla je na putu da zabilježi drugu uzastopnu godinu s padom prodaje vozila. Prema prosječnim procjenama, očekuje se isporuka od 1,6 milijuna vozila, što predstavlja pad od više od osam posto u odnosu na prethodnu godinu. Zanimljivo je da su kompilacije procjena koje je objavila sama tvrtka pesimističnije od onih koje su prikupile neovisne agencije.

Prema podacima koje je prikupio Teslin tim, analitičari u prosjeku očekuju da će tvrtka u četvrtom kvartalu isporučiti 422.850 automobila, što je za 15 posto manje nego godinu ranije. Usporedbe radi, prosjek koji je sastavio Bloomberg predviđa isporuku 445.061 vozila, odnosno pad od 10 posto. Iako Teslin tim za odnose s investitorima godinama prikuplja ovakve procjene, ovo je prvi put da su ih javno podijelili na svojoj stranici za investitore.

Razlozi pada i oporavak u trećem kvartalu

Prodaja Teslinih vozila naglo je pala početkom godine, a kao glavni razlog navodi se obnova proizvodnih linija u tvornicama radi pripreme za redizajnirani Model Y, najpopularnije vozilo tvrtke. Istovremeno, to je bilo razdoblje u kojem je izvršni direktor Elon Musk igrao polarizirajuću ulogu unutar Trumpove administracije, što je moglo utjecati na percepciju brenda kod dijela kupaca.

Ipak, isporuke su skočile na rekordnu razinu u trećem kvartalu. Američki potrošači tada su požurili s kupnjom električnih vozila kako bi iskoristili savezne porezne olakšice u iznosu od 7.500 američkih dolara, koje su ukinute krajem rujna. Kako bi djelomično nadoknadio gubitak tih poticaja, Tesla je početkom tekućeg kvartala predstavila osnovne verzije  Modela Y i Modela 3, čija je cijena na američkom tržištu ispod 40.000 dolara.

No, unatoč padu prodaje vozila, Teslina dionica na putu je da završi godinu s pozitivnim rezultatom. Do zatvaranja burze u ponedjeljak, vrijednost dionica porasla je za 14 posto. Iako je to značajan rast, i dalje zaostaje za rastom S&P 500 indeksa, koji je u istom periodu zabilježio porast od 17 posto.

 



