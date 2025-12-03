Tesla srušila godišnji rekord prodaje automobila u Norveškoj

Unatoč izazovima na drugim tržištima, Tesla je postavila novi godišnji prodajni rekord u Norveškoj, nadmašivši Volkswagenov rezultat iz 2016. i to mjesec dana prije kraja godine

Autonet.hr srijeda, 3. prosinca 2025. u 12:32

Prema najnovijim podacima o registracijama koje prenosi Yahoo! Finance, američki proizvođač električnih vozila Tesla postigao je povijesni uspjeh u Norveškoj. Tvrtka Elona Muska prodala je više automobila u ovoj godini nego bilo koji drugi proizvođač ikada u jednoj kalendarskoj godini, potvrdivši time dominaciju na najelektrificiranijem tržištu automobila na svijetu.

Ključ uspjeha leži u iznimnoj popularnosti  Modela Y, čija je prodaja u Norveškoj porasla za 34,6 posto od početka godine. Samo u studenom, Tesla je registrirala 6.215 novih vozila, čime je ukupan broj od siječnja do studenog dosegao 28.606 automobila. Ovim rezultatom srušen je prethodni rekord koji je držao Volkswagen s 26.575 prodanih vozila tijekom cijele 2016. godine, prema podacima Norveške cestovne federacije.

Ovaj uspjeh posebno je značajan u kontekstu norveškog tržišta, gdje su potpuno električna vozila činila čak 97,6 posto svih novih prodanih automobila prošlog mjeseca. To je u skladu s dugogodišnjom ambicijom Norveške da do 2025. godine u potpunosti ukine prodaju novih automobila s benzinskim i dizelskim motorima. Teslina pozicija u Norveškoj, izgrađena na snažnim državnim poticajima za električna vozila, učinila je ovu zemlju ključnim i jednim od prvih tržišta za tvrtku izvan Sjeverne Amerike prije više od deset godina.

Rezultat u Norveškoj dolazi kao rijetka svijetla točka za Muska, čiji se brend suočava s padom prodaje na drugim europskim tržištima. Globalno, očekuje se pad Teslinih isporuka za 7 posto ove godine, dok je prodaja u Europi do listopada pala za otprilike 30 posto. Primjerice, u susjednoj Švedskoj, Tesline registracije u studenom pale su za 59 posto u odnosu na prošlu godinu, dok je u Danskoj zabilježen pad od 49 posto.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi