Tesla srušila godišnji rekord prodaje automobila u Norveškoj

Unatoč izazovima na drugim tržištima, Tesla je postavila novi godišnji prodajni rekord u Norveškoj, nadmašivši Volkswagenov rezultat iz 2016. i to mjesec dana prije kraja godine

Prema najnovijim podacima o registracijama koje prenosi Yahoo! Finance, američki proizvođač električnih vozila Tesla postigao je povijesni uspjeh u Norveškoj. Tvrtka Elona Muska prodala je više automobila u ovoj godini nego bilo koji drugi proizvođač ikada u jednoj kalendarskoj godini, potvrdivši time dominaciju na najelektrificiranijem tržištu automobila na svijetu.

Ključ uspjeha leži u iznimnoj popularnosti Modela Y, čija je prodaja u Norveškoj porasla za 34,6 posto od početka godine. Samo u studenom, Tesla je registrirala 6.215 novih vozila, čime je ukupan broj od siječnja do studenog dosegao 28.606 automobila. Ovim rezultatom srušen je prethodni rekord koji je držao Volkswagen s 26.575 prodanih vozila tijekom cijele 2016. godine, prema podacima Norveške cestovne federacije.

Ovaj uspjeh posebno je značajan u kontekstu norveškog tržišta, gdje su potpuno električna vozila činila čak 97,6 posto svih novih prodanih automobila prošlog mjeseca. To je u skladu s dugogodišnjom ambicijom Norveške da do 2025. godine u potpunosti ukine prodaju novih automobila s benzinskim i dizelskim motorima. Teslina pozicija u Norveškoj, izgrađena na snažnim državnim poticajima za električna vozila, učinila je ovu zemlju ključnim i jednim od prvih tržišta za tvrtku izvan Sjeverne Amerike prije više od deset godina.

Rezultat u Norveškoj dolazi kao rijetka svijetla točka za Muska, čiji se brend suočava s padom prodaje na drugim europskim tržištima. Globalno, očekuje se pad Teslinih isporuka za 7 posto ove godine, dok je prodaja u Europi do listopada pala za otprilike 30 posto. Primjerice, u susjednoj Švedskoj, Tesline registracije u studenom pale su za 59 posto u odnosu na prošlu godinu, dok je u Danskoj zabilježen pad od 49 posto.